Por que os preparativos para a contra-ofensiva da Ucrânia demoraram tanto? Leia a análise

Após meses de cobertura quase diária dos combates ao estilo da 1ª Guerra Mundial entre o exército ucraniano e várias unidades russas perto de Bakhmut, a esperada ofensiva da primavera ucraniana ocorrerá em breve. Em quanto tempo? É impossível dizer. Pode começar dentro de dias ou semanas. Aqueles que especulam sobre quando exatamente tal ataque pode ocorrer precisam entender o complexo desafio enfrentado pelas forças da Ucrânia.

Como soldado profissional, o general ucraniano Valeri Zaluzhni sabe que tem apenas duas grandes vantagens ao partir para a ofensiva: escolher a hora e o local do ataque. Ele sabe que depois de lançar dezenas de milhares de soldados contra o exército russo – uma força que vem preparando posições defensivas há meses – é impossível chamá-los de volta.

Talvez essa seja uma das razões pelas quais o general Dwight D. Eisenhower, depois de visitar suas tropas na noite anterior à invasão do Dia D, voltou para sua casa de campo para escrever uma nota assumindo total responsabilidade pelo fracasso dos desembarques na Normandia, se esse fosse o caso. Felizmente, essa invasão foi bem-sucedida.

Soldado ucraniano em Kharkiv escreve mensagem em obuses destinados a atingir as linhas russas no campo de batalha Foto: Mauricio Lima/The New York Times

Nos últimos meses - possivelmente desde o verão passado, após a bem-sucedida ofensiva ucraniana no Oblast de Kharkiv - Zaluzhni e seus comandantes planejaram esta ofensiva. Ele tem estudado relatórios de inteligência, sondando as linhas russas, colocando seus operadores especiais em posições-chave, mirando quartéis-generais e suprimentos inimigos e enviando mensagens aos combatentes da resistência atrás das linhas inimigas.

Mas a coisa mais difícil que Zaluzhni precisava fazer durante esse longo período era gerar o poder de combate necessário para o ataque. Ele precisava sincronizar a mobilização em andamento com seus aliados, que estavam treinando e equipando sua força em locais em todo o mundo.

Continua após a publicidade

Ele então precisava coordenar o movimento dessas forças de volta à Ucrânia - e depois para os campos perto de onde o exército ucraniano tentará avançar. Uma tarefa tão complexa seria assustadora até mesmo para o melhor comandante.

A Ucrânia é um país grande e a frente é muito longa. Colocar todas essas unidades em posição está no jargão militar chamado RSOI: recepção, preparação, movimento progressivo e integração. Mesmo para as forças de elite dos EUA, esse é um desafio praticado repetidamente em todos os centros de treinamento do país.

Soldados ucranianos provaram ser muito bons em se adaptar e realizar tarefas impossíveis no campo de batalha. Mas obter o RSOI correto requer desempenho coordenado e sincronizado da equipe. Como um de meus mentores certa vez me descreveu: “É como converter pilhas de diferentes peças de quebra-cabeça em unidades prontas para o combate e, em seguida, movê-las por todo o campo de batalha”.

Uma vez que Zaluzhni tenha integrado as forças recém-treinadas em seu comando e movido as unidades de volta para o front para a ofensiva antecipada, sua tarefa será executar. No ataque, ele deve fazer suas tropas atravessarem o rio Dnieper, apenas para enfrentar um inimigo russo que - embora ainda disfuncional e mal liderado - teve meses para se preparar.

Um conjunto complexo de obstáculos e uma série intimidadora de cinturões defensivos e potenciais “zonas de morte” aguardam em Kherson e Zaporizhzhia. Os russos podem ter vantagem em ocupar essas posições defensivas estáticas, mas apenas se seus soldados decidirem lutar.

Continua após a publicidade

As operações ofensivas requerem mais forças, maior destreza de manobra, mira e tiro precisos e linhas de abastecimento mais longas e seguras. O exército da Ucrânia não executou nada parecido nesta escala. Em minha experiência em treinamento e combate, é extremamente difícil, mesmo para uma força experiente e bem treinada, concentrar o poder de combate em vários pontos decisivos. Mas é isso que o exército da Ucrânia precisa fazer.

Prevejo que Zaluzhni e seu Exército acabarão por libertar a maior parte - se não todas - as terras ocupadas pelos russos nesta ofensiva. Conheço o exército ucraniano e também conheço o exército russo, e não tenho dúvidas de que este será o resultado final desta campanha. Mas é impossível dizer com certeza como exatamente isso vai acontecer. Podemos supor que será uma luta difícil. Isso testará severamente a força ucraniana recém-reunida. Isso resultará em muitas baixas trágicas de ambos os lados. E vai testar a vontade do presidente russo, Vladimir Putin.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, também precisará se preparar para o que acontecerá após essas batalhas iniciais. Os civis ucranianos no território ocupado precisarão de assistência humanitária. Operações em massa de retirada de minas serão necessárias, pois os russos estão espalhando minas e munições cluster pelos campos em antecipação à contraofensiva. E a infraestrutura danificada precisará ser reconstruída. O Banco Mundial estimou recentemente o custo atual da reconstrução em cerca de US$ 411 bilhões, e o valor final certamente será muito maior.

A Otan e os Estados Unidos também devem se preparar para continuar apoiando os militares da Ucrânia indefinidamente. Todas as guerras terminam em algum tipo de acordo político, mas é improvável que a Rússia fique saciada. E se o passado serve de guia, não se pode confiar em seus compromissos. Mesmo com um exército dizimado, a Rússia tentará se reconstruir e a Ucrânia permanecerá vulnerável.

Paz e vitória virão para a Ucrânia. Mas provavelmente não será fácil nem duradouro. Por essas razões, o Ocidente deve continuar a apoiá-la.

* O tenente-general aposentado Mark Hertling comandou a 1ª Divisão Blindada durante a invasão do Iraque e mais tarde comandou o Exército dos EUA na Europa