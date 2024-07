No início da semana passada, o presidente Joe Biden foi ao programa “Morning Joe”, da MSNBC, em meio a apelos democratas para que ele fosse substituído no pleito de 2024, para declarar que tinha um mandato para continuar.

PUBLICIDADE “Todos os dados mostram que o democrata médio que votou (...) ainda quer que eu seja o candidato”, disse Biden. E acrescentou: “Eu queria ter certeza de que estava certo – que o eleitor médio lá fora ainda queria Joe Biden. E estou confiante de que sim.” Foi uma declaração dúbia na data. E se tornou um argumento mais difícil de considerar após uma nova pesquisa nesta quarta-feira, 17, mostrando que, na verdade, quase dois terços dos democratas querem Biden fora.

Imagem de 11 de julho mostra o presidente Joe Biden durante uma coletiva de imprensa no fim da Cúpula da Otan, em Washington. Desempenho de Biden em entrevistas preocupa democratas Foto: Kevin Dietsch/AFP

É possível que a pesquisa seja uma exceção, dado as evidências nesse assunto são divergentes. Mas ela se soma com outros dados para minar significativamente um argumento-chave de Biden, e ocorre no momento em que há sinais cada vez mais ameaçadores para que Biden e o suposto mandato continuem.

A nova pesquisa da AP-NORC mostra que 65% dos democratas disseram que Biden “deveria se retirar e permitir que seu partido escolhesse um candidato diferente”.

Uma revisão de pesquisas recentes coloca esse porcentual em nove pontos acima do anterior – na semana passada, uma pesquisa Washington Post/ABC News/Ipsos mostrou que 56% disseram que Biden “deveria se afastar e deixar outra pessoa concorrer”.

Entretanto, na última semana também tivemos várias pesquisas – da Fox News, NPR/PBS/Marist College e YouGov – mostrando que a porcentagem de democratas que querem a saída de Biden chega a 50%. E as pesquisas AP-NORC e Post mencionadas acima são até agora as únicas de alta qualidade que mostram que a maioria dos democratas quer Biden fora.

Publicidade

A pesquisa da Fox, por exemplo, mostrou democratas dizendo que Biden deveria “permanecer como candidato” em vez de desistir, por 54 a 44.

Você pode analisar o texto de cada pergunta de pesquisa para deduzir por que certas respostas sobre a desistência podem ter mais apelo para os democratas do que outras. (É possível, por exemplo, que os entrevistados gostem mais quando você inclui a ideia de alguém substituindo Biden – convidando-os a imaginar uma alternativa ideal – em vez de apenas flutuar sua desistência.) Mas o teor de cada pergunta é semelhante.

No mínimo, a última pesquisa dá aos democratas um novo motivo confiável para se preocuparem com o caminho a seguir – a ideia de que talvez a resistência interna a permanecer com Biden esteja crescendo. Isso dá aos democratas que o querem fora (incluindo muitos aparentemente não dispostos a dizer isso diretamente) algo significativo para apontar, fora da curva ou não. E isso coloca todos ainda mais em uma espécie de purgatório sobre o que fazer a seguir.

Por um lado, Biden não parece ter perdido muito terreno nacionalmente em um confronto direto com Donald Trump. As pesquisas sugerem que a disputa pode ter se normalizado um pouco à medida que o debate fica mais afastado.

À medida que as atenções se desviaram dos eventos do fim de semana, as entrevistas de Biden à mídia nesta semana foram mais irregulares, e ele vacilou em vários momentos durante um discurso na NAACP

PUBLICIDADE Por outro, ele ainda segue bem atrás de seus números de 2020 em uma corrida que estava mais acirrada do que muitos imaginam. Ele está atrás de quase todos os candidatos democratas ao Senado. E o tempo cada vez menor que os democratas podem substituir Biden parece ter estimulado alguns partidários céticos a agir. O fervor para afastá-lo diminuiu após uma entrevista coletiva razoavelmente bem recebida na Otan na quinta-feira e a tentativa de assassinato de Donald Trump no sábado. Mas, à medida que as atenções se desviaram dos eventos do fim de semana, as entrevistas de Biden à mídia nesta semana foram mais irregulares, e ele vacilou em vários momentos durante um discurso na NAACP na terça-feira, 16 - onde falou erroneamente sobre uma nova proposta de limitar os aumentos de aluguel.

Publicidade

Os democratas também discordam cada vez mais de um plano do Comitê Nacional Democrata (DNC, na sigla em inglês) para nomear Biden semanas antes da convenção. O motivo declarado para a votação virtual é um prazo para colocar seu nome na cédula em Ohio, mesmo quando os deputados de Ohio parecem ter resolvido o problema. O presidente do DNC, Jaime Harrison, se envolveu em uma discussão com o analista Nate Silver, argumentando que a medida é necessária para evitar possíveis travessuras republicanas, com Silver argumentando que não.

Para os democratas mais céticos, trata-se de um pretexto para empurrar o nome de Biden goela abaixo. (O DNC na quarta-feira recuou de um cronograma potencial mais acelerado, mas ainda afirmou que pretendia nomear Biden mais cedo.)

Enquanto isso, o deputado Adam Schiff, porta-estandarte do partido para a vaga aberta no Senado da Califórnia, fez nesta quinta-feira um dos pedidos mais significativos até agora para que Biden se afaste.

Combinando isso com as maquinações nos bastidores - incluindo o óbvio desconforto dos líderes democratas - e a nova pesquisa, fica claro que os democratas não estão prontos para aceitar as tentativas de Biden de encerrar esse assunto.