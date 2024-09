Outros especialistas reconheceram a gravidade dos golpes, mas foram mais cautelosos ao descartar o grupo tão rapidamente, citando seus grandes estoques de armas e seu histórico de adaptação para enfrentar as Forças Armadas de Israel, que são muito mais avançadas.

O Hezbollah foi formado com a ajuda do Irã na década de 1980 para combater a ocupação israelense do sul do Líbano, que terminou em 2000. Nos anos seguintes, tornou-se um importante ator político no Líbano e a força militar mais poderosa do país, além de enviar combatentes para ajudar outras forças apoiadas pelo Irã na Síria, no Iraque e no Iêmen. Israel, os Estados Unidos e outros países o consideram uma organização terrorista.

O Hezbollah lançou ataques transfronteiriços contra Israel após o início da guerra em Gaza, em outubro passado, em solidariedade ao Hamas, que também é apoiado pelo Irã. Israel respondeu atacando as instalações do Hezbollah no Líbano, mas, durante muitos meses, os dois lados se esforçaram para manter a batalha confinada principalmente à área da fronteira.