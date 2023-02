Objetos abatidos no Alasca e Canadá são menos avançados que balão chinês

A Casa Branca afirmou nesta segunda-feira, 13, que três objetos voadores abatidos sobre o espaço aéreo dos EUA e do Canadá nos últimos três dias parecem ser de tecnologia inferior ao balão chinês derrubados na semana passada. A derrubada dos novos balões aconteceu devido a um aumento para detectar esses objetos e porque estavam em uma altura que ameaçava o tráfego aéreo.

Leia também Óvnis e extraterrestres são a mesma coisa? Entenda a diferença

Os três objetos - vistos sobre o Alasca, Canadá e Michigan - eram menores do que o balão de vigilância chinês, careciam de sinais de comunicação e não tinham capacidade de se manobrar, segundo o porta-voz do Conselho de Segurança do presidente Joe Biden, John Kirby. No entanto, os objetos voavam em altitudes muito mais baixas do que o balão chinês, representando um “risco real” para aeronaves civis.

“Várias entidades, incluindo países, empresas de pesquisa e organizações acadêmicas, operam objetos nessas altitudes para fins nada nocivos”, disse Kirby. “Dito isso, como ainda não conseguimos avaliar definitivamente o que são esses objetos mais recentes, agimos com muita cautela.”

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, e o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, falam a jornalistas sobre os objetos abatidos Foto: Haiyun Jiang/The New York Times

“Embora não tenhamos nenhuma razão específica para suspeitar que eles estavam realizando vigilância de qualquer tipo, não podemos descartar isso”, disse o conselheiro.

Ele acrescentou que é preciso diferenciar o balão chinês dos outros três. “Eles (os novos) não tinham propulsão e não estavam sendo manobrados”, disse Kirby. “Basicamente, eles estavam sendo levados pelo vento.”

Continua após a publicidade

As autoridades dos EUA intensificaram os esforços de detecção desde a queda do balão chinês, no dia 4, ao modificar a forma como procuram objetos semelhantes. “Uma das razões pelas quais pensamos que os estamos vendo é porque estamos procurando por eles”, explicou o conselheiro. “Se você definir os parâmetros para procurar algo específico, é mais provável que o encontre.”

O último objeto foi abatido sobre o Lago Huron, em Michigan, na tarde de domingo, 12, quase um dia depois de ter sido detectado perto da fronteira com os EUA, viajando a cerca de 6 quilômetros de altura. Os outros dois foram abatidos sobre o Alasca na sexta-feira e no Território de Yukon, no Canadá, no sábado, ambos a uma altitude próxima a 12 km. Aeronaves comerciais civis voam em altitudes em torno de 9 km, colocando os três objetos muito mais próximos do tráfego aéreo do que o balão chinês, que operava a 18 km.

Ainda não se sabe de onde os três objetos se originaram, e ninguém reivindicou ser responsável.

Destroços

Esforços de recuperação estão em andamento para resgatar todos os objetos caídos, mas encontrá-los pode ser um processo difícil. Aqueles derrubados no Canadá e no Alasca estão em áreas frias e remotas, e o terceiro está sobre o Lago Huron “provavelmente em águas muito profundas”, disse Kirby. “Faremos tudo o que pudermos para encontrá-los, e isso nos dirá muito.”

Embora os EUA não tenham descrito com detalhes os três objetos derrubados, as autoridades canadenses os caracterizaram na segunda-feira como “mais leves que o ar”, sem sistemas de propulsão e guiados por correntes de vento. O objeto abatido em Yukon, disseram eles, era um “balão suspeito”, mas as condições adversas e remotas dificultam a recuperação para confirmar suas avaliações. A área de busca é de cerca de 3 mil km².

Continua após a publicidade

“Estamos trabalhando muito para localizá-lo, mas não há garantia de que o faremos”, disse Sean McGillis, vice-comissário interino da Real Polícia Montada do Canadá. Condições igualmente difíceis afetaram a recuperação no Lago Huron, acrescentou.

Kirby também afirmou que os esforços de resgate da carga útil do balão chinês estão em andamento na costa da Carolina do Sul e podem “levar muito tempo”, mas disse que os militares dos EUA conseguiram recuperar alguns destroços, incluindo eletrônicos e parte da estrutura que estava pendurada. “Estamos aprendendo com isso agora”, disse ele.

A descoberta dos três objetos adicionais levantou questões sobre os sistemas de monitoramento dos EUA e quão comuns são esses objetos no espaço aéreo americano.

Na segunda-feira, o presidente americano, Joe Biden, e seu conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, deram ordem para estabelecer “uma equipe interagências para estudar as implicações políticas mais amplas para detecção, análise e disposição de objetos aéreos não identificados que representam riscos de segurança ou proteção”. Não ficou imediatamente claro quando este trabalho começaria e o que exatamente seria envolvido.

O oficial superior da Força Aérea, general Charles “CQ” Brown, disse na segunda-feira que a descoberta do dirigível chinês “chamou toda” do governo americano. Agora que as autoridades militares dos EUA ajustaram a sensibilidade do radar para dar conta de tal objeto, disse ele, eles estão vendo mais do que podiam ver antes.

“Mas não gostamos e entendemos totalmente o que estamos vendo”, acrescentou Brown. “Assim que a recuperação dos remanescentes for concluída, saberemos mais”, disse ele.

Os senadores receberão um briefing confidencial na manhã de terça-feira sobre os objetos e uma reunião confidencial separada na quarta-feira sobre o assunto da China. O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, pediu a Biden que “se nivelasse” com os americanos e explicasse a decisão do governo de derrubar os objetos.

Continua após a publicidade

“O público aparentemente ouve falar sobre outro novo objeto voador não identificado diariamente”, disse McConnell. “O governo ainda não conseguiu divulgar nenhuma informação significativa sobre o que foi abatido. O que anda acontecendo no mundo?”

O senador Richard J. Durbin, o segundo democrata do Senado, defendeu a abordagem do governo. “Acho que eles estão sendo cuidadosos”, disse ele. “É uma surpresa chocante que haja tantos objetos flutuando no espaço que podem ser um perigo para nós. Acho que [Biden] está confiando no julgamento dos militares.”

Mas Durbin disse que tinha muitas perguntas sobre os recentes abates e esperava que o Senado tivesse uma maior supervisão. “Quem os colocou lá em cima?” ele perguntou. “Acho que sabemos muito sobre aquele primeiro balão, mas esses outros três incidentes – o que está por trás de tudo isso?”

Durbin comparou a atmosfera agora à da Guerra Fria, dizendo acreditar que a relação EUA-China receberá mais escrutínio do Congresso daqui para frente.