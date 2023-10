Guerra em Israel chega ao quarto dia com ataque massivo ao Hamas

O Ministério da Defesa de Israel anunciou nesta terça-feira, 10, que o país lançou ataques em mais de 200 alvos associados ao Hamas na Faixa de Gaza. Isso ocorre no quarto dia do conflito em curso no Oriente Médio, que já resultou em mais de 1.500 mortes e deixou milhares de feridos tanto em Israel quanto em Gaza.

Os detalhes específicos do novo ataque ainda não foram divulgados pelas autoridades militares israelenses. Além disso, foi comunicado que as forças israelenses bombardearam dois túneis que eram utilizados pelo Hamas para entrar em território israelense. A localização exata desses túneis não foi revelada. Ação ocorreu no dia seguinte a um incidente em que 70 militantes conseguiram se infiltrar em uma região agrícola no sul de Israel na segunda-feira, dia 8.

Chamas e fumaça durante ataques israelenses em Gaza. Foto: Mohammed Salem/ Reuters

O conflito Gaza atingiu um nível crítico quando Israel impôs um “cerco completo” em retaliação à maior e mais mortífera incursão em seu território em décadas. Enquanto as hostilidades se intensificam, o grupo terrorista Hamas ameaçou responder à campanha de bombardeamento israelense executando civis feitos reféns em Israel.

O Ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou que Gaza enfrentará a suspensão total de eletricidade, alimentos, água e combustível. Este território costeiro já estava sob um bloqueio de 16 anos imposto por Israel e pelo Egito. Aviões de guerra israelenses lançaram ataques em uma ampla gama de locais em Gaza, incluindo mesquitas e um mercado, enquanto as tropas israelenses lutavam para retomar o controle das cidades invadidas pelo Hamas no sábado.

Mais de 900 pessoas foram mortas do lado israelense, conforme as Forças de Defesa de Israel, e mais de 2.600 ficaram feridas desde o início da incursão no sábado. O governo israelense relatou que o Hamas mantém cerca de 150 reféns. Em resposta, o porta-voz do braço militar do Hamas, Abu Obeida, anunciou que o grupo executaria um civil refém a cada vez que um ataque aéreo israelense atingisse os habitantes de Gaza em suas casas sem aviso prévio.

As autoridades de Gaza relataram que pelo menos 687 palestinos foram mortos e pelo menos 3.726 ficaram feridos. Esses números podem incluir não apenas vítimas em Gaza, mas também alguns dos agressores mortos no ataque a Israel, embora o número exato não esteja claro.

Jovens são convocados novamente para serviço militar obrigatório

Israel mobilizou 300 mil reservistas militares, um número considerável para um país com 9 milhões de habitantes, levantando a possibilidade de uma grande invasão terrestre de Gaza e uma abertura de outra frente contra o grupo libanês Hezbollah, no norte.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alertou para uma guerra prolongada e prometeu “eliminar” o Hamas. Ele apelou à oposição para estabelecer imediatamente um governo nacional de emergência sem condições prévias.

A situação em Gaza é marcada por choque e incredulidade, já que Israel parecia despreparado para um ataque desta magnitude. A população israelense observa assustada a mobilização de reservistas e lamenta as baixas sofridas. Famílias veem entes queridos, que haviam completado o serviço militar obrigatório, sendo convocados novamente.

Os ataques aéreos israelenses devastaram um movimentado mercado ao ar livre em Jabaliya, no norte de Gaza, onde os habitantes se reuniram para estocar alimentos e suprimentos em preparação para um conflito prolongado. Um paramédico relatou que 60 pessoas foram mortas no local.

Mesquitas também foram alvo de ataques em Gaza, incluindo o campo de refugiados de Shati, onde cúpulas foram derrubadas e fiéis foram mortos nas mesquitas. /The New York Times.