Veja o que se sabe até agora sobre o atirador do atentado a Donald Trump

O atirador que supostamente tentou assassinar o ex-presidente Donald Trump em um comício na Pensilvânia no sábado, 13, foi identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crooks, um jovem de 20 anos de Bethel Park, Pensilvânia, mas as autoridades não divulgaram mais informações sobre ele.

“Esta continua sendo uma investigação ativa e em andamento”, disse o FBI em um comunicado no início deste domingo.

Donald Trump foi atingido na orelha em uma aparente tentativa de assassinato por um atirador em um comício de campanha no sábado Foto: Rebecca Droke/AFP

PUBLICIDADE O atirador não tinha antecedentes criminais nos registros públicos do tribunal da Pensilvânia, e as autoridades disseram que ainda não identificaram um motivo para o atentado. Um registro de eleitores mostrou que Crooks estava registrado como republicano, embora os registros de financiamento de campanha federal mostrem que ele doou US$ 15 para o Progressive Turnout Project, um grupo liberal de participação eleitoral, por meioda plataforma de doações ActBlue, em janeiro de 2021. No início da manhã de domingo, oficiais haviam fechado todas as estradas que levavam à casa da família do suspeito em Bethel Park, ao sul de Pittsburgh e a cerca de uma hora de carro do local do comício em Butler. Vários parentes não responderam às mensagens solicitando comentários.

Crooks foi morto após disparar de “uma posição elevada” fora do local do comício ao ar livre onde Trump estava falando, de acordo com o Serviço Secreto americano. Oficiais recuperaram um rifle semiautomático tipo AR-15 perto do corpo de um homem branco que acreditam ser o atirador, de acordo com dois oficiais.

Crooks parece ter se formado em 2022 na Bethel Park High School, que tem cerca de 1.400 alunos, e recebeu um “prêmio estrela” de US$ 500 naquele ano da National Math and Science Initiative, de acordo com o The Tribune-Review no oeste da Pensilvânia.

Em uma gravação online da cerimônia de formatura de 2022, Crooks pode ser visto cruzando o palco sob aplausos modestos após seu nome ser chamado, um jovem esguio com óculos em uma toga de formatura preta que posou brevemente com um funcionário da escola e recebeu seu diploma.