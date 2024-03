Crescimento da extrema direita na Holanda é retrato de um problema cada vez maior para a Europa

Há apenas alguns meses, Geert Wilders era uma espécie de maldição para a maioria dos partidos políticos holandeses.

PUBLICIDADE Força perturbadora e divisiva na extrema direita por duas décadas, Wilders disse que quer acabar com a imigração de países muçulmanos, taxar lenços de cabeça e proibir o Alcorão. Ele chamou os imigrantes marroquinos de “escória”. Seu Partido da Liberdade apoiou a saída da União Europeia. Mas então Wilders venceu as eleições nacionais de forma convincente em novembro. Quase um quarto dos eleitores holandeses escolheu seu partido, que conquistou 37 dos 150 assentos na Câmara dos Deputados, uma margem enorme para os padrões de um sistema partidário fragmentado que se baseia no consenso e na formação de coalizões.

Dutch PVV far-right leader Geert Wilders addresses media after a new round of discussions in The Hague, on March 1, 2024, between informant and former Labor senator Kim Putters and the party leaders of the House of Representatives. (Photo by Sem van der Wal / ANP / AFP) / Netherlands OUT Foto: SEM VAN DER WAL / AFP

Desde então, Wilders se tornou uma força política inevitável. “Ele é o maior”, disse Janka Stoker, professora de liderança e mudança organizacional da Universidade de Groningen, sobre Wilders. “Eles simplesmente não podem ignorá-lo”.

Esse dilema fez com que a Holanda se tornasse um caso de teste para a Europa, que ela lida com a questão do que fazer com as forças de extrema direita que avançaram tanto para a corrente principal que quase não podem mais ser consideradas marginais.

A Itália já tem um líder de extrema direita, e o governo sueco depende de um partido com raízes neonazistas. A extrema direita agora representa partes significativas da oposição na França e na Alemanha e força a questão de quanto tempo ela ainda pode ser evitada.

Na Holanda, alguns partidos tradicionais responderam segurando o nariz e marchando em direção à sala de negociações para encontrar uma maneira de trabalhar com Wilders.

Publicidade

As negociações da coalizão para formar um novo governo, que têm um histórico de levar semanas ou meses, foram interrompidas em fevereiro, não por causa de algo específico que Wilders tenha dito ou feito para ofender ainda mais o establishment político, mas por causa dos números do orçamento.

Foi um obstáculo revelador e mundano que traiu o aprofundamento da normalização de Wilders e sua aceitação política pelos outros partidos. “Sua normalização foi muito rápida”, disse Cas Mudde, um cientista político holandês da Escola de Assuntos Públicos e Internacionais da Universidade da Geórgia.

“A maioria da grande mídia e dos políticos tratou as negociações de coalizão com Wilders como normais”, acrescentou Mudde, “o que também parece ser a opinião da maioria dos holandeses”.

Os partidos de esquerda afirmaram categoricamente que ainda rejeitam Wilders. Mas a questão de como governar com ele não é para eles; é para os partidos do restante do espectro político.

Imagem de 14 de fevereiro mostra parlamentares holandeses em Haia, durante discurso de Geert Wilders. Políticos precisam negociar com o extremista para formar governo Foto: Remko de Waal / AFP

PUBLICIDADE Wilders está negociando com o Partido Popular pela Liberdade e Democracia, um partido de centro-direita que governou nos últimos 13 anos; o Movimento Cidadão dos Agricultores, um partido populista pró-agricultor; e o Novo Contrato Social, um novo partido centrista. Juntos, esses quatro partidos têm 88 assentos na Câmara dos Deputados, uma maioria confortável. Mas o desconforto dos parceiros de negociação de Wilders é evidente, mesmo que eles não o expressem publicamente. As preocupações que giram em torno de Wilders continuam a tal ponto que, no início das negociações, os quatro partidos em torno da mesa tomaram a medida incomum de assinar um documento comprometendo-se a defender a Constituição holandesa, algo que há muito tempo era considerado garantido.

Publicidade

Espera-se que esse compromisso, bem como a necessidade de reunir o apoio de vários partidos, limite a capacidade de Wilders de alterar drasticamente qualquer pilar do governo holandês ou de aprovar leis inconstitucionais.

A assinatura do documento também ajudou Wilders a ganhar uma certa distância política de suas posições mais extremas, já que ele procurou encontrar um terreno comum com os outros partidos, dando a impressão de que estava moderando seus pontos de vista.

Imagem deste domingo, 10, mostra protestos pró-Palestina em Amsterdã, na Holanda. Wilders quer proibir entrada de imigrantes de países muçulmanos Foto: Freek Van Den Bergh / EFE

Em alta Internacional Quem ganhou as eleições em Portugal? Centro-direita vence socialistas e extrema-direita cresce Kate Middleton e a polêmica da foto editada; veja vídeo e entenda as distorções Primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, renuncia ao cargo em meio à onda de violência Mas o partido de Wilders foi construído inteiramente em torno dele e tem uma estrutura única que lhe dá autoridade exclusiva. Sua plataforma ainda inclui várias propostas inconstitucionais, inclusive a proibição de mesquitas e escolas islâmicas. Wilders disse que não mudou suas opiniões e se recusou a retirar comentários que o colocaram em maus lençóis. Isso inclui sua pergunta aos apoiadores em 2014 sobre se eles queriam mais ou menos marroquinos na Holanda, o que resultou em gritos de “Menos! Menos!” da multidão. “Nossa visão e crítica sobre o Islã não mudaram”, disse Wilders aos legisladores no mês passado. Dada a sua recusa em negar suas declarações mais extremas e o fato de que ele e seu partido são a mesma coisa, o país e o establishment político ficam com a questão persistente de com qual Wilders estão lidando. “A questão é: quão crível é alguém que não leva a Constituição a sério há cerca de 20 anos?”, disse Léonie de Jonge, professora assistente de política e sociedade europeias na Universidade de Groningen. “Se você olhar o feed do Twitter dele, ele não é menos radical.”

Publicidade

Ao mesmo tempo, Wilders é uma quantidade conhecida, uma das muitas contradições que o cercam. Ele é um dos rostos mais conhecidos da política na Holanda e é conhecido por sua linguagem direta. Ele atua na Câmara dos Deputados desde 1998, o que o torna o membro mais antigo em exercício.

Durante a maior parte desse tempo, ele tem sido um elemento da oposição. Mas conseguiu seu maior sucesso na última eleição ao vincular sua antipatia de longa data pela imigração a outras questões mais importantes para os cidadãos holandeses, como a falta de moradias a preços acessíveis.

Imagem mostra Geert Wilders na chegada à mesa de negociações em Haia, no dia 5. Holandês pretende liderar o país Foto: Sem van der Wal / AFP

Para tentar encontrar uma saída para o impasse em torno da formação de um governo - e para evitar a opção menos favorita de todos, novas eleições - os políticos têm falado sobre arranjos pouco ortodoxos com pouco ou nenhum precedente.

Alguns têm cogitado a ideia de formar uma coalizão minoritária ou um gabinete que poderia incluir ministros de outros partidos menores. Ele também poderia incluir pessoas de fora da política, ex-políticos potencialmente respeitados que serviriam para criar um amortecedor maior entre o gabinete e o Parlamento. Mas os analistas políticos, assim como os próprios políticos, não sabem ao certo o que isso significaria na prática.

No entanto, mesmo essas opções podem apenas reduzir o papel de Wilders. Elas poderiam impedi-lo de se tornar primeiro-ministro, mas em praticamente qualquer circunstância concebível, seu partido teria que fazer parte do governo. Quase não há como contornar isso.

Durante a rodada de negociações de coalizão que fracassou no mês passado, Wilders aproveitou a oportunidade de ser o centro das atenções políticas para dar o melhor de si e se apresentar como profissional e construtivo.

“Eu me comportei como o líder do maior partido”, disse Wilders durante um recente debate na Câmara dos Deputados.

Publicidade

Até mesmo partes tradicionalmente hostis da mídia holandesa o descreveram como confiável e profissional, incluindo um jornal de esquerda, o De Volkskrant, que há muito tempo o critica fortemente.

No entanto, Wilders continuou a ser combativo nas mídias sociais, uma plataforma favorita para suas explosões mais violentas. Seu comportamento continua a levantar dúvidas sobre sua capacidade de servir como uma força de união, um lado de Wilders que não foi visto nem testado durante seu tempo na oposição, de acordo com Stoker.

Por enquanto, os quatro partidos em negociação terão que retomar as conversas e chegar a um consenso sobre o tipo de estrutura de coalizão que podem apoiar antes de tentar chegar a um acordo de governo.

Embora as chances de uma coalizão tradicional com Wilders no comando possam diminuir em uma nova rodada de negociações, essa opção permanece.

O próprio Wilders diz que quer liderar o país. Quando perguntado em um recente debate parlamentar se ele ainda estava disposto a se tornar primeiro-ministro, sua resposta foi clara: “Não posso esperar.”