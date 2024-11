É um atributo muito positivo que o Uruguai tem, que possui um nível de diálogo político muito civilizado, como se pôde ver quando assumiu o presidente Lula, veio ao Brasil o presidente Lacalle Pou com dois presidentes anteriores, um deles Mujica, da Frente Ampla, e o outro Sanguinetti, do Partido Colorado, o que mostrou como o sistema político uruguaio é muito maduro e tem um nível de diálogo muito alto. Em campanha, claro, as discussões são mais fortes. Eu poderia dizer que há modelos diferentes entre os dois partidos, diferenças substanciais em relação às questões como a gestão da segurança ou até a questão fiscal, os impostos. Há muitos temas que podem ser discutidos, mas discute-se de uma maneira saudável. E qual seria o segredo? Eu acredito que o segredo são dois. Um, o sistema de partidos forte que o Uruguai tem, que permite processar o debate político através dos partidos, e não através de outsiders ou esquemas de fragmentação. Porque em outros países da América Latina o que vemos é que os partidos políticos têm se fragmentado muito, o que dificulta muito mais o diálogo político. Mesmo em países que têm sistemas partidários muito fortes, como pode ser o Chile, também aconteceu. Mas esse é um dos segredos. E acho que isso se explica, além disso, porque o Uruguai aprendeu com a ditadura militar entre 73 e 84, e todos no sistema de partidos uruguaio valorizam muito a institucionalidade democrática.

Mas outros países da América Latina também passaram por períodos de ditadura. Hoje experimentam um aumento da polarização em meio a crises políticas, financeiras e de representação, algo que não vemos no Uruguai...

Nós tivemos uma crise financeira muito grande no ano de 2002, uma crise tremenda. Caíram quatro bancos, o Banco da República, esse é o banco do Estado, teve que reprogramar seus pagamentos, foi muito difícil para todos, e aí também se viu certa resiliência em questões políticas. Além de que houve discussão forte e nem todo mundo concordou com o que foi feito, também não se incendiou a padaria, digamos. E em outros países sim vemos como imediatamente aparecem saques. E isso atribuo à robustez dos partidos, porque no fundo a ninguém serve romper com o sistema, porque todos os partidos passaram pelo governo e todos têm a esperança de voltar, de modo que romper com algo que funciona a ninguém serve. Ou seja, agora estamos em uma eleição muito equilibrada, onde vemos que as duas grandes coalizões do Uruguai têm chance de ocupar o governo, de modo que o sistema funciona de maneira que é bom para todos que continue funcionando.

Há também um fator social por trás?

A forma de ser do uruguaio é conhecida. Somos gente de diálogo geralmente. É uma sociedade mais pequena, todos nos conhecemos. Falamos dos graus de distância que se fala às vezes em informática. Toda a humanidade está conectada por seis graus de distância, embora no Uruguai sejam dois, provavelmente. E isso também facilita o diálogo, porque alguém tem uma discussão com alguém, mas conhece uma pessoa que pode usar de intermediário. E isso acho que também explica a robustez. Essa é uma receita que não é tão exportável, digamos.