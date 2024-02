Nayib Bukele lidera votação com folga e se declara vencedor da eleição em El Salvador

SAN SALVADOR - O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de 42 anos, declarou-se vencedor das eleições presidenciais do país neste domingo, 4, antes da divulgação dos resultados oficiais. Com uma popularidade superior a 90%, Bukele, do partido Novas Ideias, era favorito numa eleição com rivais que apresentavam pouco risco a sua candidatura. Ao longo do atual mandato, ele apostou numa política de tolerância zero contra o crime e megaencarceramento, que muitas vezes foi criticada por entidades de direitos humanos.

PUBLICIDADE O Supremo Tribunal Eleitoral informou no final do domingo que, com as cédulas de 31% dos locais de votação apuradas, Bukele teve 83% dos votos, muito à frente dos 7% de seu concorrente mais próximo, a Frente de Libertação Nacional Farabundo Martí, de esquerda. O site eleitoral que atualiza a contagem caiu pouco antes da meia-noite. Pouco após a divulgação da pesquisa que projetou sua reeleição, o presidente proclamou vitória em sua conta no X, o antigo Twitter. “De acordo com nossos números, ganhamos a eleição com mais de 85% dos votos e 58 de 60 deputados. Um recorde na história democrática do mundo”, disse. Os resultados oficiais eram esperados por volta da meia-noite. Aparentemente, Bukele se referia à projeção de boca de urna do Instituto CID Gallup, que lhe deu 87% dos votos. Ainda de acordo com esse levantamento, Manuel Flores, da FLMN, teve 7% e Joel Sanchez, da Arena, 4%. Outros candidatos ficaram com 2%.

Tolerância zero

Pouco antes do início da apuração, Bukele afirmou ter curado seu país do “câncer” das gangues e defendeu a manutenção do estado de emergência que está em vigor há quase dois anos. Ele também rejeitou as críticas dos grupos de direitos humanos ao estado de emergência.

Bukele conseguiu disputar a reeleição após uma manobra jurídica contestada pela oposição. Ele se licenciou do cargo antes da disputa para concorrer novamente a mais cinco anos de mandato. Em 2021, a Suprema Corte, com juízes leais ao presidente, já havia dado parecer favorável a um segundo mandato.

“Estamos transformando a capital mundial do assassinato, o país mais perigoso do mundo, no país mais seguro do hemisfério ocidental, e a única maneira de fazer isso é prender todos os assassinos”, disse ele em uma coletiva de imprensa após a votação.

Nayib Bukele conversa com jornalistas em San Salvador antes da apuração do resultado eleitoral Foto: Salvador Melendez/ AP

Críticas

Organizações como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch denunciam prisões arbitrárias, tortura e mortes na prisão. Cerca de 7 mil pessoas inocentes foram libertadas, mas muitas continuam presas sem poder se comunicar com suas famílias.

Bukele também deve ter ampla maioria no Parlamento de 60 assentos. “É importante que votemos para garantir que tenhamos uma legislatura que possa continuar a aprovar o regime de emergência”, disse ele.

Cerca de 6,2 milhões de salvadorenhos foram convocados para votar nessas eleições, protegidos por milhares de militares e policiais./ AFP e AP