Biden está mais receptivo a apelos para desistir de candidatura

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está mais receptivo nos últimos dias a ouvir argumentos sobre porque ele deveria desistir de sua candidatura à reeleição, segundo membros do Partido Democrata. A mudança de posição ocorreu depois que os dois principais líderes democratas no Congresso lhe disseram em particular que estavam preocupados com a candidatura de Biden e com as posições democratas na Câmara e no Senado.

PUBLICIDADE Biden não deu qualquer indicação de que está mudando de ideia, segundo democratas familiarizados com as discussões, mas está disposto a ouvir relatórios e preocupantes dados de pesquisas e fez perguntas sobre como a vice-presidente Kamala Harris poderia vencer. Os relatos sugerem que Biden, pelo menos no âmbito privado, está adotando uma postura mais aberta do que na semana passada, quando atacou vários democratas da Câmara que o pressionaram a encerrar a sua candidatura. Uma pessoa próxima do presidente disse que seria errado dizer que o presidente americano está receptivo à ideia de desistir, mas que ele “está disposto a ouvir”. Contudo, esta pessoa enfatizou que não há sinais de que Biden esteja mudando de rumo neste momento.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participa de uma coletiva de imprensa em Washington, Estados Unidos Foto: Jacquelyn Martin/AP

Os relatos surgiram depois que o senador Chuck Schumer e o deputado Hakeem Jeffries, os dois principais democratas no Congresso, disseram a Biden em particular na semana passada que os políticos democratas estavam profundamente preocupados com as chances de vitória do presidente em novembro e com o destino dos candidatos à Câmara e ao Senado caso Biden permaneça como o candidato do Partido Democrata, segundo duas pessoas informadas sobre as conversas.

A Casa Branca sinalizou que Biden não se comoveu com as discussões. “O presidente disse aos dois líderes que é o indicado do partido, que planeja vencer e espera trabalhar com ambos para aprovar sua agenda de 100 dias para ajudar as famílias trabalhadoras”, disse Andrew Bates, porta-voz da Casa Branca.

As conversas entre Biden e os líderes do Congresso, descritas sob condição de anonimato porque eram discussões confidenciais sobre um tema extremamente delicado, vieram à tona quando a rebelião dos democratas contra Biden se intensificou na quarta-feira, 17.

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, e o líder da maioria no Senado, Chuck Shumer, participam de coletiva de imprensa em Washington, Estados Unidos Foto: Sarah Voisin/Washington Post

Schumer e Jeffries, ambos de Nova York, persuadiram secretamente os dirigentes do partido a atrasar o início da nomeação de Biden em uma semana, prolongando o debate sobre a viabilidade de sua candidatura.

Publicidade

O deputado Adam Schiff, da Califórnia, se tornou o principal político democrata a pedir a Biden que encerrasse sua candidatura. E Jeffrey Katzenberg, co-presidente da campanha de Biden, disse ao presidente que os doadores pararam de doar para sua campanha, segundo uma pessoa com conhecimento da conversa.

Com sua campanha atolada em crise, Biden testou positivo para covid-19 na noite de quarta-feira. Isso afastou o presidente, no momento em que a sua campanha esperava intensificar as suas aparições públicas em uma tentativa de mostrar que Biden está disposto a permanecer na corrida presidencial.

O senador Chuck Schumer participa de uma coletiva de imprensa no Capitólio, em Washington Foto: Haiyun Jiang/NYT

Retomada

Após uma breve pausa após a tentativa de assassinato do ex-presidente americano Donald Trump, as conversas entre os democratas no Capitólio e em outros lugares sobre a substituição de Biden foram retomadas com vigor. Os detalhes da conversa privada de Schumer com Biden na semana passada em sua casa em Rehoboth relatados anteriormente pela ABC News, foram a última indicação de que os principais democratas estão tentando apresentar um caso convincente ao presidente, que até agora se recusou a atender aos apelos para que se afastasse não apenas para o seu próprio bem, mas também para o do seu partido.

Em um comunicado, um porta-voz de Schumer, o líder da maioria, não negou a notícia da ABC News, mas chamou a reportagem de “especulação”, acrescentando: “O líder Schumer transmitiu as opiniões de sua bancada diretamente ao presidente Biden no sábado”.

PUBLICIDADE Já o líder da minoria da Câmara, Hakeem Jeffries, ressaltou que conversou com Biden sobre os “caminhos futuros” da campanha do presidente americano. Tanto Schumer quanto Jeffries deixaram claro durante suas conversas com Biden que queriam transmitir suas avaliações a ele em particular, mas que não necessariamente permaneceriam assim por muito tempo, de acordo com um democrata próximo à liderança do Congresso. Ambos os líderes ficaram frustrados porque Biden não parecia estar ouvindo. A sensação subsequente entre alguns democratas de que Biden estava mais disposto a ouvir foi relatada pela primeira vez na quarta-feira pela CNN americana.

Preocupação

O desempenho desastroso de Biden no debate no mês passado, as suas aparições públicas e as suas dificuldades nas pesquisas alimentaram profundas preocupações entre os democratas. Quase dois terços dos democratas querem que ele desista da disputa, de acordo com uma pesquisa divulgada na quarta-feira pela Associated Press e pela NORC, uma instituição de pesquisa independente da Universidade de Chicago.

Publicidade

Um conselheiro de Biden, que falou sob condição de anonimato para discutir discussões internas delicadas, disse que a decisão se resumia a fatos concretos e que havia três que importavam: pesquisas, dinheiro e quais estados estão em jogo. E, como disse este conselheiro, nada disso está na direção certa para Biden.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa em Rehoboth, Delaware Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

Por conta disso, Shumer convenceu as lideranças do Partido Democrata de que era necessário adiar o inicio de uma rápida chamada virtual para consolidar Biden como o candidato, de acordo com uma pessoa familiarizada com as discussões.