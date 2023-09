Pressionado por radicais republicanos, presidente da Câmara dá 1º passo para impeachment de Biden

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, afirmou nesta terça-feira, 12, que está instruindo os comitês da Câmara a abrir um inquérito de impeachment contra o presidente americano, Joe Biden, em meio à pressão da ala radical do Partido Republicano para fazê-lo. A medida não tem apoio unânime dentro da própria oposição ao democrata.

Depois de uma dura disputa para alcançar a presidência da Casa, McCarthy teve de fazer concessões aos radicais do próprio partido, e o processo de impeachment de Biden se tornou uma delas. Caso não cedesse, segundo analistas, os radicais poderiam contestar a liderança do presidente da Câmara e tentar tirá-lo do cargo.

A investigação se concentrará em saber se Biden se beneficiou dos negócios de seu filho Hunter Biden, entre outras questões, disse McCarthy.

“Estas são alegações de abuso de poder, obstrução e corrupção e justificam uma investigação mais aprofundada por parte da Câmara dos Representantes”, disse McCarthy aos jornalistas na manhã de terça-feira. “É por isso que hoje estou orientando nosso comitê da Câmara a abrir um inquérito formal de impeachment contra o presidente Joe Biden. Iremos aonde as evidências nos levarem.”

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, republicano da Califórnia, discursa no Capitólio em Washington, terça-feira, 12 de setembro de 2023 Foto: J. Scott Applewhite / AP

Os republicanos da Câmara não apresentaram provas que demonstrem diretamente que o Presidente Biden beneficiou dos negócios do seu filho na Ucrânia e em outros locais. Eles divulgaram alegações de que o Departamento de Justiça frustrou uma investigação sobre as negociações financeiras de Hunter Biden, juntamente com depoimentos sobre sua tendência em divulgar o nome da família para atrair clientes.

O porta-voz da Casa Branca, Ian Sams, criticou a medida de McCarthy.

“Os republicanos da Câmara estão investigando o presidente há nove meses e não encontraram nenhuma evidência de irregularidade”, disse Sams em um tweet. “Seus próprios membros do Partido Republicano disseram isso.”

Sams também observou que McCarthy havia dito anteriormente que não abriria um inquérito de impeachment sem uma votação completa na Câmara. Não é certo que os republicanos teriam os 218 votos necessários para aprovar tal resolução. Alguns legisladores republicanos disseram que são veementemente contra.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa para membros do exército dos Estados Unidos Foto: Saul Loeb/AFP

Democratas

Os democratas do Congresso consideraram a ação de McCarthy infundada.

Na rede social X, o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries disse que o inquérito é “lamentável, imprudente e repreensível”.

“É uma viagem de vingança política que carece de qualquer base factual ou constitucional”, disse Jeffries, referindo-se aos dois impeachments do ex-presidente Donald Trump na Câmara por uma Câmara liderada pelos democratas.

O deputado Jerrold Nadler (DN.Y.), o democrata mais graduado no Comitê Judiciário da Câmara, disse em um comunicado que as evidências produzidas pelos republicanos da Câmara sobre o presidente Biden “nem sequer começaram a se aproximar do nível elevado de crimes e contravenções graves”.

“E eles não fizeram nenhum trabalho necessário para convencer o povo americano de que esta façanha é uma boa ideia – uma realidade política que suspeito que se estabelecerá para eles mais cedo ou mais tarde”, disse ele.

McCarthy disse que o inquérito de impeachment será liderado pelo presidente de supervisão da Câmara, James Comer, em coordenação com o presidente do Judiciário Jim Jordan e o presidente do Comitê de Formas e Meios, Jason T. Smith.

No total, McCarthy falou durante três minutos, não respondeu a perguntas e deixou o púlpito logo após fazer seus comentários.

A Câmara enfrenta um prazo crítico de 30 de setembro para financiar o governo e evitar uma paralisação. McCarthy tem tentado manter o apoio a um projeto de lei de financiamento dos legisladores republicanos de extrema direita, que têm pressionado pelo impeachment de Biden. Os líderes republicanos têm ponderado se deveriam usar uma votação no inquérito de impeachment como moeda de troca nas negociações de financiamento.

Em 2019, McCarthy e muitos republicanos da Câmara criticaram ferozmente a então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, por abrir o primeiro inquérito de impeachment do então presidente Donald Trump sem uma votação completa na Câmara.