Após a morte de Hassan Nasrallah e muitos outros membros dos altos escalões do Hezbollah libanês, o ataque frustrado com mísseis balísticos do regime clerical contra Israel foi uma tentativa de diminuir a humilhação que Teerã sofreu depois que Israel rapidamente desconstruiu o grupo protegido mais querido do Irã. Com o Hezbollah como modelo e parceiro, Teerã aperfeiçoou o imperialismo islâmico de forma barata: representantes espalharam a fé e massacraram os inimigos do Irã enquanto o protegiam de retaliações diretas.

Mas, como as ofensivas israelenses em Gaza e no Líbano revelaram, um aspirante a formar uma hegemonia regional com capacidade convencional limitada precisa de mais poder de fogo e dissuasão do que aquele que seus representantes podem oferecer sozinhos. Talvez Israel já tenha destruído muitos dos mísseis, lançadores e equipes de mísseis mais perigosos do Hezbollah. E, dado o fracasso duplo do Irã em sobrepujar as defesas aéreas do Estado judeu, o enorme investimento do regime em mísseis balísticos e de cruzeiro também se mostrou repentinamente insuficiente.