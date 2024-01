No Oriente Médio, o país que mais deve torcer contra a vitória de Trump é o Irã, alvo provável de sanções econômicas americanas ainda mais amplas se o ex-presidente vencer o pleito de novembro. Diferentemente de Barack Obama, que buscou iniciar um processo de normalização com Teerã, Trump saiu do acordo nuclear costurado por seu antecessor. Por outro lado, a vitória de Trump seria vista com bons olhos pela Arábia Saudita, com a qual a família Trump mantém múltiplas relações de negócios, e por Israel, que se beneficiaria de um governo americano ainda mais alinhado com a política de Binyamin Netanyahu.

No fim das contas, os principais beneficiados com a volta de Trump à Casa Branca seriam mesmo a Rússia e a China. Afinal, apesar de ter adotado uma retórica anti-China e iniciado uma guerra comercial contra Pequim, o ex-presidente é visto pelos chineses como um mal menor: Trump limitou-se a tentar renegociar a relação comercial entre os dois países, ignorando as ambições tradicionais americanas de promover a democracia mundo afora, inclusive na China. A Rússia, por sua vez, contaria com uma redução drástica do apoio americano à Ucrânia, tornando um triunfo militar de Putin no país vizinho mais provável.

Por fim, os dois líderes que já devem ter guardada na geladeira uma garrafa de espumante para a possível vitória de Trump são o presidente argentino Javier Milei e o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, que, em seus respectivos continentes, se tornariam os principais aliados ideológicos do presidente dos EUA.