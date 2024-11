Opinião | Trump vai entrar para a história como o criador do Estado palestino ao lado de Israel?

O retorno de Donald Trump à presidência anuncia o fim da pressão dos EUA sobre israelenses e palestinos para uma solução de dois Estados? Não necessariamente: isso depende de qual Donald Trump ocupará a Casa Branca.

PUBLICIDADE Será o Trump que acabou de nomear Mike Huckabee, um defensor da anexação israelense da Cisjordânia, como seu novo embaixador em Jerusalém? Ou será o Trump que, com seu genro Jared Kushner, elaborou e divulgou o plano mais detalhado para uma solução de dois Estados desde o governo de Bill Clinton? Você leu certo: Trump foi o raro presidente americano que realmente apresentou um plano detalhado para a coexistência entre israelenses e palestinos. Se Trump retomar essa iniciativa em 2025, ele poderá ser lembrado como o presidente que preservou Israel como uma democracia judaica e ajudou a criar com segurança um Estado palestino ao lado dele. Mas se ele continuar seguindo o caminho sinalizado pela indicação de Huckabee, provavelmente será lembrado como o presidente que supervisionou o fim de Israel como uma democracia judaica e enterrou qualquer esperança de um Estado palestino. De qualquer forma, Trump pode não estar interessado na história judaica ou palestina, mas a história judaica e palestina estará interessada nele.

A última vez que falei com Trump, há quatro anos, ele me ligou para agradecer por ter endossado os Acordos de Abraão, que abriram caminho para uma paz histórica entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. Digam o que quiserem sobre Trump (e há muito o que dizer), mas ele é atraído por fazer grandes acordos que podem ter consequências profundas e até mesmo históricas. Acabei de passar uma semana em Israel e nos Emirados Árabes Unidos conversando com líderes políticos, militares e empresariais, judeus, palestinos e árabes sobre o que Trump poderia fazer em sua região desta vez. Há uma enorme oportunidade e apetite para um acordo revolucionário - se Trump quiser alcançá-lo e somente se ele o fizer corretamente.

O então presidente dos Estados Unidos Donald Trump participa de uma reunião com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em Washington Foto: Doug Mills/NYT

Trump tem um ponto de partida: o plano para uma solução de dois Estados que ele apresentou em janeiro de 2020, intitulado “Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People” (Da paz à prosperidade: uma visão para melhorar a vida dos povos palestino e israelense). Nenhum dos lados aceitará o plano da forma como está escrito atualmente, e o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e a guerra que se seguiu em Gaza complicarão enormemente qualquer acordo. Mas a “visão” no título do plano de Trump é um pontapé inicial para as negociações israelenses-palestinas pós-Gaza. Esse ainda é o único mapa de paz detalhado que qualquer presidente apresentou publicamente para criar dois Estados desde os parâmetros de Clinton, estabelecidos por Bill Clinton há 24 anos.

O plano oferecia a Israel o direito de anexar cerca de 30% da Cisjordânia, onde reside a maioria dos colonos judeus, e o restante seria destinado a um Estado palestino desmilitarizado na Cisjordânia e em Gaza. Trump propôs que Gaza fosse expandida com terras do Deserto de Negev, em Israel, para compensar os palestinos por parte do território que eles abririam mão na Cisjordânia. Não foi uma troca de terras de um para um, como os palestinos exigiram - foi mais uma troca de um para dois. Não é o plano que eu teria apresentado, e não envolveu nenhuma contribuição palestina, mas foi um ponto de partida. E Trump propôs que Gaza e a Cisjordânia fossem conectadas por uma combinação de estradas e túneis acima do solo - mas somente depois que o Hamas fosse removido da liderança em Gaza, como ele insistiu na época. A capital palestina ficaria nos arredores de Jerusalém.

O então candidato presidencial republicano, Donald Trump, visita uma sinagoga de judeus ortodoxos em Nova York, Estados Unidos Foto: Yuki Iwamura/AP

Negociações

Repito: o plano de Trump teria que mudar por causa das consequências do dia 7 de outubro. Ele não tem nenhuma possibilidade de ser aceito como está por nenhum dos lados. Mas essa não é a questão. A questão é que ele tem todos os ingredientes essenciais para iniciar as negociações. O plano diz a ambos os lados que a única solução estável deve envolver dois Estados para dois povos nativos - com trocas de terras e acordos de segurança mutuamente acordados e a serem negociados.

E nunca se esqueça: o plano de Trump para 2020 tem algumas impressões digitais importantes. O primeiro-ministro Binyamin Netanyahu e Ron Dermer, então seu embaixador nos EUA e agora seu conselheiro mais próximo, o abraçaram na época, mas Bibi nunca o apresentou formalmente ao seu gabinete. Em vez disso, como Trump sabe, Netanyahu tentou simplesmente anexar partes do território que Trump havia designado para Israel, mas Trump o impediu. Em seguida, os Emirados Árabes Unidos intervieram e disseram que normalizariam as relações com Israel se Netanyahu apenas prometesse não anexar unilateralmente a Cisjordânia.

Foi assim que surgiram os Acordos de Abraão. Mas foi apenas um prêmio de consolação - valioso, com certeza - e não o acordo do século, ao qual Trump aspirava.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, participa da Assembleia-geral da ONU, em Nova York Foto: Pamela Smith/AP

Portanto, se e quando houver um cessar-fogo e uma troca de reféns em Gaza, espero que Trump considere a possibilidade de aproveitar essa segunda chance que a história está lhe dando, convidando os dois lados para uma cúpula de paz em Camp David, sendo que a condição para participar é a aceitação do plano de Trump como o piso para as negociações - não o teto, mas o piso - e eles poderão negociar a partir daí. Ele está disposto a isso? Não sei.

PUBLICIDADE Sei que tomar a iniciativa diria a ambas as partes o seguinte: Trump não vai esperar a política delas chegar para discutir o assunto, e conter esse conflito é um interesse vital dos EUA antes que ele nos arraste para uma guerra no Oriente Médio ainda mais profunda do que a atual. E sabemos que Trump não gosta de guerras no Oriente Médio. Isso também sinalizaria que Trump é quem define e conduz a política, e não os partidários de direita, pró-assentamento israelense, nomeados por ele até agora para cargos no Oriente Médio. Porque se eles - e não o plano de paz de Trump - refletirem o que o próximo governo Trump pretende fazer, boa sorte até mesmo para manter os Acordos de Abraão, quanto mais expandi-los para a Arábia Saudita. Trump vai isolar os Estados Unidos no Oriente Médio e no mundo. E isso preencherá seus dias. Não tenha ilusões: os cristãos e judeus de extrema direita que querem anexar a Cisjordânia e Gaza amarão Israel até a morte - pedindo a cerca de sete milhões de judeus que controlem cerca de sete milhões de árabes em Israel, na Cisjordânia e em Gaza para sempre.

O então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa de uma entrevista com Pete Hegseth, então repórter da Fox News, na Casa Branca, em Washington Foto: Andrew Harnik/AP

O presidente Joe Biden é um bom homem, que se esforçou para armar e apoiar diplomaticamente Israel depois que o Hamas lançou seu ataque assassino em 7 de outubro, com o apoio do Irã e de seus representantes. Mas Biden cometeu um grande erro em termos dos interesses dos EUA.

Plano

Ele nunca apresentou ao mundo o plano de paz abrangente que estava elaborando nos bastidores, no qual os EUA forneceriam garantias de segurança para a Arábia Saudita, a Arábia Saudita abriria relações diplomáticas com Israel e o governo de Netanyahu negociaria com a Autoridade Palestina, que adotou os Acordos de Oslo, uma solução de dois Estados.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, discursa para congressistas republicanos em Washington, Estados Unidos Foto: Eric Lee/NYT

Se Trump reavivasse seu plano, deixaria claro para o mundo que Israel não tem um cheque em branco dos EUA para lutar eternamente em Gaza sem um plano próprio confiável para a manhã seguinte. Isso sinalizaria que os palestinos precisam se organizar para negociar e não apenas reclamar, e sinalizaria para o Irã que Trump pretende isolar Teerã militarmente - e diplomaticamente - ao, como ele disse em seu plano, ajudar a realizar o “desejo legítimo de autodeterminação dos palestinos” se eles conseguirem uma paz segura com Israel.

Na semana passada, em Israel, vi e ouvi um denominador comum entre os judeus israelenses, os árabes israelenses e os palestinos da Cisjordânia com quem conversei: Todos eles estão exaustos com essa guerra - e os melhores de ambos os lados estão pensando em ir embora. Como Hani Alami, um empresário de telecomunicações palestino de Jerusalém, comentou comigo: “Os que querem ir embora, de ambos os lados, são os que querem viver em paz, e os que querem ficar são os que mais querem continuar lutando”.

Surpreenda-os, presidente eleito Donald Trump. No mínimo, você ficará surpreso com a quantidade de debate que desencadeará na região, e entre palestinos e israelenses. No máximo, você poderá encontrar um lugar nos livros de história que não esperava.