Protestos no Irã contra uso de véu ganham força e repressão deixa vítimas; veja vídeos

TEERÃ - A onda de protestos contra o uso obrigatório do véu por mulheres no Irã chegou ao 6° dia com ao menos 11 mortos durante confrontos entre manifestantes e forças de segurança. Segundo o balanço oficial do governo de Teerã, sete civis que participavam de atos pelo país e quatro integrantes de unidades de defesa morreram nos últimos dias.

Os protestos eclodiram na semana passada, após a morte da jovem Mahsa Amini, de 22 anos, que estava sob custódia policial após ser detida por uso “inadequado” do véu. Mahsa visitava a capital iraniana com a família na terça-feira, 13, quando foi presa. Segundo o relato policial, ela teria apresentado um problema cardíaco e morrido, mas o Alto Comissariado da ONU sobre direitos humanos alertou sobre indícios de violência policial.

Manifestantes protestam pelo 6° dia seguido em Teerã após a morte da jovem Mahsa Amini, de 22 anos, enquanto estava sob custódia policial por não usar véu 'adequadamente'. Foto: AFP

De acordo com as autoridades iranianas, seis manifestantes morreram na quarta-feira, 21, sendo quatro deles em protestos no Curdistão, no noroeste do país, região onde Mahsa e sua família viviam. As outras mortes de civis teriam acontecido na província de Kermanshah, no noroeste iraniano. O governo do país nega qualquer responsabilidade pela morte dos manifestantes.

Entre as baixas nas forças de segurança, a imprensa iraniana noticiou que três paramilitares “mobilizados para enfrentar os agitadores” foram mortos por golpes de faca ou disparos de arma de fogo nas cidades de Tabriz, Qazvin e Mashhad, todos eles na quarta-feira. Um quarto homem, integrante das forças de segurança do país, foi morto durante protestos em Shiraz.

A ONU, por meio de seu escritório sobre direitos humanos, já havia expressado preocupação com a violência da repressão aos protestos na terça-feira, 20, afirmando ter informações de que as forças de segurança do país estariam utilizando munição real e bombas de gás lacrimogêneo para reprimir os protestos.

Nesta quinta-feira, 22, a Guarda Revolucionária do Irã pediu que o Poder Judiciário processe “aqueles que espalham notícias falsas e rumores” sobre a morte de Mahsa. De acordo com a agência de notícias Reuters, o pedido seria um aviso aos manifestantes, e exige a identificação daqueles que “espalham notícias falsas e rumores nas redes sociais e nas ruas” que estariam pondo em risco a “segurança psicológica da sociedade”. “Lidem com eles de forma decisiva”, diz a solicitação da guarda.

Veja imagens dos protestos no Irã

Women in Iran are burning their hijabs in protest of the death of Mahsa Amini, 22, who had been arrested by the Morality Police in Tehran for allegedly violating Iran’s hijab law.

Many are calling for an end to the Islamic Republic and for revolution.



pic.twitter.com/5ZZV5Mj0Gc — 🔥JanaB Warrior Angel🔥 (@Janabw81) September 21, 2022