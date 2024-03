Papa Francisco diz que Ucrânia deveria ter coragem para negociar o fim da guerra com a Rússia

O papa Francisco afirmou, numa entrevista para uma emissora de televisão da Suíça, que a Ucrânia deveria ter coragem para negociar o fim do conflito com a Rússia.

Em entrevista concedida para a RSI e que será exibida em 20 de março, o Papa usou a expressão "bandeira branca" para defender uma negociação pelo encerramento da guerra. A guerra entre Ucrânia e Rússia completou dois anos no mês passado. Na entrevista, o Papa questionou quantas mortes a mais o conflito deve provocar se não houver uma negociação. Francisco também afirmou que a Ucrânia deveria buscar ajuda das potências internacionais.

Papa fala em negociação para fim do conflito entre Ucrânia e Rússia Foto: AP Foto/Alessandra Tarantino

De acordo com a agência italiana Ansa, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que o termo bandeira branca foi usado pelo entrevistador e citado pelo Papa Francisco como uma forma de indicar que uma trégua pode ser alcançada se houver coragem para negociação.

“Negociar não é render-se”, afirmou o Papa na entrevista.

Nos últimos meses, a contraofensiva ucraniana no conflito com a Rússia parece estagnada. O país se vê sem novas armas e novos soldados. O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, tem tentado controlar as mensagens públicas sobre o estado da guerra.

No início deste mês, ele anunciou publicamente um número de mortos para as tropas ucranianas pela primeira vez, dizendo que 31 mil foram mortos desde fevereiro de 2022 - um número que não pôde ser confirmado de forma independente.

Repercussão

As falas repercutiram mal entre autoridades da Ucrânia e de países aliados. Andrii Yurash, embaixador ucraniano no Vaticano, publicou no X (antigo Twitter): “Quando falamos da Terceira Guerra Mundial, é preciso termos em conta as lições da Segunda Guerra Mundial. Lá atrás, alguém propôs seriamente negociações de paz com Hitler e de bandeira branca para sua satisfação? Se quisermos acabar com esta guerra, há apenas uma lição: temos de fazer o possível para matar o Dragão!”

O embaixador alemão para o Vaticano, Bernhard Kotsch, também publicou mensagem de apoio para a Ucrânia. “A Rússia é o agressor e viola a lei internacional. Portanto, a Alemanha pede que Moscou pare a guerra, não Kiev!”.

Radosław Sikorski, ministro dos negócios estrangeiros da Polônia demonstrou irritação e publicou: “Que tal, por questões de equilíbrio, encorajar Putin a ter a coragem para remover seu exército da Ucrânia? A paz aconteceria imediatamente sem a necessidade de negociações”