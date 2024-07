Gavin Newsom: quem é o governador da Califórnia na disputa para ser candidato democrata

Político experiente, ele já foi prefeito de São Francisco e também cumpriu dois mandatos como vice-governador do estado que comanda atualmente. Newsom foi um dos principais defensores da candidatura de Biden, quando as dúvidas e desconfianças sobre a aptidão física e mental do atual presidente americano cresceram entre os democratas após o desempenho desastroso de Biden no debate de junho.

No X, antigo Twitter, o democrata chamou Biden de “presidente extraordinário e histórico - e destacou o trabalho do atual presidente pelos trabalhadores. “Ele entrará para a história como um dos presidentes mais impactantes e altruístas.”, escreveu.