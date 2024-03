Com lideranças consolidadas, Superterça aponta dificuldades que Trump e Biden terão na eleição

Com Trump vs Biden definido na eleição dos EUA, Superterça virou ' pesquisa’ no mundo real

“Os resultados podem confirmar o que as pesquisas têm indicado, que Trump tem capturado parte desse eleitorado que outrora era dado como certo para o Partido Democrata, notadamente, hispânicos, negros e jovens”, afirma o analista político e professor do departamento de ciência política do Berea College Carlos Gustavo Poggio, ao alertar que a situação do presidente é complicada.

Nas pesquisas para novembro, o líder republicano ampliou a vantagem sobre o democrata, mesmo acumulando uma série de problemas com a Justiça. No levantamento do New York Times/Siena College, divulgado no fim de semana, a diferença foi de cinco pontos percentuais: Trump com 48% e Biden com 43% das intenções de voto.

Em nota, Biden apresentou a eleição como o momento de defender a democracia e as liberdades fundamentais - ideia que também esteve presente na campanha de 2020. E exaltou medidas do governo na economia, como as taxas de desemprego e o aumento dos salários, afirmando que “esse progresso estará em risco se Trump voltar à Casa Branca”.