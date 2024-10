Irã pode acelerar a busca por uma bomba nuclear após a decapitação do Hezbollah

Quando uma bomba israelense matou Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, na semana passada, ela não apenas decapitou uma milícia temível que expulsou cerca de 60.000 israelenses de suas casas com frequentes ataques de foguetes. Também desferiu um golpe duro no “eixo de resistência” do Irã, uma constelação de forças aliadas que o Irã tem usado por décadas para atacar Israel e os interesses ocidentais no Oriente Médio. Além de seu atual ataque ao Hezbollah, o desmembramento do Hamas em Gaza por Israel, que durou um ano, diminuiu enormemente a capacidade do Irã de causar problemas se ameaçado. Essas derrotas, por sua vez, podem estar levando o Irã a recuar para sua outra forma principal de dissuasão: seu programa de armas nucleares.

Nos dias mais recentes, em meio aos ataques israelenses ao Hamas, Hezbollah e militantes apoiados pelo Irã no Iêmen, autoridades iranianas têm insinuado que a beligerância de Israel pode induzir o Irã a desenvolver armas nucleares. Outros sugeriram que o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, pode rescindir uma fatwa (decreto religioso) anterior, descartando a busca por armas nucleares. O regime tem expandido o número e a sofisticação das centrífugas que usa para purificar urânio. Agora, ele tem um grande estoque de material quase adequado para armas. É plausível, embora ainda não provável, que Khamenei possa decidir que a única maneira de proteger seu regime, desprezado pelos próprios cidadãos e vulnerável a ataques israelenses, seria buscar armas nucleares.

O Líder Supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, discursa em uma mesquita em Teerã, Irã Foto: Escritório do Líder Supremo do Irã / AP

O Líder Supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, discursa em uma mesquita em Teerã, Irã Foto: Escritório do Líder Supremo do Irã / AP

Os EUA e Israel há muito prometem que o Irã não terá permissão para construir uma bomba. Israel, em particular, parece ter inteligência detalhada a respeito do progresso do programa nuclear do Irã. Se captasse sinais de que o Irã estava cruzando um limite, poderia muito bem atacar instalações nucleares iranianas — algo que quase fez em 2011. Mas não há garantia de que isso teria sucesso. Os insiders israelenses, em seus momentos mais sinceros, reconhecem que a chance de atrasar significativamente o programa nuclear do Irã com ataques aéreos pode ser coisa do passado: as instalações relevantes estão enterradas muito profundamente, e o conhecimento nuclear está muito disperso. Bombardear essas instalações incendiaria a região, atrasando o programa em apenas meses, argumentam alguns. A primeira pergunta é: que tipo de arsenal o Irã buscaria? Tornar-se um país com armas nucleares é mais um espectro do que um ponto singular. Essas armas exigem três coisas: um núcleo de material físsil, como urânio enriquecido; uma ogiva que possa abrigar o material e iniciar uma reação em cadeia que termina em uma explosão; e um sistema de entrega, como uma bomba ou míssil, para transportar a ogiva até um alvo. Talvez o Irã não faça todas essas coisas de uma vez. Poderia produzir material de qualidade para armas sem uma ogiva viável, ou poderia construir uma ogiva sem um sistema de lançamento adequado.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, discursa na abertura da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York Foto: Pamela Smith/AP

O Irã também poderia construir uma arma completa, mas, como Israel, abster-se de anunciar que o fez. A intenção por trás de tal opacidade é colher os benefícios dissuasivos das armas nucleares sem incorrer em todos os custos diplomáticos. Muito dependeria de quão descarado o Irã fosse. O país poderia construir uma arma inteiramente secreta, na suposição de que a dissuasão ainda seria estabelecida porque as agências de inteligência estrangeiras teriam alguma ideia do que os iranianos estavam fazendo. Poderia sinalizar suas intenções mais claramente expulsando inspetores internacionais, retirando-se do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) e renunciando à fatwa. Ou poderia conduzir um teste nuclear, garantindo que teria um dispositivo funcional e demonstrando sua capacidade ao mundo, mas também convidando a indignação internacional.

Quer o Irã cruzasse o limiar atômico aberta ou furtivamente, o país teria que escolher quantas bombas construir e como implantá-las. Ele poderia, como Israel na década de 1960, construir apenas um punhado de dispositivos na esperança de que potências simpáticas viessem em seu auxílio quando fosse ameaçado para evitar uma guerra nuclear. O problema do Irã é que ele não tem patronos claros: não é certo que a Rússia interviria para salvar o regime. Uma segunda opção seria imitar a Índia. Isso envolveria construir um arsenal maior, embora ainda modesto, que pudesse sobreviver ao primeiro ataque de um inimigo, permitindo retaliações subsequentes. Uma década atrás, muitos especialistas e autoridades achavam que a opção indiana era o caminho mais provável para o Irã. Ela atrairia os líderes do Irã, que poderiam manter um controle rigoroso das armas — como fizeram com armas químicas no passado — em vez de delegar a autoridade para usá-las aos comandantes em campo. Nos anos mais recentes, no entanto, os cálculos do Irã podem ter mudado. A disparidade militar com Israel parece ter aumentado. Pior, o regime é mais vulnerável em casa, com crescente dissidência. Ele também está se tornando mais ousado militarmente, como demonstrado quando lançou mísseis contra o Paquistão em janeiro e contra Israel em abril. Um Irã que tenha decidido construir armas nucleares, talvez após a morte de Khamenei, pode ser um país em que as forças armadas seriam provavelmente mais poderosas, exacerbando essas tendências.

Os generais encorajados do Irã podem preferir uma terceira opção: o modelo paquistanês, no qual eles construiriam um arsenal muito maior — centenas em vez de dezenas de ogivas — projetado para ser usado primeiro, e logo no início de um conflito, para afastar até mesmo pequenas ameaças militares convencionais. Isso pode exigir a construção de pequenas armas nucleares, dispersando-as amplamente para garantir que possam ser usadas em uma crise e delegando a autoridade para usá-las aos comandantes em campo.

A escolha da postura está relacionada a uma segunda questão: como uma capacidade nuclear moldaria o comportamento do Irã? Em 1981, Kenneth Waltz, um cientista político, publicou um ensaio intitulado “A disseminação de armas nucleares: mais pode ser melhor”, no qual argumentava que os países tendiam a se tornar mais seguros e, portanto, mais cautelosos quando armados com armas nucleares. “Foi provado sem exceção que quem obtém armas nucleares se comporta com cautela e moderação”, argumentou Waltz anos depois, com referência ao Irã. Em 2007, Jacques Chirac, presidente da França na época, foi fleumático em relação à ideia de um Irã nuclear. “O que é perigoso nessa situação não é o fato de ter uma bomba nuclear”, disse ele. “Ter uma ou talvez uma segunda bomba um pouco mais tarde, bem, isso não é tão perigoso.”

Muitos outros ficam horrorizados com esses argumentos. Scott Sagan, outro cientista político, ofereceu dois contra-argumentos. Um é o risco de que o material nuclear seja roubado ou vendido a terroristas, por membros desonestos do regime ou com sua bênção. A segunda é que as armas podem servir como um “escudo nuclear”, o que permitiria ao Irã se tornar mais agressivo, seguro na certeza de que não poderia ser atacado em resposta. Foi exatamente isso que aconteceu com o Paquistão, argumentou Sagan: as forças armadas do país permitiram que grupos paramilitares e tropas disfarçadas invadissem o território controlado pela Índia em 1999, em parte porque a aquisição de armas nucleares pelo Paquistão no ano anterior havia deixado seus altos escalões mais confiantes. Da mesma forma, a Coreia do Norte, tendo conduzido seu primeiro teste nuclear em 2006, torpedeou um navio sul-coreano em 2010.

Veículos passam por uma rodovia em Teerã com um outdoor com os rostos do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, e o general da Guarda Revolucionária do Irã, Abbas Nilforushan. Os três foram mortos por Israel Foto: Vahid Salemi/AP

Como essas dinâmicas se desenrolariam no Irã? O país, assim como o Paquistão, tem uma longa história de financiamento, armamento e apoio a grupos armados para compensar a fraqueza militar convencional e pressionar seus adversários, principalmente Israel. O regime não gostaria de compartilhar tecnologia nuclear com representantes, assim como alguns grupos militantes gostariam de desviar algum material nuclear por meio de membros simpáticos das forças de segurança iranianas. Mas o país poderia muito bem decidir que a imunidade oferecida pelas armas nucleares permitiria que ele redobrasse seu apoio a grupos aliados e encorajasse esses grupos a intensificar a pressão sobre Israel.

Essa questão não é clara, no entanto. As armas nucleares oferecem segurança, mas não imunidade completa contra ataques. A Argentina invadiu as Ilhas Malvinas em 1982, apesar da capacidade nuclear do Reino Unido. Os próprios ataques com mísseis do Irã contra Israel e Paquistão, ambos países com armas nucleares, são prova de que os escudos nucleares têm buracos. Além disso, o Paquistão tende a hospedar representantes islâmicos em seu próprio solo — e mesmo assim a Índia lançou ataques aéreos contra eles em 2019. O Irã prefere cultivar grupos estrangeiros localizados longe de suas fronteiras. Então, a menos que o Irã estenda um guarda-chuva nuclear sobre o Iraque, Líbano, Síria e Iêmen — uma perspectiva improvável, até porque exigiria um arsenal muito grande com comando e controle sofisticados, capaz de sobreviver a várias rodadas de ataques — esses grupos ainda estariam à mercê do poder de fogo americano e israelense. Isso levanta a terceira questão: como os outros responderiam a um Irã que construiu e implantou armas nucleares com sucesso? Na década de 1960, os EUA pensaram em atacar o arsenal nascente da China. Decidiu-se contra uma operação tão arriscada. Hoje, a inteligência israelense claramente se aprofundou no Irã e, com os EUA, pode acreditar que poderia localizar e atacar um local onde ogivas estavam sendo montadas ou armazenadas. Isso por si só poderia desencadear uma turbulência dentro do Irã, uma retaliação iraniana contra bases americanas e estados árabes e uma guerra regional mais ampla, talvez sobreposta às existentes. Na prática, a resposta pode ser mais moderada. "Embora um teste nuclear iraniano fosse condenado em todo o mundo e levasse a um aumento temporário no apoio a novas penalidades contra Teerã", diz Eric Brewer, da Nuclear Threat Initiative, um grupo de defesa, "o entusiasmo diminuiria nos meses e anos subsequentes". O Irã já está sujeito a muitas sanções; China e Rússia ajudariam a proteger o país de qualquer outra sanção que pudesse surgir. E se o arsenal não pudesse ser eliminado, os rivais do Irã se voltariam para dissuadir seu uso — como os EUA tentaram fazer na Ásia depois que a Coreia do Norte adquiriu armas nucleares em 2006.

Míssil iraniano voa sob os céus de Israel no dia 1 de outubro Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Os Estados Unidos provavelmente estenderiam seu guarda-chuva nuclear sobre a Arábia Saudita, outros aliados árabes e Israel, nenhum dos quais atualmente desfruta de garantias formais. Essa medida, que levantaria muitas questões — os Estados Unidos, por exemplo, mobilizariam armas nucleares táticas no Oriente Médio, como fazem na Europa? — teria dois propósitos. Um seria persuadir o Irã de que qualquer uso de suas armas arriscaria a destruição do regime. A outra seria dissuadir os amigos dos EUA na região de buscar armas nucleares próprias.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, discursa na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York Foto: Richard Drew/AP

Isso seria arriscado, adverte Richard Nephew, do Instituto de Política do Oriente Próximo de Washington, um centro de estudos estratégicos. “Se eles fornecessem muitas informações novas a respeito de seus supostos programas de armas, eles poderiam até expor fraquezas ou deficiências que ninguém supõe”, diz ele. “Manter esse porrete na bolsa pode ter um valor de dissuasão muito maior do que brandi-lo abertamente, já que todos presumem que eles devem ter algum material de primeira linha.”

Em qualquer caso, a dinâmica de dissuasão entre Israel e Irã seria uma preocupantemente não testada. Os EUA e a União Soviética trabalharam juntos como aliados por vários anos antes de começarem seu impasse nuclear. A Índia e o Paquistão tinham canais de comunicação bem estabelecidos. Israel e Irã não têm história semelhante. No ano passado, sua guerra clandestina se tornou cada vez mais quente. Uma bomba iraniana seria uma adição perigosa e imprevisível a uma região já inflamável. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL