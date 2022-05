Nova porta-voz da Casa Branca é a primeira negra, imigrante e abertamente gay a ocupar o cargo

THE NEW YORK TIMES - Karine Jean-Pierre começou seu briefing de estreia como secretária de imprensa do presidente americano, Joe Biden, reconhecendo a natureza incomum de sua presença atrás do púlpito da Casa Branca. “Sou uma mulher negra, lésbica e imigrante, a primeira das três a ocupar essa posição”, disse ela.

Jean-Pierre também poderia ter falado sobre como seu caminho para se tornar a principal porta-voz do presidente divergiu fortemente daquele trilhado por seus antecessores.

Leia também Biden recebe líderes de Finlândia e Suécia na Casa Branca em demonstração de apoio à adesão à Otan

Jean-Pierre nasceu na ilha caribenha de Martinica, de pais haitianos que passaram a viver de salário em salário após emigrar para Nova York. Sua família católica conservadora, ela escreveu, carregava “tantos segredos, tanta dor não expressa”. Quando criança, Jean-Pierre foi abusada sexualmente por um primo. Sua mãe passou décadas sem reconhecer que sua filha era lésbica. Aos 20 e poucos anos, desanimada com um revés na carreira, Jean-Pierre tentou o suicídio.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Ela se firmou na área política, passando de reuniões com eleitores em Far Rockaway, Queens, para um emprego na Casa Branca de Obama. Agora, ela assume um dos cargos mais escrutinados do país em um momento particularmente difícil para o governo Biden, que vem lutando por sua popularidade. Jean-Pierre precisará lidar com a inflação recorde, o ressurgimento do coronavírus e eleições de meio de mandato que, acreditam democratas, podem se tornar um desastre.

Sua antecessora, Jen Psaki, tornou-se uma estrela entre os liberais por suas brigas animadas com jornalistas da Fox News. Jean-Pierre mostrou até agora um estilo mais informal: menos ríspido e também desarmante, rindo de si mesma quando tropeça em uma ou duas palavras.

“Há algo um pouco introvertido sobre ela, o que é uma coisa estranha de se dizer sobre alguém que agora é a principal porta-voz do presidente”, disse Patrick Gaspard, ex-embaixador dos Estados Unidos na África do Sul, diretor político do ex-presidente Barack Obama e mentor de Jean-Pierre. Gaspard, que também é haitiano-americano, disse que reconheceu nela uma colega imigrante navegando em um espaço desconhecido e privilegiado.

Jean-Pierre trabalhou brevemente como chefe de gabinete da vice-presidente americana, Kamala Harris, durante a campanha de 2020. Ela se tornou a principal subsecretária de imprensa de Biden quando ele assumiu o cargo.

Ainda assim, Jean Pierre não tem os relacionamentos de anos de Psaki com jornalistas de Washington – os tipos de conexões que podem trazer benefícios nos bastidores – e o tempero de assessores de imprensa que regularmente vão e voltam com um bando de repórteres combativos. Ela foi ridicularizada pela Fox News esta semana depois de responder timidamente a uma pergunta do correspondente da rede na Casa Branca, Peter Doocy, sobre os planos de Biden para combater a inflação.

A nova secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, participa de briefing em Washington Foto: Stefany Reynolds / AFP

Psaki, que chamou Jean-Pierre de sua “parceira de verdade”, disse em uma entrevista que sua sucessora entendeu que um secretário de imprensa precisa se dirigir a um público nacional mais amplo, não apenas a repórteres reunidos na Ala Oeste.

“A sala é tão pequena que é fácil para um ser humano esquecer isso”, disse Psaki. “Karine sabe como capturar um momento, criar um momento e falar de uma maneira que as pessoas sentadas em casa entendam e se relacionem.”

Jean-Pierre nasceu na Martinica, depois viveu brevemente na França antes de seus pais imigrarem para o Queens. Ela tem dois irmãos mais novos, uma irmã e um irmão; outro irmão, Donald, morreu antes de ela nascer. Sua mãe, uma trabalhadora de saúde aposentada, nunca aprendeu a ler inglês; seu pai, um taxista de Nova York, ainda trabalha meio período.

Ela cresceu em uma família católica rigorosa, onde o trauma não era discutido. Em seu livro de memórias de 2019, Moving Forward, ela escreveu que foi abusada sexualmente quando criança, entre 7 e 10 anos, por um primo mais velho; às vezes, ela se escondia dele em um sótão. O abuso terminou, ela escreveu, depois que um parente percebeu um problema e interveio.

Na adolescência, Jean-Pierre guardava outro segredo: sentia-se atraída por outras mulheres. A perspectiva de decepcionar seus pais conservadores era tão perturbadora que ela considerou brevemente tornar-se freira. Aos 16 anos, discutindo com a mãe, ela confessou abruptamente que era lésbica. “Eu podia ver a repulsa em seu rosto”, escreveu Jean-Pierre. “Por isso ela sacrificou tudo?” Ela e sua mãe não falaram sobre sua sexualidade por anos.

Seus pais a forçaram a se tornar médica, e ela estudou ciências da vida no Instituto de Tecnologia de Nova York em Long Island. Mas Jean-Pierre teve um desempenho ruim em seu Teste de Admissão na Faculdade de Medicina. Ela se convenceu de que havia falhado profundamente com seus pais. “Meu mundo inteiro desmoronou”, ela escreveu em suas memórias.

Uma tarde, Jean-Pierre contou em suas memórias, ela estacionou o carro na garagem de sua família e tentou se matar. “Todo mundo vai ficar mais feliz quando eu me for”, ela lembrou de pensar consigo mesma.

Jean-Pierre não sabe quanto tempo ela ficou inconsciente. Ela foi acordada por sua irmã, Edwine. Suas calças estavam molhadas de urina; mais tarde, ela descartou as roupas sujas em uma lixeira ao ar livre para evitar ser descoberta. Até hoje, além de sua irmã, sua família nunca falou com ela sobre sua tentativa de suicídio.

Karine Jean-Pierre e sua antecessora, Jen Psaki, participam de briefing na Casa Branca Foto: Evan Vucci / AP

“Coloquei no livro porque quero ajudar as pessoas”, disse ela mais tarde a Judy Woodruff, da PBS. “Quero que qualquer pessoa que já tenha se sentido assim sinta e saiba que há uma saída.”

Jean-Pierre agora vive nos subúrbios de Washington com sua mulher, a correspondente da CNN Suzanne Malveaux, e sua filha de 7 anos. A mãe de Jean-Pierre, ela disse a amigos, está adorando e aceitando sua vida pessoal. Malveaux não cobrirá política enquanto Jean-Pierre for a secretária de imprensa.

Após a faculdade, Jean-Pierre fez alguns bicos, incluindo um período na Estée Lauder e um grupo de conservação onde ela protegeu ninhos de tarambola. Encorajada por um mentor, ela se matriculou na Escola de Relações Internacionais e Públicas da Universidade de Columbia. Ela recebeu uma bolsa parcial, mas ainda tem milhares de dólares em dívidas de empréstimos estudantis.

Professores como David N. Dinkins, ex-prefeito de Nova York, despertaram seu interesse pela política. Depois de começar como assessora de dois membros do Conselho da Cidade de Nova York, Jean-Pierre se juntou à candidatura presidencial de John Edwards em 2008. Ela trabalhou brevemente para o ex-deputado Anthony D. Weiner e depois ajudou a liderar campanhas para Letitia James, agora procuradora-geral do Estado de Nova York; e Martin O’Malley, candidato presidencial democrata em 2016.

Ela se tornou uma assessora política na Casa Branca de Obama em 2009, forjando uma amizade com o então vice-presidente Biden durante as paradas de campanha no Nordeste. Biden aparece apenas uma vez nas memórias de Jean-Pierre, mas ela escreve calorosamente sobre sua primeira conversa no Força Aérea Dois em 2009, lembrando Biden como “o doce e gentil ‘Tio Joe’ sobre o qual você lê”.

Em suas memórias, Jean-Pierre escreveu que era “inconcebível, na verdade, que alguém da nossa família pudesse chegar à Casa Branca”. Na segunda-feira, ela foi solicitada por um repórter a falar sobre o significado de seu novo papel. “O que eu espero é que os jovens possam sonhar grande, e sonhar mais alto do que antes, ao me verem aqui”, respondeu.