Por que o Canadá acusa a Índia de assassinar líder separatista indiano em solo canadense? Entenda

Após as declarações do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, ao Parlamento canadense na segunda-feira, 18, de que uma investigação indicou a participação do governo indiano no assassinato de um líder da comunidade Sikh no Canadá, os dois países entraram em um forte conflito diplomático. O ativista lutava pela realização de um referendo sobre a possibilidade da criação de um Estado independente no norte da Índia chamado Calistão.

O líder Sikh Hardeep Singh Nijjar, de 45 anos, nasceu no estado de Punjab, no norte da Índia. Depois de várias tentativas frustradas de entrar no Canadá, mudou-se para o país em meados da década de 1990, logo após um período de repressão do governo indiano a um movimento separatista Sikh.

No Canadá, Nijjar trabalhou como encanador, se casou e teve dois filhos. Ele obteve a cidadania canadense em 2015, segundo o ministro da Imigração do Canadá, Marc Miller, em uma postagem no X, anteriormente chamado de Twitter. Em 2020, Nijjar tornou-se presidente de um templo Sikh em Surrey, cidade próxima de Vancouver.

Uma fotografia do falecido presidente do templo Hardeep Singh Nijjar é vista em um banner do lado de fora de um templo Sikh em Surrey, Colúmbia Britânica, na segunda-feira, 18 de setembro de 2023, onde o presidente do templo Hardeep Singh Nijjar foi assassinado em seu veículo enquanto saía do estacionamento Foto: Darryl Dyck / AP

Nijjar era um autoproclamado “nacionalista Sikh que acredita e apoia o direito dos Sikhs à autodeterminação e independência do Estado de Punjab, atualmente ocupado pela Índia, através de um futuro referendo”, de acordo com uma carta aberta que escreveu ao governo canadense em 2016. Ele foi uma figura-chave no Estado canadense de Colúmbia Britânica, reunindo votos para um referendo no Canadá em apoio ao estabelecimento de uma nação chamada Calistão.

O governo indiano declarou Nijjar terrorista em 2020, décadas depois de ele ter deixado a Índia. Nova Délhi o acusou de planejar um ataque terrorista na Índia e de liderar um grupo terrorista chamado Khalistan Tiger Force. No Punjab, no entanto, políticos e jornalistas afirmaram que, apesar das acusações contra ele, muitos habitantes locais nunca tinham ouvido falar dele ou do seu movimento.

Nijjar foi assassinado em junho perto do templo Sikh que ele liderava. Embora os investigadores da polícia canadense tenham dito mais tarde que ele havia sido emboscado por homens que usavam máscaras, eles não revelaram se o ataque teve motivação política.

Bandeira do Khalistão é vista na entrada de um templo Sikh em Surrey, Canadá Foto: Darryl Dick / AP

Canadá

Na segunda-feira, o primeiro-ministro do Canadá afirmou no Parlamento que “agentes do governo da Índia” estavam ligados ao assassinato de Nijjar em solo canadense.

As provas da emboscada basearam-se em informações recolhidas pelo governo canadense, de acordo com Trudeau, que acrescentou ter levantado esta questão diretamente com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na cúpula do G-20 em Nova Délhi

“Qualquer envolvimento de um governo estrangeiro no assassinato de um cidadão canadense em solo canadense é uma violação inaceitável da nossa soberania”, disse Trudeau, acrescentando que o Canadá pressionaria a Índia a cooperar com as investigações sobre a morte de Nijjar.

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, também anunciou que tinha expulsado um diplomata indiano, que ela descreveu como o chefe da agência de inteligência da Índia no Canadá.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, conversa com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, durante a cúpula do G-20 em Nova Délhi, Índia Foto: Sean Kilpatrick/ AP

Índia

O governo indiano negou veementemente as acusações de Trudeau. Em um comunicado do ministério das Relações Exteriores do país asiático, Nova Délhi rejeitou “tentativas de ligar o governo da Índia” ao assassinato de Nijjar e classificou as acusações como “absurdas”.

Num movimento de retaliação contra o Canadá, a Índia expulsou um importante diplomata canadense na Índia.

O governo indiano também acusou o Canadá de abrigar “extremistas e terroristas” que “continuam a ameaçar a soberania e a integridade territorial da Índia”.

“Não pretendemos provocar ou escalar”, afirmou Trudeau em coletiva de imprensa em Ottawa antes de voar para Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas. “Estamos simplesmente expondo os fatos tal como os entendemos e queremos trabalhar com o governo da Índia.”

Khalistão

O assassinato renovou as atenções com o movimento de independência do Khalistão. O movimento visa estabelecer um estado soberano para a população Sikh na região de Punjab, no norte da Índia.

A ideia de um Estado independente foi lançada na época da independência da Índia e do Paquistão na década de 1940, com o objetivo de estabelecer um estado separado para os Sikhs. A palavra Khalistão significa “puro”.

Existem cerca de 26 milhões de Sikhs em todo o mundo. Cerca de 24 milhões vivem na Índia. Os Sikhs representam cerca de 1,7% da população da Índia, mas constituem a maioria da população de Punjab, onde a religião foi iniciada no século XV. O movimento separatista tem algum apoio entre os Sikhs na Índia e ganhou força na diáspora Sikh, incluindo no Canadá, onde Nijjar morava.

Diversos membros da comunidade Sikh no Canadá participam do funeral do presidente do templo, Hardeep Singh Nijjar, em Surrey, Canadá Foto: Darryl Dyck / AP

O movimento foi proibido na Índia, onde o governo o considera uma ameaça à segurança nacional.

A comunidade Sikh obteve mais apoio para a criação do Calistão em 1984, depois que o exército indiano invadiu o Templo Dourado, o mais importante local de peregrinação Sikh, para expulsar os separatistas, levando a um confronto que resultou na morte de 400 pessoas.

Cerca de cinco meses depois, a primeira-ministra indiana Indira Gandhi – que ordenou o ataque militar ao templo – foi morta a tiro por dois de seus seguranças, ambos de origem Sikh.

No ano seguinte, uma bomba explodiu no voo 182 da Air Índia, que viajava do Canadá para a Índia, com escala em Londres. Todos os 329 passageiros morreram. Este é considerado o pior ataque terrorista da história canadense. Um extremista Sikh foi condenado pelo atentado.

Nos anos seguintes, a violência diminuiu, em parte devido às operações especiais indianas que reprimiram a insurgência. Ainda assim, persistem tensões entre o governo indiano e os apoiantes da causa, tanto no país como no estrangeiro.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, participam de uma cerimonia na cúpula do G-20 em Nova Délhi, Índia Foto: Sean Kilpatrick / AP

O movimento separatista ainda é ativo?

Embora já não exista uma insurgência ativa, o movimento para conquistar uma pátria Sikh independente no Punjab ainda possui apoio, embora limitado, na Índia. O governo indiano e as autoridades de segurança alertaram para o ressurgimento da militância no Punjab nos últimos anos.

O movimento de independência encontrou apoio entre a diáspora, inclusive em nações com populações Sikh consideráveis, como o Reino Unido e os Estados Unidos. O Canadá abriga 770 mil pessoas da comunidade Sikh, a maior população fora da Índia./NY Times e W.Post