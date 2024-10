A primazia militar, no primeiro caso, depende do comando das Forças de Defesa Israelenses (FDI) e, no segundo, do Conselho dos Guardas Revolucionários Iranianos (IRGC). No plano político, a hegemonia em Israel pertence a Binyamin Netanyahu e ao partido Likud, enquanto no Irã se distribui entre o líder Supremo Ali Khamenei, de 83 anos, o IRGC e o presidente reformista recém-eleito, Masoud Prezeshkian.

O destino dessa guerra regional entre Israel e Irã, em segundo lugar, depende de definições dos EUA – o único ator capaz de dobrar Israel, apesar da impotência atual – e da China – pela dependência econômica do Irã à superpotência rival. Os regimes árabes conservadores, com Arábia Saudita à frente, também exercem forte influência sobre os rumos do conflito regional.