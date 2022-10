Queda de ministra do Interior e ameaça de rebelião em votação agravam crise no Reino Unido

LONDRES - Na corda bamba, com apenas seis semanas no poder, a primeira-ministra britânica, Liz Truss, destituiu, nesta quarta-feira, 19, sua ministra do Interior, Suella Braverman. O movimento visto como dramático aumenta ainda mais a pressão sobre a premiê que tenta se agarrar ao poder.

O episódio é um grande golpe para Truss, que está lutando para evitar que seu governo imploda ao seu redor. Ainda nesta quarta-feira, ela deve enfrenta a perspectiva de uma grande rebelião conservadora em uma votação do Parlamento sobre a exploração de gás de xisto.

Liz Truss demitiu Braverman pelo que foi descrito como uma violação de segurança nacional. Braverman compartilhou documentos secretos em um celular pessoal, disseram quatro autoridades familiarizadas com o assunto. Mais tarde, ela reconheceu uma “violação técnica das regras” ao enviar um documento oficial de seu e-mail pessoal, cujo conteúdo ela disse já ter sido informado aos parlamentares.

Considerada da ala dura do Partido Conservador, Braverman foi ministra de Interior durante apenas 43 dias Foto: Bloomberg photo by Chris J. Ratcliffe - 18/10/2022

Braverman disse aceitar sua responsabilidade. Mas em uma postagem no Twitter, ela escreveu uma mensagem aparentemente direcionada a Truss: “O negócio do governo depende de as pessoas aceitarem a responsabilidade por seus erros. Fingindo que não cometemos erros, agindo como se todos não pudessem ver que nós os cometemos, e esperar que as coisas magicamente deem certo, não é fazer política seriamente”.

Os conselheiros de Truss também estão preocupados que outros membros de seu gabinete estejam planejando renunciar para tentar forçar a saída da primeira-ministra do Reino Unido.

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que o secretário de Educação, Kit Malthouse, e o secretário de Comércio, Kemi Badenoch, são vistos como outras possibilidades de renúncia. Malthouse fez uma avaliação brutal dos erros da primeira-ministra em um telefonema do Gabinete na segunda-feira para discutir os planos do novo secretário do Tesouro, Jeremy Hunt, de reverter o programa econômico de Truss, segundo a fonte.

Tanto Badenoch quanto Malthouse disseram à agência Bloomberg que não estão renunciando.

As demissões ministeriais podem ser fatais para um primeiro-ministro. O mandato de Boris Johnson foi encerrado pelas rápidas saídas do então secretário de Saúde Sajid Javid e do ex-secretário do Tesouro Rishi Sunak, o que desencadeou um êxodo em massa de seu governo.

Crise

Enquanto rebeldes furiosos lutam para chegar a um acordo sobre quem querem para suceder a Truss, uma demissão em massa é vista como uma maneira de derrubá-la.

O apoio à premiê e seus conservadores no poder despencou para índices recordes por causa de seu programa fracassado de cortes de impostos que desencadeou o caos nos mercados financeiros e forçou os custos de empréstimos e as taxas de hipotecas.

Hunt reverteu a maioria das políticas para restaurar a estabilidade financeira depois que as finanças públicas do Reino Unido de repente se desfizeram. Mas, ao fazê-lo, ele colocou os conservadores no caminho para outra rodada de austeridade, enquanto os britânicos lutam com uma crise de custo de vida.

O desastre deixou Truss agarrada ao poder, com seus próprios parlamentares conspirando abertamente para derrubá-la. Seu governo é vulnerável a rebeliões conservadoras e já cedeu às demandas para aumentar os benefícios previdenciários do estado de acordo com a inflação crescente e enfraqueceu um plano para reiniciar a extração do gás de xisto.

“Sou uma lutadora, não uma desistente”, disse Truss na Câmara dos Comuns ao enfrentar legisladores pela primeira vez desde que foi forçada a abandonar a maior parte de seu programa econômico apenas algumas semanas depois de anunciá-lo./Bloomberg