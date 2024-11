Trump também já disse que vai fazer os países da Otan “pagarem de forma justa”, tal como ele teria feito em seu governo anterior. O leitor pode achar que Trump faz isso pela suposta amizade com Putin, ou por ligações espúrias com a Rússia. Isso pode até se provar verdade, mas o ponto focal aqui não são as motivações, mas o que foi anunciado. O fim do auxílio dos EUA representaria um revés seríssimo para a Ucrânia. Não apenas no campo militar, sem os armamentos, munições e inteligência fornecidos pelos EUA, mas também para o funcionamento do próprio Estado ucraniano.

Os salários de professores, de profissionais de saúde, todo o aparato público ucraniano hoje, funciona basicamente a partir do auxílio externo. O tal “rápido acordo” defendido por Trump precisaria envolver concessões territoriais ucranianas. A Rússia jamais assinaria algum acordo que não contemple, no mínimo, a região da bacia do Donets, conhecida como Donbass, e a península da Crimeia. Também exigiria garantias de que a Ucrânia não será integrante da Otan no futuro.