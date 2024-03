O controvertido influenciador e ex-campeão de mundial de kickboxing Andrew Tate foi preso, junto de seu irmão Tristan, na Romênia na segunda-feira, 11. De acordo com a polícia romena, os mandados de prisão foram emitidos por autoridades do Reino Unido, por crimes sexuais e de exploração de pessoas em território britânico.

Tate, que se define como misógino e tem ampla presença na internet, aguarda julgamento na Romênia juntamente com o seu irmão por acusações separadas de tráfico de pessoas, estupro e formação de um grupo criminoso para exploração sexual de mulheres. Em um outro caso que corre na Justiça romena, ele foi preso perto de Bucareste em dezembro de 2022 junto com seu irmão e duas mulheres romenas. Os promotores romenos indiciaram formalmente os quatro em junho e negaram as acusações.

PUBLICIDADE O porta-voz de Tate disse em comunicado nesta terça-feira que os irmãos estavam detidos e os mandados de prisão foram emitidos pelo Tribunal de Westminster. Quatro mulheres denunciaram Andrew Tate às autoridades do Reino Unido por suposta violência sexual e abuso físico, mas o Ministério Público decidiu não processá-lo. Elas recorreram então a uma arrecadação online para cobrir os seus custos legais enquanto prosseguem um processo civil contra ele.

Um policial escolta Andrew Tate na Romênia, após influencer ter sido detido por acusações de crimes sexuais em território britânico. Foto: AP Photo/Andreea Alexandru

As mulheres, atualmente com cerca de 30 anos, afirmam que os fatos ocorreram entre 2013 e 2016, quando Tate estava radicado no Reino Unido. Um comunicado da empresa britânica que as representa afirma que as acusações “incluem estupros violentos, agressões físicas graves e comportamento controlador e coercitivo”.

O porta-voz de Tate afirmou que os irmãos “negam inequivocamente todas as acusações e denunciam o que consideram ser um uso abusivo do sistema legal”.

Tate, que acumulou 8,9 milhões de seguidores no X afirmou repetidamente que os procuradores na Romênia não têm provas contra ele e que existe uma conspiração política para silenciá-lo. Anteriormente, ele foi banido de várias redes sociais por expressar opiniões misóginas e por discurso de ódio./Associated Press e AFP.