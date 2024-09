Um suposto assassino chegou perto de atirar no ex-presidente Donald Trump neste domingo, 15, enquanto o candidato republicano jogava em seu clube de golfe, em Mar-a-Lago na Flórida, pela segunda vez em cerca de dois meses - sendo impedido apenas pela resposta rápida e atenta de agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos - levantando novas questões sobre a capacidade mais ampla da agência de proteger os candidatos sob sua responsabilidade.

O Serviço Secreto reforçou significativamente a equipe de proteção de Trump depois de sofrer intensas críticas após uma tentativa de assassinato em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho. Essa equipe reforçada, que inclui agentes adicionais e inteligência aprimorada no local, pode ter desempenhado um papel fundamental no desfecho do incidente deste fim de semana, disseram autoridades atuais e antigas. No entanto, o fato de um atirador ter conseguido aproximar um rifle semiautomático com mira telescópica do ex-presidente, a menos de 400 metros de distância, ressaltou quantos problemas urgentes expostos no último atentado permaneciam sem solução - e quão difícil é para o Serviço Secreto responder a um ambiente político imprevisível e cada vez mais violento.

Assim como na Pensilvânia, os maiores problemas na proteção de Trump parecem envolver a segurança do perímetro de um local alvo, mesmo um que eles conheçam tão bem quanto as propriedades do ex-presidente. Ryan Wesley Routh se posicionou nos arbustos no perímetro do clube de golfe em West Palm Beach. Um agente do Serviço Secreto estava um buraco à frente de Trump no campo e avistou o cano de uma arma, levando os agentes a abrir fogo contra o homem, disse o xerife Ric Bradshaw, do Condado de Palm Beach, em uma entrevista coletiva no domingo.

O xerife reconheceu que Trump, embora esteja como candidato, possui um tratamento de segurança menor do que aquele dado a um presidente em exercício. Isso, ele disse, limita as proteções que os agentes de segurança e seus parceiros locais podem fornecer.

Policiais do lado de fora do Trump International Golf Club em West Palm Beach, Flórida, no domingo, 15 de setembro de 2024, após um tiroteio. Foto: Saul Martinez/ The New York Times

“No nível em que ele está agora, ele não é o presidente em exercício — se fosse, teríamos cercado todo esse campo de golfe”, disse o xerife Bradshaw. “Mas como ele não está, a segurança é limitada às áreas que o Serviço Secreto considera possíveis”, acrescentou, enquanto elogiava a resposta rápida dos agentes. “Então eu imagino que da próxima vez que ele vier a um campo de golfe, provavelmente haverá um pouco mais de pessoas ao redor do perímetro.”

Michael Matranga, um ex-agente do Serviço Secreto que protegeu o presidente Barack Obama, disse que a agência deveria “considerar seriamente dar ao ex-presidente Trump o mesmo pacote de proteção ou um pacote igual ao do presidente dos Estados Unidos” e chamou os incidentes de “sem precedentes”.

Agentes do FBI do lado de fora do Trump International Golf Club em West Palm Beach, Flórida, no domingo, 15 de setembro de 2024. Foto: Saul Martinez/The New York Times

Políticos de ambos os partidos elogiaram as ações dos agentes, mas prometeram submeter a liderança já abalada da agência a questionamentos intensos sobre a capacidade do suspeito de se posicionar tão perto do ex-presidente.

“Os fatos sobre um segundo incidente certamente merecem muita atenção e escrutínio”, disse o senador Richard Blumenthal, democrata de Connecticut e presidente da subcomissão do Senado que investiga as falhas de segurança em Butler.

“Certamente um segundo incidente sério, aparentemente envolvendo uma arma de assalto, é profundamente alarmante e terrível”, acrescentou.

O senador Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul e aliado próximo de Trump, disse que as investigações do Senado sobre as falhas de segurança em Butler citaram má gestão no Departamento de Segurança Interna, que supervisiona o Serviço Secreto, bem como questões orçamentárias e morais. “Eles perderam o foco”, disse. “Eles precisam de mais recursos. Esses agentes apenas trabalham, eles não têm vidas.”

