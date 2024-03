Ucrânia está em uma encruzilhada: sem novos soldados, sem armas e com forças russas avançando

KIEV - Mesmo prometendo aos parceiros internacionais que a Ucrânia dará conta dos combates se receber as armas necessárias e outros tipos de apoio, o presidente Volodimir Zelenski e seus principais comandantes militares não conseguiram, até o momento, elaborar um plano claro para recrutar milhares de novos soldados, extremamente necessários para a defesa contra os contínuos ataques da Rússia.

PUBLICIDADE A incapacidade de Zelenski de forjar um consenso político sobre uma estratégia de mobilização - apesar de meses de alertas sobre uma grave escassez de tropas qualificadas no front - alimentou profundas divisões no parlamento da Ucrânia e, de forma mais ampla, na sociedade ucraniana. Isso fez com que os militares dependessem de uma miscelânea de esforços de recrutamento e semeou o pânico entre os homens em idade de combate, alguns dos quais se esconderam, preocupados com a possibilidade de serem convocados para um exército mal equipado e enviados para a morte certa, já que a ajuda à Ucrânia continua paralisada em Washington. O dilema sobre como preencher as fileiras confrontou Zelenski com talvez o maior desafio à sua liderança desde o início da invasão de fevereiro de 2022. A falta de uma estratégia clara de mobilização - ou até mesmo de um acordo sobre quantas tropas a Ucrânia precisa a mais - contribuiu para a demissão de Zelenski de seu principal general em fevereiro, mas o novo comandante em chefe, Oleksandr Sirski, até agora não solucionou o problema.

Imagem desta sexta-feira, 8, mostra a chegada do presidente ucraniano Volodmir Zelenski em Istambul, na Turquia. Com a ajuda americana travada, Zelenski tem dificuldades de manter unidade na guerra Foto: Serviço de imprensa da Ucrânia / AFP

Sirski foi encarregado de fazer uma auditoria nas Forças Armadas existentes para encontrar mais soldados aptos para o combate, depois que o gabinete de Zelenski anunciou recentemente que, de 1 milhão de pessoas que foram mobilizadas, apenas cerca de 300 mil lutaram nas linhas de frente. Mas quase um mês após sua promoção, ninguém na liderança militar ou no governo explicou onde estão esses 700.000 - ou o que eles estão fazendo.

Os legisladores ucranianos dizem que a falta de uma mensagem unificada do presidente e dos militares aumentou a confusão sobre os próximos passos. “Não sei por que Zelenski ou sua equipe ainda tentam convencer a sociedade de que tudo está sempre bem”, disse Solomiia Bobrovska, legisladora do Holos, um partido liberal de oposição. “Não está - especialmente com o Exército”.

O número cada vez menor de soldados ucranianos prontos para a batalha é agora uma crise estratégica que, pelo menos em parte, foi responsável pela recente retirada da cidade de Avdiivka, no leste do país, e dos vilarejos vizinhos, onde as forças ucranianas estavam em número muito inferior.

Oleksii Bezhevets, consultor do Ministério da Defesa sobre recrutamento, disse que os civis em idade de combate devem aceitar que “não há mais tempo para ficarem em casa”. “É bem possível que os russos se aproximem muito mais em breve se não houver ninguém para impedi-los”, disse Bezhevets. Se, além da “falta de munição, armas, projéteis e assim por diante, tivermos falta de pessoal, será uma tragédia”, acrescentou.

Mas, após dois anos de guerra total, o senso de urgência pública que levou novos soldados ao campo de batalha e impulsionou os primeiros sucessos da Ucrânia desapareceu. Muitos soldados estão feridos ou exaustos. Durante todo esse tempo, os homens com idade entre 18 e 60 anos foram proibidos de deixar o país, e os homens com 27 anos ou mais se qualificaram para serem convocados, com algumas exceções. Os civis entre 18 e 27 anos podem se alistar por conta própria. O Parlamento passou meses debatendo acaloradamente um projeto de lei que mudaria o processo de mobilização e ampliaria o escopo do recrutamento, em parte reduzindo a idade de elegibilidade para 25 anos.

Mais de 4.000 emendas foram feitas ao projeto de lei de mobilização, e alguns legisladores veem a medida como uma tentativa de Zelenski de transferir ao parlamento a responsabilidade por decisões inevitavelmente impopulares. “É hora de iniciar uma conversa adulta com a sociedade e não ter medo dela”, disse Bobrovska. “Não estamos em 2022, quando as emoções assumiram o controle.”

Funeral de garoto ucraniano morto em um bombardeio russo em Odessa, no dia 5. Rússia voltou a conquistar território na Ucrânia após enfraquecimento do exército ucraniano Foto: Michael Shtekel / AP

Zelenski há muito tempo tenta controlar as mensagens públicas sobre o estado da guerra para preservar o moral do público. Ele anunciou publicamente um número de mortos para as tropas ucranianas pela primeira vez no último fim de semana, dizendo que 31.000 foram mortos desde fevereiro de 2022 - um número que não pôde ser confirmado de forma independente.

Zelenski também está enfrentando um pessimismo crescente no país e no exterior sobre as chances da Ucrânia de conter o ataque russo sem mais ajuda dos Estados Unidos. O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson (R-La.), recusou-se a aceitar a legislação que inclui cerca de US$ 60 bilhões em ajuda para a Ucrânia.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE “É hora de conversas sérias com a sociedade - conversas sérias e honestas e de explicar o que temos que fazer sem nenhuma coragem artificial”, disse Volodimir Ariev, legislador do partido de oposição Solidariedade Europeia. Bobrovska está apoiando as mudanças propostas no projeto de lei que garantiriam a desmobilização das tropas que já serviram por longos períodos em posições de linha de frente. Da forma como está, disse ela, “a única maneira de voltar é ser ferido ou morto”. “A guerra é matemática”, acrescentou. “Temos que contar nossos recursos”. Aryev votou contra uma versão anterior do projeto de lei de mobilização que ele considerou muito punitiva. Ele se opõe a medidas como a suspensão de carteiras de motorista e o confisco de ativos bancários de cidadãos que não se registram para a convocação. Em janeiro, temendo tais medidas, os correntistas correram para sacar seu dinheiro, retirando mais de US$ 700 milhões em um único mês - o maior valor retirado desde fevereiro de 2022.

Imagem de agosto de 2023 mostra funeral de comandante do exército ucraniano, Sergei Ilnitski, em Kiev. Soldados do país enfrentam desgaste no front após dois anos de conflito contra os russos Foto: Oleg Petrasyuk / EFE

A prioridade, disse Ariev, deve ser “garantir às pessoas que serão mobilizadas para o serviço militar que (...) elas não serão enviadas para a linha de frente sem treinamento e sem equipamento adequado. Isso está realmente assustando as pessoas e criando uma falta de confiança no governo”.

Esses temores estão levando alguns homens qualificados para o recrutamento a tomar medidas evasivas. Um homem de 31 anos, cujos pais estão vivendo sob ocupação russa no leste da Ucrânia, disse que está escondido em um apartamento em Kiev, com medo de ser convocado e enviado para o front despreparado e mal equipado. Ele falou sob condição de anonimato devido a preocupações com sua segurança.

Em alta Internacional Na Venezuela, ditadura de Maduro prepara uma farsa eleitoral Quem é André Ventura, líder da direita radical que avança em Portugal e crítico de Lula Eleição em Portugal: quem são os favoritos e o que está em jogo? Em dezembro, ao visitar a cidade de Vinnitsia, no centro da Ucrânia, soldados o pararam na rua e lhe entregaram um aviso de convocação. Ele foi embora sem visitar o escritório de recrutamento da cidade, esperando que seu caso desaparecesse em um sistema burocrático desorganizado. Mas um mês depois, a polícia de Kiev o deteve para uma verificação aleatória. Quando pesquisaram seu nome no banco de dados, ele viu a palavra WANTED (procurado) aparecer em grandes letras vermelhas. As autoridades em Vinnytsia haviam registrado sua falta de comparecimento. Ele foi intimado a comparecer a um escritório de recrutamento na manhã seguinte, mas teve um ataque de pânico e não foi. Ele não tem experiência militar. “Não dá para imaginar uma pessoa que esteja longe do exército ou de coisas militares”, disse ele. “Para mim, não faz sentido me perseguir dessa forma.” Em novembro, o Ministério da Defesa fez uma parceria com a Lobby X, uma plataforma de recrutamento que publica vagas de emprego nas forças armadas, desde funções na linha de frente até logística de retaguarda ou TI. “As pessoas, antes de tudo, querem controlar seu futuro o máximo possível e querem ter clareza sobre o que farão no exército”, disse Vladyslav Greziev, cofundador do Lobby X. Embora as inscrições tenham aumentado para cargos menos arriscados, “o desafio é preencher as posições de combate”, disse Greziev.

O homem de 31 anos que está escondido disse que considerou a possibilidade de se candidatar a uma função não combatente, mas teme que, uma vez inscrito, possa ser transferido para o serviço de combate. Por enquanto, ele planeja ficar dentro de casa por tempo indeterminado até que um advogado possa ajudar a resolver seu caso. “Ainda é melhor do que ir para lá e morrer em uma semana, que é o meu máximo, eu acho”, disse ele.

Iaroslav Iurchishin, um membro do parlamento do partido Holos, disse que os legisladores estão buscando um “mecanismo de motivação apropriado” para incentivar o alistamento, incluindo bônus pela destruição de equipamentos russos e novos benefícios financeiros para os veteranos.

“É uma discussão difícil porque, anteriormente, mobilizamos pessoas que têm esse sentimento de dever”, disse Iurchishin. “Agora precisamos motivar nosso povo a servir no exército”.

Bezhevets, conselheiro do Ministério da Defesa, disse: “O país tem um futuro até o momento em que houver pessoas prontas para lutar e morrer por ele”.

“Não gosto de ‘morrer por ele’ - é melhor matar por ele”, acrescentou. Mas, apesar da ameaça existencial à Ucrânia, muitos civis, disse ele, são “apenas poeira no vento”.