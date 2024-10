Voo da FAB com repatriados do Líbano faz parada técnica em Lisboa antes de retorno ao Brasil

O voo da Força Aérea Brasileira (FAB) com 229 brasileiros e três animais de estimação resgatados do conflito no Líbano chegou por volta das 18h, horário de Brasília, em Lisboa, Portugal, onde faz uma parada técnica antes do retorno ao Brasil. A chegada dos passageiros é esperada para a manhã deste domingo, 6, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos.

A expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva receba os brasileiros repatriados na chegada, prevista para as 10h. O petista está em São Paulo, onde participou do encerramento da campanha do seu candidato à prefeitura da capital paulista, o deputado Guilherme Boulos (Psol). O primeiro voo da operação Raízes do Cedro chegou a Beirute no fim da manhã deste sábado e decolou após cerca de duas horas rumo a Lisboa. O avião da FAB saiu do Brasil na quinta-feira e a expectativa inicial era que chegasse à capital libanesa na sexta, mas precisou esperar em Portugal por questões de segurança.

Brasileiros repatriados do Líbano devem chegar a São Paulo no domingo. Foto: Tarcisio Costa/Secretaria de Comunicação Social

O Líbano tem a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio — composta por mais de 20 mil pessoas —, e está sob bombardeio constante de Israel, que intensificou os combates contra o Hezbollah. Em meio ao conflito, cerca de 3 mil brasileiros manifestaram interesse na repatriação.

O comandante da FAB, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno afirmou nesta semana que o Brasil pretende de resgatar 500 pessoas por semana - caso as condições de segurança permitam, um novo voo deve ocorrer já na semana que vem.

A operação de repatriação irá priorizar brasileiros que não vivem no Líbano e, nos voos seguintes, brasileiros residentes. Nestes dois grupos, segundo o governo federal, a organização dos grupos levará em conta grupos prioritários, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com deficiência ou doentes.

Essa é a segunda operação de repatriação de brasileiros no Oriente Médio que o Brasil faz em menos de um ano. No ano passado, após o início da guerra em Gaza, quase 1,6 mil brasileiros e mais de 50 pets foram resgatados de Israel, Faixa de Gaza e da Cisjordânia, na operação Voltando em Paz. Segundo o tenente-coronel aviador Marcos Fassarella Olivieri, o voo do Líbano é semelhante aos da operação anterior.

O avião utilizado neste primeiro voo, o KC-30, foi utilizado várias vezes nos voos de resgate de brasileiros em outubro de 2023. A aeronave tem capacidade de 240 lugares e autonomia para até 14.500 quilômetros.

A repatriação de brasileiros no Líbano foi divulgada pelo Itamaraty no dia 30 de setembro. A decisão ocorreu depois que as tensões entre Israel e o Hezbollah se intensificaram no último mês, com bombardeios diários sendo registrados no Líbano.