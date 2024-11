O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, nomeou Israel Katz como o novo ministro da Defesa do país após demitir Yoav Gallant na terça-feira, 5, por divergências sobre políticas em meio a guerras em Gaza e no Líbano.

Katz, que estava atuando como ministro das Relações Exteriores, tem sido um aliado firme do primeiro-ministro e é visto como improvável de criticar ou resistir à abordagem linha-dura de Netanyahu nas discussões de cessar-fogo.

Israel Katz, o novo ministro da Defesa de Israel. Foto: Brittainy Newman/The New York Times

Em uma declaração em vídeo emitida por seu gabinete, Netanyahu anunciou a mudança e disse que Gideon Saar substituiria Katz como ministro das Relações Exteriores. O mandato de Katz como ministro das Relações Exteriores foi definido pelo conflito regional, enquanto ele procurava defender Israel contra críticas globais cada vez mais ferozes e generalizadas sobre como conduziu a guerra, primeiro contra o Hamas, em Gaza, e depois contra o Hezbollah, no Líbano. Ambos os grupos são apoiados pelo Irã, um país que atacou e foi atacado por Israel durante o tempo de Katz como o principal diplomata do país.

Depois de Israel ter barrado o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, do país no mês passado por não ter condenado veementemente um ataque com mísseis iranianos, um dos maiores bloqueios deste tipo na história, Katz o criticou. Em uma declaração, o então ministro das Relações Exteriores disse o seguinte sobre o secretário-geral: “qualquer pessoa que não consiga condenar inequivocamente o hediondo ataque do Irã a Israel, como quase todos os países do mundo fizeram, não merece pôr os pés em solo israelense”.

Katz serviu anteriormente como ministro das Relações Exteriores de 2019 a 2020, antes de ser renomeado no início de 2024 como parte de um acordo político implementado antes da guerra do país contra o Hamas. Ele é ex-membro do Parlamento israelense e ocupou outros cargos governamentais, como ministro das finanças, transportes, energia e agricultura.

Ele nunca ocupou um cargo militar de alto nível, ao contrário do popular Gallant, um ex-general experiente. Depois que o ex-presidente Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel em 2017, Katz, então ministro dos Transportes e Inteligência, fez uma petição para nomear uma estação ferroviária em homenagem ao líder americano, “pela sua decisão corajosa e histórica”.

Como o primeiro-ministro, Katz é membro do partido Likud há décadas e apoia o movimento de ocupações de Israel. Antes de demitir Gallant na terça-feira, Netanyahu entrou em conflito com ele tanto sobre a condução da guerra como sobre questões internas.

Os dois discordaram sobre as propostas para a futura administração de Gaza e as conversas sobre cessar-fogo. Também discordaram sobre a legislação que apoia a revisão do sistema judicial israelense e sobre o recrutamento de israelenses ultraortodoxos para as forças armadas do país. “Nos últimos meses, a confiança entre mim e o ministro da Defesa foi prejudicada”, disse Netanyahu na terça-feira, 5.

