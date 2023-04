Prédio desaba na cidade francesa de Marselha e cinco ficam feridos

PARIS - Um prédio desabou no início do domingo (sábado à noite em Brasília) no centro de Marselha, ferindo ao menos cinco pessoas. Segundo as autoridades, um incêndio impediu as equipes de resgate de procurar por outras possíveis vítimas. “A causa ainda não foi determinada”, disseram dois policiais da cidade portuária do sul da França.

“Esta noite, às 12h40, o colapso de um prédio na Rua Tivoli causou o desabamento de parte de outros prédios na mesma rua″, disse Benoît Payan, prefeito de Marselha. Segundo ele, até então cinco pessoas ficaram feridas e nove saíram ilesas, incluindo duas crianças. “Há um incêndio nos escombros que impede-nos de enviar cães e equipes para procurar possíveis vítimas debaixo dos escombros”, acrescentou.

Conforme Payan, o incêndio “ainda está ativo e extremamente difícil de controlar”. “Os bombeiros estão julgando minuto a minuto a melhor maneira de apagar, porque potencialmente há pessoas vivas lá dentro.”, disse o prefeito.

“Existem fortes suspeitas de que uma explosão tenha causado o colapso”, disse à agência France Presse o subprefeito Christophe Mirmand, acrescentando que o gás pode ser “uma opção possível”.

Equipes de resgate trabalham no local onde prédio desabou em Marselha Foto: Nicolas Tucat/AFP - 9/4/2023

As ruas ao redor do prédio estão isoladas e várias equipes de emergência trabalham no local. A poeira podia ser vista em algumas das ruas ao redor. “Foi enorme como uma explosão”, disse à agência de notícias France Presse Gilles, um homem que preferiu não revelar seu sobrenome, mas mora em uma rua perpendicular ao prédio desabado.

Sans doute en raison d'une explosion, un immeuble s'est effondré rue Tivoli dans le 5e arrondissement de Marseille, vers 0 h 40

🎦 Guilhem Ricavy / FTV pic.twitter.com/QA3EaayHwd — France 3 Provence (@France3Provence) April 9, 2023

Continua após a publicidade

Segundo o testemunho de vários usuários nas redes sociais, uma explosão teria ocorrido, levando ao desabamento total do edifício na Rua Tivoli. Um vasto perímetro de segurança foi estabelecido após o risco de desabamento dos edifícios adjacentes.

O desabamento de dois prédios na Rua Aubagne, também no centro de Marselha, em novembro de 2018 deixou oito mortos. Estes edifícios encontravam-se em grave estado de conservação./AFP