Províncias argentinas de petróleo e gás ameaçam cortar fornecimento em disputa com Milei

O Gabinete da Presidência emitiu um comunicado reiterando que “de maneira alguma o Poder Executivo contribuirá para financiar o desperdício das províncias que se recusam a reduzir gastos desnecessários, eliminar cargos políticos dispensáveis e governar com a austeridade requerida pela crise econômica herdada”.

O ministro da Economia, Luis Caputo, argumentou no X que o corte de fundos foi motivado pela cobrança pelo governo de uma dívida não paga de Chubut no valor de 119 bilhões de pesos (R$ 667 milhões), uma situação que pode se repetir com outras dez províncias que também devem dinheiro ao governo federal.

“Não cumprir com os acordos entre a Nação e as províncias não afeta os governadores, mas sim os 50 milhões de argentinos que vivem nas 24 jurisdições do país”, afirmaram os governadores não patagônicos que apoiaram o ultimato de Chubut, qualificado pelo Gabinete do Presidente como “ameaça chavista”./AFP