Rússia muda táticas na Ucrânia e intensifica a guerra aérea

THE NEW YORK TIMES - A guerra na Ucrânia foi travada em grande parte no solo nos últimos dois anos, com as tropas frequentemente envolvidas em batalhas de ida e volta com artilharia pesada e apoio de drones. As forças aéreas dos países ficaram em segundo plano devido à frota limitada de aviões da Ucrânia e à incapacidade da Rússia de obter a supremacia aérea que esperava.

PUBLICIDADE Mas, à medida que os militares russos prosseguem com os ataques no leste, sua força aérea assume um papel mais importante. Analistas militares dizem que a Rússia tem usado cada vez mais aviões de guerra perto das linhas de frente para lançar bombas guiadas potentes nas posições ucranianas e abrir caminho para a infantaria. Essa tática, usada principalmente em Avdiivka, a cidade estratégica do leste capturada pelas forças russas no mês passado, produziu bons resultados, segundo os especialistas. Ela também apresenta riscos. “É uma ferramenta cara, mas bastante eficaz, que a Rússia está usando agora na guerra”, disse Serhi Hrabski, um coronel aposentado do exército ucraniano. “É perigoso para eles enviar seus caças” para perto da linha de frente, acrescentou, mas isso pode “impactar as posições ucranianas de forma eficaz”.

Imagem de satélite mostra cidade ucraniana de Avdiivka, na região de Donetsk, destruída por mísseis russos. Ataques aéreos substituíram batalhas terrestres após dois anos de guerra Foto: Maxar Technologies/via Reuters

Na semana passada, o exército ucraniano afirmou ter abatido sete caças SU-34, quase todos operando no leste, apenas alguns dias depois de derrubar uma aeronave de reconhecimento de radar de longo alcance A-50. De acordo com as autoridades ucranianas, isso fez parte de uma série de ataques bem-sucedidos contra a Força Aérea Russa, na qual a Ucrânia alegou ter abatido 15 aviões em alguns dias.

A maioria dos abates não pôde ser verificada de forma independente, e uma autoridade sênior dos EUA expressou ceticismo em relação a esse número. A autoridade disse que, em alguns casos, os ucranianos parecem estar levando o crédito por aviões contra os quais eles disparam, mas que não foram confirmados como tendo sido abatidos.

Oryx, um site de análise militar que conta as perdas com base em evidências visuais, e blogueiros militares russos confirmaram a perda de dois caças SU-35. Os serviços de inteligência militar do Reino Unido confirmaram a destruição do avião A-50.

Justin Bronk, pesquisador sênior de poder aéreo e tecnologia do Royal United Services Institute em Londres, ou RUSI, advertiu que “a reivindicação excessiva de mortes é uma característica sistêmica da guerra aérea”.

Mas ele acrescentou que a Ucrânia “certamente tem conduzido um número crescente de engajamentos do tipo emboscada” com a ajuda de sistemas de defesa aérea nos últimos meses e tem acumulado “sucessos notáveis”.

Tom Karako, diretor do Projeto de Defesa contra Mísseis do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington, disse que as perdas russas provavelmente foram o resultado de “alguma relação entre as aeronaves russas colocadas em perigo”, a coleta de inteligência da Ucrânia sobre os movimentos dos aviões russos e a implantação de sistemas de defesa aérea “para eliminá-los”.

Após a invasão em fevereiro de 2022, a Ucrânia conseguiu impedir que a Rússia controlasse os céus por meio de combate aéreo e do uso habilidoso de mísseis antiaéreos. Depois de apenas um mês e pesadas perdas entre seus aviões de guerra, a Rússia parou de voar com suas aeronaves além das linhas de frente, disse a RUSI em um relatório, voltando-se para o lançamento de barragens de mísseis de cruzeiro e balísticos à distância.

Ucraniana chora durante funeral de militar morto nos arredores de Avdiivka em fevereiro. Aeronaves tiveram grande papel na captura da cidade pela Rússia Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Mas isso deixou a Rússia “incapaz de empregar efetivamente o poder de fogo aéreo potencialmente pesado e eficiente” de seus caças-bombardeiros para atacar as posições da linha de frente ucraniana, disse o relatório.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Isso começou a mudar no início do ano passado, quando a Rússia começou a usar bombas planas, munições guiadas que são lançadas de um avião e podem voar longas distâncias até as linhas de frente, limitando o risco de mísseis antiaéreos para os aviões. Carregando centenas de quilos de explosivos, as bombas planadoras podem romper os bunkers subterrâneos que protegem os soldados na frente de batalha. “Essas bombas destroem completamente qualquer posição”, escreveu Egor Sugar, um soldado ucraniano que lutou em Avdiivka, nas mídias sociais. “Todos os edifícios e estruturas simplesmente se transformam em um poço após a chegada de apenas uma.” Autoridades ucranianas e analistas militares disseram que a aviação russa desempenhou um papel importante na captura de Avdiivka, o que exigiu que os jatos russos “voassem mais perto” da linha de frente para maximizar o efeito das bombas planadoras. E isso os expôs ao risco de serem abatidos pelas defesas aéreas da Ucrânia.

No final de dezembro, o exército ucraniano afirmou ter destruído três jatos Su-34 perto da margem oriental do rio Dnipro, controlada pela Rússia, no sul, onde as tropas ucranianas garantiram pequenas posições. Depois vieram os abates no leste.

Imagem mostra fábrica de Avdiivka, capturada por tropas russas no dia 20 de fevereiro Foto: Inna Varenytsia/Reuters

Ainda não está claro quais sistemas de defesa aérea a Ucrânia implementou. Mas alguns oficiais do exército e analistas sugeriram o uso de sistemas Patriot fabricados nos EUA, o sistema de defesa aérea terrestre mais avançado dos EUA.

O Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank com sede em Washington, disse que "as forças russas pareciam tolerar uma taxa maior de perdas na aviação nas últimas semanas para realizar ataques com bombas planas em apoio às operações ofensivas russas em andamento no leste da Ucrânia". Um dos maiores sucessos da Ucrânia na batalha aérea foi a destruição, na semana passada, de um dos aviões de radar A-50 da Rússia - o segundo este ano - que são essenciais para coordenar os bombardeios aéreos das posições ucranianas na frente de batalha. "Tirar seus olhos e sua capacidade de mira é uma vitória", disse Karako. A inteligência militar do Reino Unido disse que a Rússia tinha sete outros A-50, mas que "muito provavelmente havia impedido a frota de voar" em apoio às suas operações militares para evitar mais perdas, reduzindo assim a "consciência situacional fornecida às tripulações aéreas". A Força Aérea Ucraniana disse que a atividade da aviação russa no leste da Ucrânia havia diminuído significativamente na noite de sábado. A Ucrânia também procurou degradar as capacidades navais de Moscou, causando danos significativos à frota russa do Mar Negro desde o início da guerra, de acordo com autoridades ucranianas e analistas militares. Na terça-feira, o exército ucraniano afirmou ter afundado outro navio de guerra russo na costa da Crimeia ocupada pela Rússia, usando drones marítimos.

Não está claro por quanto tempo a Rússia pode sustentar perdas aéreas. Os analistas da RUSI disseram no mês passado que as perdas das tripulações aéreas russas chegaram a quase 160 pessoas, o que eles descreveram como “uma séria perda de capacidade”.

A agência de notícias estatal russa Tass disse na quinta-feira que o conglomerado estatal de defesa Rostec retomaria a produção do A-50 “uma vez que ele é necessário para as forças armadas russas”.

Hrabski, o coronel aposentado, comparou a estratégia dispendiosa da Rússia no ar com suas táticas em terra, onde enviou onda após onda de tropas em ataques sangrentos para capturar cidades, independentemente do custo humano. “Os russos não se importam”, disse ele. “Se receberem uma ordem, eles usarão todos os recursos disponíveis, todos os sistemas de armas disponíveis para atacar.”