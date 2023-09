Saiba quem é a brasileira que morou no Palácio de Buckingham e dançou com a rainha Elizabeth

Seja pelo imaginário popular sobre a vida luxuosa da realeza, pelo comportamento dos monarcas no dia a dia ou até por teorias da conspiração, não é novidade que a monarquia britânica causa uma espécie de fascínio em todo o mundo, despertando muita curiosidade e interesse. Mas uma brasileira, durante seis anos, teve o privilégio de sanar essa curiosidade, vendo de perto a rotina do Palácio de Buckingham e chegando, inclusive, a dançar com a rainha Elizabeth II.

Danielle dos Santos Cabral é uma paulistana que atuava como caixa de supermercado em Londres, quando foi chamada para trabalhar com a realeza. Uma cliente do estabelecimento, que estava em uma empresa de limpeza terceirizada para a família, a indicou. A brasileira realizou nove entrevistas e teve de esperar oito meses para que a equipe do palácio pudesse investigar seus últimos dez anos de vida.

No domingo, 3, no programa Domingão com Huck, da TV Globo, ela contou sobre sua experiência servido à família real durante seis anos e morando em Buckingham. Ela participou do quadro Acredite Em Quem Quiser, em que três participantes contam a mesma história e apenas um não está mentindo. Os jurados precisavam descobrir quem havia dançado com a rainha da Inglaterra.

Danielle trabalhava além do Palácio de Buckingham, em Londres. Durante os anos que serviu à monarquia do Reino Unido, ela também acompanhava a rainha Elizabeth II em viagens aos castelos de Balmoral e Windsor, na Escócia, e Sandringham House, que é considerada a casa de campo da família, em Norfolk.

No programa Domingão com Huck, da TV Globo, Danielle contou sobre o episódio em que dançou de mãos dadas com a rainha da Inglaterra, em 2009. Foto: Reprodução/TV Globo

Foi durante uma dessas viagens, em 2009, no Castelo de Balmoral, que Danielle teve a oportunidade de dançar com a rainha, durante uma festa realizada para funcionários, para o Exército e para membros da alta sociedade da Escócia.

“Eu fui convidada para esta festa que ocorre na Escócia e tem uma dança onde todas as mulheres vão para o centro do salão e os homens formam uma roda em volta”, contou Danielle. “Como se fosse uma dança de quadrilha, mulheres vão girar para um lado e homens para outro. Eu estava conversando com uma colega de trabalho. Na hora que eu olhei para dar a mão para a mulher do meu lado, era a rainha”, disse no programa.

Ao fim do quadro, quando Danielle revelou que era dona da história, a brasileira contou curiosidades da rotina da monarquia. “Eu trabalhava como assistente de ‘dinning room’, servia comida para todos os funcionários da rainha”. “A comida favorita dela era purê de batata com linguiça”, revelou aos jurados.

Segundo o portal RFI, ela deixou o trabalho em 2016 para cuidar dos filhos. “Resolvi me dedicar à maternidade, que foi uma decisão muito difícil, porque eu realmente gostava do meu trabalho no palácio. Mas vai sempre ficar guardado no meu coração. Foi mais do que um trabalho. Foi uma experiência de vida.”