Navio derruba trecho de ponte na China e mata 2 pessoas após veículos caírem no rio

Duas pessoas morreram depois que um enorme navio porta-contêineres colidiu com uma ponte ao sul da cidade de Guangzhou, no sul da China, nesta quinta-feira, 22, cedo, fazendo com que uma parte da estrada desabasse com os veículos.

Três pessoas estão desaparecidas e duas foram resgatadas. Uma pessoa do navio sofreu ferimentos leves, de acordo com uma declaração do distrito de Nansha do governo da cidade de Guangzhou na quinta-feira. O incidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã de quinta-feira.

Nesta imagem de vídeo divulgada pela CCTV da China, pessoas inspecionam a ponte Lixinsha quebrada após serem atingidas por um navio porta-contêineres no distrito de Nansha, em Guangzhou, província de Guangdong, sul da China, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Foto: CCTV via AP Video

Três carros, um ônibus e uma scooter caíram da ponte Lixinsha, segundo as autoridades. Dois dos carros caíram na água, e os outros três veículos caíram no navio vazio. O ônibus estava ocupado apenas por seu motorista, segundo a mídia local. As equipes de resgate continuam no local e foi iniciada uma investigação sobre a causa do acidente. As autoridades detiveram o proprietário do navio, de acordo com a mídia local.

A ponte Lixinsha atravessa uma hidrovia próxima à foz do Rio das Pérolas, no interior de Hong Kong. A área é um dos maiores centros de fabricação e transporte da China e contém dois dos cinco portos mais movimentados do mundo, de acordo com o World Shipping Council.

Havia planos de construir proteções contra colisões em torno de alguns dos pilares da ponte em 2022, de acordo com a CCTV, a emissora estatal da China, mas eles foram repetidamente adiados./AP