Por muitos anos, Ohio foi considerado um estado termômetro: com raras exceções, quem quer que tenha vencido Ohio em uma eleição presidencial venceu os Estados Unidos como um todo. Mas em 2020, Donald Trump venceu em Ohio por cerca de oito pontos, mesmo com Joe Joe Biden liderando o voto popular nacional por mais de quatro pontos e, é claro, ganhando o voto do Colégio Eleitoral.

PUBLICIDADE Em seguida, a eleição para o Senado de Ohio em 2022 foi vencida por J.D. Vance, que assumiu uma posição ideológica de linha dura mais completamente trumpista do que a do próprio Trump. E na primária do Senado Republicano de terça-feira, o endosso de Trump foi suficiente para impulsionar Bernie Moreno, um ex-comerciante de automóveis que nunca ocupou um cargo eletivo, a vencer os candidatos preferidos do establishment republicano relativamente moderado do Estado. Portanto, tenho tentado entender o que aconteceu em Ohio e o que isso pode nos ensinar sobre o futuro dos Estados Unidos. Minha resposta curta é: os Estados Unidos da América se tornaram os Estados Desconectados da América, em vários níveis.

O ex-presidente dos EUA e candidato republicano Donald Trump fala durante um comício em Vandalia, Ohio, em 16 de março de 2024 Foto: Kamil Krzaczynski / AFP

Antigamente, o status de referência de Ohio podia ser explicado pelo fato de que, de certa forma, ele se parecia com os Estados Unidos. Hoje em dia, nenhum Estado realmente se parece com os Estados Unidos porque as fortunas econômicas das diferentes regiões divergiram drasticamente. E Ohio se encontra no lado perdedor dessa divergência.

Seria de se esperar que os eleitores de Ohio apoiassem políticos cujas políticas ajudariam a reverter esse declínio relativo. Mas há uma desconexão impressionante entre quem os eleitores, especialmente os eleitores brancos da classe trabalhadora, percebem como estando do seu lado e as propostas reais dos políticos.

Bernie Moreno, o candidato republicano ao Senado em Ohio, com o ex-presidente Donald Trump, em um comício em Dayton, Ohio, em 16 de março de 2024: Moreno se beneficiou do endosso de Trump Foto: Maddie McGarvey / The New York Times

Por outro lado, há uma desconexão impressionante entre as opiniões dos eleitores sobre o que está acontecendo com a economia e suas experiências pessoais. São vibrações até o fim.

OK, alguns fatos. Uma maneira rápida de ver a divergência nas fortunas regionais é comparar a renda per capita de um determinado Estado com a renda em um Estado relativamente rico como Massachusetts. Durante o boom de uma geração que se seguiu à 2ª Guerra Mundial, Ohio e Massachusetts estavam basicamente empatados. No entanto, desde 1980, Ohio vem sofrendo uma longa queda relativa; sua renda é agora cerca de um terço menor do que a de Massachusetts.

Muito disso tem a ver com a perda de empregos bem remunerados no setor industrial. Há muito menos empregos no setor industrial em Ohio do que costumava haver, em parte devido à concorrência estrangeira, incluindo o famoso “choque da China” - o aumento das importações chinesas entre o final da década de 1990 e por volta de 2010 que resultou na perda de empregos no setor industrial - embora a desindustrialização esteja ocorrendo em quase todos os lugares, até mesmo na Alemanha, que tem enormes superávits comerciais.

E os salários dos trabalhadores da produção em Ohio estão defasados em relação à inflação há 20 anos. Isso provavelmente tem muito a ver com o colapso dos sindicatos, que costumavam representar um quarto dos trabalhadores do setor privado de Ohio, mas estão desaparecendo de cena.

De forma mais ampla, a economia do século XXI favoreceu as áreas metropolitanas com forças de trabalho altamente qualificadas; Ohio, com sua parcela relativamente baixa de adultos com formação universitária, foi deixada para trás.

Portanto, faz sentido que os eleitores de Ohio se sintam insatisfeitos. Mas, mais uma vez, seria de se esperar que os eleitores insatisfeitos apoiassem os políticos que realmente tentam resolver os problemas do Estado. O governo Biden certamente esperava que suas políticas industriais, que levaram a um aumento no investimento em indústria, conquistassem mais eleitores de colarinho azul. Também era de se esperar que os democratas obtivessem algum dividendo da queda no desemprego em Ohio, agora significativamente menor do que no governo Trump, mesmo antes da pandemia de covid-19. Mas isso não parece ter acontecido.

E quanto a Trump? Na maioria dos aspectos, ele governou como um republicano de direita convencional, entre outras coisas, tentando reverter o sucesso do Obamacare, que reduziu bastante a porcentagem de habitantes de Ohio sem plano de saúde. No entanto, Trump rompeu com a ortodoxia do Partido Republicano ao lançar uma guerra comercial, com tarifas substanciais sobre algumas importações de produtos manufaturados. Em termos econômicos, a guerra comercial fracassou. Um novo artigo, cujos autores incluem os autores da análise original do choque da China, confirma os resultados de outros estudos que concluíram que as tarifas de Trump não aumentaram o emprego no setor de manufatura. Os autores vão além, detalhando os efeitos regionais e constatam especificamente que a guerra comercial "não proporcionou ajuda econômica ao coração dos EUA". No entanto, segundo eles, a guerra comercial parece ter sido um sucesso político. As regiões cujos setores foram protegidos por tarifas se tornaram mais propensas a votar em Trump e nos republicanos em geral, mesmo que as tarifas não tenham resultado em um aumento do emprego. Isso, como observam os autores de forma discreta, é "consistente com visões expressivas da política". Ou seja, em 2020, muitos eleitores da classe trabalhadora em Ohio e em outros lugares viram Trump como estando do lado deles, embora suas políticas não os tenham ajudado. E se você observar algumas das pesquisas de hoje, parece que eles se recusam a dar crédito ao presidente Biden por políticas que realmente ajudam os trabalhadores.

Não estou fazendo uma previsão para novembro. As percepções sobre a economia melhoraram, mesmo que ainda estejam um pouco deprimidas. Portanto, a economia pode ser boa o suficiente para que outras questões, como os direitos reprodutivos, levem Biden ao topo.

Mas ainda é preocupante ver como as opiniões sobre os políticos se tornaram desconectadas do que esses políticos realmente fazem.