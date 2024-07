Trump reage à desistência de Biden: ‘Não era capaz de ser presidente’

Na primeira declaração oficial após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden anunciar a saída da disputa presidencial, o ex-presidente americano e candidato republicano Donald J Trump fez duras críticas ao rival democrata em publicação na sua rede social Truth Social.

Trump acusa o Biden de chegar à Casa Branca por meio de mentiras e fake news. “Todos aqueles que ao seu ao seu redor, incluindo seu médico e a mídia, sabiam que ele não era capaz de ser presidente. E ele não era”, escreveu.

Em comício no Michigan, Trump relembrou atentado com tiro na orelha e ironizou Joe Biden com críticas a sua gestão à frente da Casa Branca Foto: Bill Pugliano/BILL PUGLIANO

O republicano repetiu a linha de argumentação que costuma recorrer para condenar Biden. Trump disse que o presidente deixou imigrantes ilegais atravessarem a fronteira e que o país sofreu muito nos últimos quatro anos. “Remediaremos o dano que ele causou muito rapidamente. Faça a América Grande de novo”, escreveu o republicano.

Foco dos ataques

No primeiro comício realizado por Donald J Trump após o atentado e a oficialização da sua candidatura pelo partido Republicano, realizado na última semana, o candidato republicano teceu diversas críticas à saúde de Biden, a sua capacidade de gerir o país e também a pressão para que o candidato desistisse de concorrer a reeleição, movimento que vinha do próprio partido.

Após semanas de pressão para que desistisse da corrida presidencial à reeleição, Joe Biden divulgou que deixa a disputa e abre espaço para Kamala Harris Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Acompanhado do seu candidato a vice-presidente, JD Vance, Trump instigou os apoiadores a escolher com quem ele deveria concorrer às eleições de 2024, contra Biden ou Kamala Harris, disparando em seguida que preferia disputar a cadeira na sala oval da Casa Branca com a atual vice-presidente. “Eu gostaria de disputar com ela”, disse. O foco em Harris vem sendo arquitetado pela equipe de Trump, que acredita que ela pode substituir Biden na disputa.