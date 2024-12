Notre-Dame é reaberta 5 anos após incêndio e tem cerimônia com pompa e líderes globais; veja vídeo

Paris - O Arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, bateu nas portas com seu báculo, fez o sinal da cruz e abençoou o grande órgão de Notre-Dame de Paris, o maior da França. E, mais uma vez, a Catedral de Notre-Dame encheu o sábado com música e oração, pela primeira vez desde o incêndio de 2019. Reaberta, a catedral espera receber até 15 milhões de visitantes por ano.

Há quase cinco anos o fogo consumiu o telhado, derrubou a torre e ameaçou danificar todo o amado marco que está no coração de Paris há séculos. A catedral foi reaberta com uma cerimônia com a presença de autoridades francesas, dignitários estrangeiros, clérigos, doadores e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

PUBLICIDADE Durante o processo de restauração, os artesãos usaram técnicas tradicionais para recriar fielmente a obra-prima arquitetônica medieval. Ela parece familiar, mas mais brilhante - limpa não apenas da fuligem e do pó de chumbo do fogo, mas também da sujeira acumulada ao longo dos séculos. Alguns andaimes permanecem no exterior da catedral; o trabalho nos arcobotantes e outros elementos continua. Foi um momento de coroação para o presidente Emmanuel Macron, que prometeu em abril de 2019, com as brasas ainda quentes, que o marco mais visitado da cidade seria reconstruído em cinco anos e ficaria “ainda mais bonito”.

O presidente francês Emmanuel Macron, à direita, conversa com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, na Catedral de Notre-Dame, enquanto a icônica catedral da França reabre formalmente suas portas pela primeira vez desde que um incêndio devastador quase destruiu o marco de 861 anos em 2019. Foto: Ludovic Marin/AFP

Mas o triunfo foi abafado pelo colapso do governo nesta semana. A aposta de Macron em antecipar as eleições durante o verão resultou na administração de menor duração da república francesa moderna e alimentou pedidos por sua renúncia.

Ele, no entanto, reforçou que cumprirá seu mandato, que termina em 2027, mas, como ele lidera as celebrações de Notre-Dame neste fim de semana, ele também afirmou que irá nomear em breve um novo premiê.

Macron disse que o renascimento do monumento personifica o melhor da França se unindo por um propósito maior. Ele pediu aos partidos políticos rebeldes do país que fizessem o mesmo pela nação.

O presidente francês também está se envolvendo em uma diplomacia complicada neste fim de semana: ele teve reuniões consecutivas com Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no palácio presidencial. Foi o primeiro encontro cara a cara de Trump com Zelensky desde a eleição.

O presidente eleito Donald Trump cumprimenta o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, na Catedral de Notre-Dame, Foto: Ludovic Marin/AP

Macron foi um dos primeiros líderes a falar com Trump após a eleição dos EUA em novembro. Trump chamou o convite para Notre-Dame de uma “honra” e elogiou a restauração da catedral ao seu “nível máximo de glória”. Quando ele retornar à Casa Branca, ele e Macron devem entrar em conflito, pois autoridades europeias temem uma possível guerra comercial com o tarifaço proposto por Trump e o apoio reduzido dos EUA à Ucrânia contra a Rússia.

Obra de restauração foi financiada por doadores

O show principal foi na catedral. A reabertura ofereceu um vislumbre de boas notícias em um mundo de polarização e incertezas. Foi um momento também para fazer um balanço do quanto o mundo mudou desde 2019, quando imagens de chamas consumindo a estrutura gótica francesa, iniciada em 1163, e sua torre desabando reverberaram muito além da França.

A cerimônia teve componentes seculares e religiosos: Macron fez um breve discurso e o Arcebispo Laurent Ulrich liderou o serviço. Mais de 40 chefes de estado e governo eram esperados. Macron deveria falar no pátio da catedral para evitar violar as regras rígidas do país sobre a separação entre igreja e estado. Mas o vento e a chuva no sábado forçaram os organizadores a mover todo o evento para dentro.

Multidões ficam do lado de fora da Catedral de Notre-Dame enquanto ela é iluminada durante uma cerimônia para marcar a reabertura da catedral histórica, no centro de Paris, em 7 de dezembro de 2024. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

Cerca de 340 mil doadores contribuíram com quase US$ 900 milhões para a restauração, de acordo com o Palácio presidencial do Eliseu. Eles incluíam empresas, como a gigante francesa de energia Total e bilionários como a família Arnault do império de bens de luxo LVMH.

Uma primeira missa, para consagrar o altar, será celebrada no domingo com a presença de quase 170 bispos e padres de paróquias parisienses. Então a catedral será aberta mais amplamente ao público. Em antecipação à alta demanda, missas e visitas exigirão reservas . Na próxima semana, a catedral celebrará missas para grupos, incluindo os bombeiros que salvaram a estrutura e os artesãos que ajudaram a reconstruí-la. Evento marca a primeira viagem ao exterior de Trump desde a eleição Mesmo antes de sua posse no próximo mês, Trump está tentando tirar o manto de representar os Estados Unidos no exterior de Joe Biden, cuja relevância internacional está desaparecendo à medida que seu mandato se aproxima do fim. Biden não estará presente na cerimônia, mas Jill Biden, a primeira-dama, compareceu e sentou próximo de Trump.



O presidente do Congo, Denis Sassou Nguesso (2L) e sua esposa Antoinette Sassou Nguesso, Ashley Biden, a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, Brigitte Macron, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e o presidente da França, Emmanuel Macron, reagem durante uma cerimônia para marcar a reabertura da Catedral de Notre-Dame, no centro de Paris, em 7 de dezembro de 2024. Foto: Ludovic Marin/AFP

“O presidente Emmanuel Macron fez um trabalho maravilhoso ao garantir que a Notre-Dame fosse restaurada ao seu nível total de glória, e ainda mais”, escreveu Trump numa rede social na última segunda-feira. /COM AP, AFP E NYT