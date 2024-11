Putin ameaça Ucrânia e Otan com ataque nuclear após Biden liberar armas de ponta para Zelenski

MOSCOU - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta terça-feira, 19, uma revisão da doutrina nuclear russa que amplia as circunstâncias nas quais Moscou pode lançar um ataque atômico contra a Ucrânia e a Otan. O líder russo declarou que um ataque com armas convencionais à Rússia por qualquer nação que seja apoiada por uma potência nuclear será considerado um ataque conjunto ao seu país.

O endosso de Putin à nova política de dissuasão nuclear ocorre no milésimo dia após o envio de tropas para a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

Também acontece após a decisão do presidente dos EUA, Joe Biden, de permitir que a Ucrânia ataque alvos dentro da Rússia com mísseis de longo alcance fornecidos pelos EUA.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de uma reunião em Moscou, Rússia Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP

PUBLICIDADE A atualização da doutrina, a segunda em menos de seis meses, diz que qualquer ataque aéreo maciço contra a Rússia pode desencadear uma resposta nuclear, e demonstra a disposição de Putin de usar o arsenal nuclear do país para forçar o Ocidente a recuar enquanto Moscou pressiona com uma ofensiva lenta na Ucrânia. Ao ser questionado se a doutrina atualizada foi deliberadamente publicada após a decisão de Biden, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que o documento foi publicado “em tempo hábil” e que Putin instruiu o governo a atualizá-lo no início deste ano para que estivesse “de acordo com a situação atual”.

Putin anunciou pela primeira vez as mudanças na doutrina nuclear em setembro, quando presidiu uma reunião para discutir as revisões propostas.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de uma reunião com o chefe da agência espacial da Rússia, Yuri Borisov, em Moscou, Rússia Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP

A doutrina atualizada afirma que um ataque contra a Rússia por uma potência não nuclear com a “participação ou apoio de uma potência nuclear” será visto como um “ataque conjunto à Federação Russa”.

Acrescenta que a Rússia pode usar armas nucleares em resposta a um ataque nuclear ou convencional que represente uma “ameaça crítica à soberania e à integridade territorial” da Rússia e de sua aliada Belarus, uma formulação vaga que deixa amplo espaço para interpretação.

Ela não especifica se tal ataque necessariamente desencadearia uma resposta nuclear. Ele menciona a “incerteza de escala, tempo e local de possível uso de dissuasão nuclear” entre os princípios fundamentais da dissuasão nuclear.

O documento também observa que uma agressão contra a Rússia por um membro de um bloco ou coalizão militar é vista como “uma agressão por todo o bloco”, uma clara referência à Otan.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assina um pacto de segurança com o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong un, em Pyongyang, Coreia do Norte Foto: Kristina Kormilitsyna/AP

Ao mesmo tempo, o documento detalha melhor as condições para o uso de armas nucleares em comparação com as versões anteriores da doutrina, observando que elas poderiam ser usadas no caso de um ataque aéreo maciço envolvendo mísseis balísticos e de cruzeiro, aeronaves, drones e outros veículos voadores.

A formulação ampla amplia os gatilhos para o possível uso de armas nucleares em comparação com a versão anterior do documento, que afirmava que a Rússia poderia usar seu arsenal atômico no caso de um ataque com mísseis balísticos. O presidente Alexander Lukashenko, que governa Belarus com mão de ferro há mais de 30 anos e conta com subsídios e apoio da Rússia, permitiu que Moscou o território de seu país para enviar tropas para a Ucrânia e para implementar algumas de suas armas nucleares táticas.

Os falcões russos vêm pedindo o endurecimento da doutrina há meses, argumentando que a versão anterior não conseguiu dissuadir o Ocidente de aumentar sua ajuda à Ucrânia e criou a impressão de que Moscou não recorreria a armas nucleares./AP