Primeiro-ministro do Líbano pede registro de queixa contra Israel no conselho de segurança da ONU

O primeiro-ministro do Líbano Najib Mikati pediu ao ministro das Relações Exteriores do país que registre uma queixa contra Israel no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). O pedido ocorre após militares israelenses informarem que o exército capturou um agente sênior do Hezbollah em um ataque marítimo no território libanês - o exército não confirma se o homem integra o grupo paramilitar.

PUBLICIDADE As forças israelenses conduziram a operação e levaram o cidadão libanês a Israel para interrogatório, disseram os militares. Autoridades de segurança libanesas disseram que a operação foi rápida, durando cerca de quatro minutos e envolvendo cerca de 20 comandos na cidade costeira mediterrânea de Batroun, ao norte da capital libanesa, Beirute. Autoridades de segurança libanesas disseram que acreditavam que o homem sequestrado era Imad Amhaz, um capitão de navio civil de 38 anos, cuja esposa relatou seu desaparecimento nos últimos dois dias. Não foi divulgado imediatamente em que dia o ataque aconteceu. Vários soldados armados foram vistos escoltando um homem sob sua custódia em um vídeo ao qual autoridades libanesas tiveram acesso.

Najib Mikati attends an international conference for Lebanon in Paris, Thursday, Oct.24, 2024. (Alain Jocard, Pool via AP) Foto: Alain Jocard/AP

O homem foi transferido para a Unidade 504 da inteligência militar israelense, que é responsável por interrogatórios e inteligência, disseram os militares israelenses. Os militares afirmaram que estavam interrogando o homem como um especialista em sua área para o Hezbollah.

Autoridades libanesas disseram que Amhaz não estava conectado aos serviços de segurança do país. Eles afirmaram que ele alugou o apartamento em Batroun há cerca de um mês para estudar no instituto marítimo local e que foi encontrado um passaportes estrangeiro no seu apartamento.

A operação marca a primeira vez que Israel anunciou que enviou tropas para o norte do Líbano para capturar um agente sênior do Hezbollah desde que o conflito entre os dois lados se intensificou ao fim de setembro.

Também neste sábado, o Hezbollah afirmou que disparou mísseis e drones explosivos para atingir instalações militares e de inteligência no norte e centro de Israel, tendo como alvos bases militares do país. O Hezbollah afirmou que acertou os “alvos com precisão”, mas o exército israelense não confirmou se algum dos três alvos do Hezbollah foi atingido. O Hezbollah disse que o ataque com mísseis foi uma retaliação aos “massacres” que estão sendo cometidos por Israel. /Associated Press e Dow Jones Newswires