Primeiro avião de brasileiros repatriados do Líbano chega em São Paulo

O primeiro avião enviado pela Força Aérea Brasileira (FAB) para resgate dos brasileiros no Líbano, pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, às 10h25 deste domingo, 6. O voo que partiu de Beirute às 13h18 (horário de Brasília) de sábado, 5, trouxe 229 repatriados, sendo 219 adultos e 10 crianças de colo - duas cidadãs do Uruguai também estavam a bordo a pedido do governo vizinho. Eles foram recebidos em Guarulhos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Ministro da defesa José Múcio, pelo Ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira e outras autoridades.

“Eu estava muito feliz lá. Morei 5 anos lá quando eu era criança. Você vê um país tão lindo, o país dos meus pais, os prédios caindo, ouvindo as bombas, pessoas nas ruas, pessoas dormindo nas escolas”, disse ao Estadão Karim Halawi. “Agora o coração tá batendo normal. Primeira coisa que quero fazer é abraçar minhas irmãzinhas”, completou o estudante de 21 anos.

06/10/2024 Voo com repatriados do Líbano chega ao Brasil. Crédtio: Isabel Gomes/Estadão Foto: Isabel Gomes/Estadão

PUBLICIDADE A aeronave KC-30 saiu do Líbano ontem às 13h18 e fez uma parada técnica em Lisboa, Portugal, de onde partiu às às 23h56. Além dos repatriados, o voo trouxe três pets e uma tripulação com profissionais da saúde, para oferecer assistência aos resgatados. Este é o primeiro voo da Operação “Raízes do Cedro”, do governo federal, que pretende resgatar cerca de 500 brasileiros por semana do Líbano, diante da escalada entre Israel e o grupo libanês Hezbollah. O Líbano tem a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio — composta por mais de 20 mil pessoas — e cerca de 3 mil brasileiros manifestaram interesse na repatriação. O segundo voo está previsto para o decorrer da próxima semana, a depender das condições de segurança no terreno.

O pouso neste domingo marca a segunda operação de repatriação que o governo Lula faz no Oriente Médio em menos de um ano. No ano passado, após a guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o grupo terrorista Hamas ter sido desencadeada, Essa é a segunda operação de repatriação de brasileiros no Oriente Médio quase 1,6 mil brasileiros e mais de 50 pets foram resgatados de Israel, Faixa de Gaza e da Cisjordânia, na operação Voltando em Paz.

O resgate ocorre em meio a bombardeios diários no Líbano. Somente neste sábado, dia em que os brasileiros decolaram do país, ataques israelenses mataram 23 pessoas, segundo o Ministério da Saúde libanês. Mais de 1.400 mortes ocorreram nas últimas semanas, à medida que as hostilidades entre Israel e o Hezbollah se intensificaram.

O governo brasileiro tem alertado brasileiros que o aeroporto de Beirute, capital do Líbano, permanece aberto, e aqueles que dispõem de recursos, procurem deixar o país por meios próprios.

