Por que uma empresa da família Trump está de olho em negócios com hotéis em Israel

No coração de Jerusalém, a uma curta caminhada da Suprema Corte israelense e do gabinete do primeiro-ministro, a empresa da família de Donald Trump viu uma oportunidade de ganhar dinheiro.

A empresa de Trump também considerou a possibilidade de transformar um arranha-céu em Tel-Aviv em outro hotel com a marca Trump, mostram os documentos. Essa torre, que será decorada com vidro e aço, fica perto do quartel-general das Forças de Defesa de Israel e terá o maior número de quartos de hotel do país quando a construção for concluída.

Imagem de agosto mostra Haleom Hotel, edifício que a Trump Organization pretende negociar em Jerusalém. Negociações foram paralisadas após 7 de outubro Foto: Amit Elkayam/NYT

Eric Trump, que dirige os negócios da família, iniciou as negociações bem depois que seu pai deu início à mais recente candidatura presidencial em novembro de 2022, conforme mostram as entrevistas e os documentos. E embora ele não tenha finalizado nenhum dos possíveis acordos - as negociações não foram retomadas desde o ataque do Hamas a Israel há um ano - a Organização Trump continua a expressar interesse em abrir um hotel israelense.

Os esforços da empresa em Israel destacam preocupações éticas de longa data sobre a mistura das fortunas financeiras e políticas do ex-presidente - desta vez em um país em guerra no centro controverso da política global e dos EUA.

O ex-presidente não escondeu suas simpatias em relação aos conflitos de Israel com seus vizinhos. Neste verão, ele se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em Mar-a-Lago, a propriedade de Trump na Flórida, e classificou aqueles que pedem o fim do apoio dos EUA à guerra de Israel como “bandidos pró-Hamas” e “simpatizantes da jihad”.

Como presidente, Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel e ordenou que a embaixada dos EUA fosse transferida para lá, o que incomodou os líderes árabes e europeus devido ao temor de que isso estimulasse a violência. Mesmo antes do início de sua carreira política, ele supostamente chamou Israel de “um dos meus lugares favoritos no mundo” enquanto buscava um negócio imobiliário lá.

Em entrevistas, Eric Trump confirmou que a empresa estava em sérias discussões no ano passado para abrir hotéis em Jerusalém e Tel-Aviv. Ele disse que a Organização Trump recuou após o ataque do Hamas.

“O negócio certamente teria sido fechado se não fosse o dia 7 de outubro”, disse ele, acrescentando que, após o ataque, a construção de um hotel ‘teria parecido trivial e surda à luz das coisas horríveis pelas quais o país e a região estavam passando’.

Mas a Organização Trump, disse ele, “definitivamente” finalizaria um acordo com Israel “quando a situação atual que todos nós estamos testemunhando na TV todos os dias for resolvida”.

PUBLICIDADE Por quase duas décadas, os Trumps tentaram erguer uma bandeira em Israel. Dessa vez, eles planejaram se unir a dois empresários da Flórida - ambos ex-apoiadores políticos do ex-presidente - que alugariam os hotéis em Jerusalém e Tel-Aviv. Ambas as propriedades são de propriedade do Nitsba Group, uma empresa imobiliária israelense. Se os negócios fossem adiante, disse Eric Trump, a Nitsba continuaria a ser proprietária das propriedades, enquanto a Organização Trump licenciaria o nome Trump e administraria os hotéis, como já fez muitas vezes em outros lugares. Não está claro como os homens da Flórida e sua empresa, a Lockwood Development Partners, planejaram financiar os projetos. Gil Eshel, um corretor de imóveis comerciais de Tel-Aviv que fez a ligação entre Nitsba e Lockwood e ajudou a conduzir as negociações, disse que os Trumps planejavam começar com Jerusalém antes de possivelmente expandir para Tel Aviv.

Antes de as negociações serem suspensas, os dois lados haviam “concordado com o preço e quase tudo” sobre a propriedade de Jerusalém, disse Haim Tsuff, presidente do acionista controlador do Nitsba Group. A Organização Trump, segundo ele, estava até mesmo discutindo os acabamentos internos, incluindo os móveis.

O que aconteceu depois é obscuro.

Embora Eric Trump tenha atribuído a paralisação das negociações à guerra, os israelenses envolvidos nas conversas disseram que foram informados de algo diferente. As discussões, segundo eles, chegaram a um fim abrupto algumas semanas antes do ataque do Hamas - quando Lockwood afirmou em uma chamada de vídeo com Nitsba que a campanha presidencial de Trump impediu o prosseguimento das negociações.

Imagem m ostra o Sarona Hotel, em construção em Tel-Aviv. Edifício terá 880 quartos, mais do que qualquer outro hotel em Israel, e despertou interesse da Trump Organization Foto: Amit Elkayam / NYT

Eric Trump não estava nessa ligação e não respondeu a uma pergunta sobre o assunto. Mas em um e-mail para o The New York Times, um representante da Lockwood confirmou que a empresa “se referiu ao cancelamento das negociações como uma questão ética que tinha a ver com Donald Trump, pois ele estava se aproximando de ser considerado o candidato republicano” e que “a Organização Trump não queria que a política” desempenhasse um papel em seus negócios privados.

No entanto, essa explicação desmente as outras negociações recentes da Organização Trump. O teste da empresa em Israel refletiu um impulso mais amplo para cultivar negócios no exterior depois que Donald Trump deixou o cargo em 2021, e é uma reminiscência de sua atividade comercial expansiva durante sua candidatura à presidência em 2016.

Enquanto Trump faz campanha novamente, sua empresa fechou um acordo para colocar seu nome em uma nova torre em Jeddah, na Arábia Saudita. No mesmo dia em que ele aceitou a indicação republicana, em julho, a empresa anunciou planos para estabelecer uma Trump Tower em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E, ainda esta semana, a Trump Organization anunciou um projeto de hotel e golfe no Vietnã.

A empresa também fez uma parceria em torneios de golfe com a LIV Golf, apoiada pela Arábia Saudita, e licenciou o nome Trump para uma empresa saudita que está desenvolvendo moradias de luxo e um campo de golfe em Omã, antes de sua campanha estar em andamento.

O ex-presidente criticou seus rivais democratas anteriores pelos empreendimentos estrangeiros de seus familiares. Ele acusou Hillary Clinton de tentar “lucrar com um cargo público” por meio da Fundação Clinton, administrada pela família, e atacou os laços comerciais no exterior do filho do presidente Biden, Hunter, afirmando que “Joe Biden está comprometido”.

Entendi a ótica, pois não se pode construir o edifício mais alto de Tel-Aviv e tentar negociar a paz no Oriente Médio Eric Trump

No entanto, os recentes negócios da Organização Trump no Oriente Médio sinalizam que Trump poderá abandonar suas promessas éticas anteriores caso volte a ocupar a Casa Branca. Depois de ganhar a presidência em 2016, sua empresa suspendeu novos negócios internacionais, contratou um consultor de ética externo e fez pagamentos anuais ao Tesouro dos EUA para compensar os lucros obtidos de funcionários de governos estrangeiros nos hotéis da empresa nos EUA.

“Entendi a ótica, pois não se pode construir o edifício mais alto de Tel-Aviv e tentar negociar a paz no Oriente Médio”, disse Eric Trump em uma entrevista na época.

Nas entrevistas recentes, ele indicou uma possível mudança de opinião.

“No primeiro mandato, fizemos tudo o que se podia imaginar para evitar qualquer aparência de impropriedade e, francamente, fomos esmagados de qualquer maneira”, disse Eric Trump, argumentando que a presidência havia custado a seu pai ‘uma fortuna absoluta’.

“Não podemos ficar de fora perpetuamente, e eu não ficarei”, acrescentou. “Não estou no governo; estou no setor privado”.

Embora os negócios da empresa no exterior tenham sido encerrados durante a presidência de Trump, houve poucas restrições à Organização Trump no mercado interno. Muitas pessoas com negócios antes do governo gastaram muito em Mar-a-Lago e no hotel Trump em Washington, que mais tarde foi vendido.

As ambições de Eric Trump em Israel ganharam força em uma viagem ao país em fevereiro do ano passado. A visita foi noticiada em publicações israelenses e, mais tarde, ele deu a entender seu objetivo em uma entrevista a uma revista da comunidade judaica do Brooklyn.

“Há algumas coisas muito boas prestes a acontecer em Israel”, disse ele na ocasião, acrescentando: ‘Estamos trabalhando em algo que acho que deixará vocês muito orgulhosos’.

Fotos postadas nas mídias sociais ofereceram vislumbres do itinerário.

Em Tel-Aviv, Eric Trump se hospedou na suíte presidencial do luxuoso Dan Tel-Aviv Hotel, onde um chef preparou uma refeição particular que incluiu filé mignon com creme de alcachofra de Jerusalém para cerca de 20 convidados, de acordo com um cardápio.

Ele compartilhou a refeição com executivos do Nitsba Group - administrado há anos por Tsuff e Kobi Maimon, um magnata do petróleo com vínculos com a elite política do país - e visitou pelo menos quatro propriedades hoteleiras de propriedade da empresa.

Em Eilat, a cidade praiana do Mar Vermelho, no extremo sul de Israel, ele visitou o outrora grandioso hotel Princess. Ele e o prefeito, Eli Lankri, posaram para uma foto com Charles Everhardt e Ed Dovner da Lockwood, a empresa imobiliária da Flórida que estava pronta para participar dos negócios israelenses. Eles contribuíram para as campanhas de Donald Trump, e Dovner doou US$ 25.000 para seu comitê inaugural em 2017. “Somos desenvolvedores de hotéis e não vemos essa transação hoteleira como uma questão política”, disse Everhardt em um e-mail.

A Organização Trump acabou desistindo da Princess, de acordo com as pessoas envolvidas nas negociações. Em vez disso, Eric Trump se concentrou na propriedade do Nitsba em Jerusalém, que está em construção há anos. (Os hotéis em Israel podem levar mais de uma década para serem concluídos.) Conhecido como Haleom Hotel, espera-se que tenha cerca de 400 quartos de hóspedes, espaço para conferências, uma piscina na cobertura e um health club, de acordo com seus arquitetos.

Em Tel-Aviv, a Trump Organization estava interessada no Sarona Hotel, que, quando concluído, terá 880 quartos.

Recentemente, em agosto, um e-mail analisado pelo The New York Times mostra que Lockwood entrou em contato com um executivo da Nitsba para transmitir o desejo de Eric Trump de reiniciar as negociações “quando chegar o momento certo”.

Eric Trump conversou com outros empresários israelenses, mas não se sabe os detalhes.

Os esforços comerciais de sua família em Israel remontam pelo menos a 2006, quando seu pai quase fechou um acordo para licenciar uma torre de 70 andares nos arredores de Tel-Aviv, mas acabou processando seus parceiros. Donald Trump iniciou outras parcerias israelenses, principalmente uma joint venture para comercializar uma linha de vodca e bebidas energéticas com a marca Trump.

Então, antes de sua eleição em 2016, Trump flertou novamente com um negócio imobiliário, dessa vez um projeto de hotel e residência de 61 andares, mas a presidência ficou no caminho. “Tivemos que recuar”, disse um ex-executivo de Trump em 2017, ‘por causa da eleição’.

Israel desempenhou um papel de destaque na política externa do governo Trump depois que Trump prometeu intermediar o “acordo definitivo” entre israelenses e palestinos, que não se concretizou.

Um agente importante foi Jared Kushner, genro do presidente, cuja própria empresa familiar tem laços com Israel. Desde que Trump deixou a Casa Branca em 2021, o Sr. Kushner fez investimentos em Israel, incluindo uma participação em uma empresa de crédito e aluguel de carros.

“Temos uma base de fãs muito forte lá”, disse Eric Trump à Ami Magazine, uma publicação do Brooklyn, em maio de 2023. “Fica um pouco mais fácil quando todo mundo no país gosta de você.”