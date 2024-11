Benjamin Netanyahu demite Yoav Gallant, atual ministro da Defesa de Israel, após divergências

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, demitiu seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, na terça-feira, 5, após desentendimentos entre os dois líderes sobre a condução da guerra de Israel na Faixa de Gaza.

Ministro da Defesa de Israel foi demitido por Netanyahu Foto: Saul Loeb/SAUL LOEB

A decisão de Netanyahu de afastar Gallant, uma figura poderosa dentro de seu próprio partido, o Likud, é visto como um passo dramático para o primeiro-ministro. Mas Gallant tem sido visto cada vez mais como um oponente interno e tem sido uma das principais vozes de moderação no governo em questões de segurança em relação ao conflito geopolítico.

A demissão ocorre após o porta-voz do exército de Israel, Daniel Hagari e o então ministro da defesa Gallant virem a público com divergências em relação à gestão do primeiro-ministro sobre o futuro da guerra. Esse negócio de destruir o Hamas, de fazer o Hamas desaparecer, é simplesmente jogar areia nos olhos do público”, disse Hagari, em entrevista ao Canal 13 na noite de quarta-feira, 19. “O Hamas é uma ideia, o Hamas é um partido. Está enraizado no coração das pessoas. Qualquer um que pense que podemos eliminar o Hamas está errado.”

Anteriormente, assim como Hagari, à época ministro da defesa, cobrou publicamente que Netanyahu apresente um plano para o pós-guerra. Em declaração recente, ele deu voz aos temores de que, sem uma estratégia política, o Hamas possa se reorganizar, o que levaria Israel a uma ocupação prolongada da Faixa de Gaza. “Peço ao primeiro-ministro Binyamin Netanyahu que decida e declare que Israel não estabelecerá controle civil sobre a Faixa de Gaza, que Israel não estabelecerá governo militar na Faixa de Gaza e que uma alternativa de governo ao Hamas na Faixa de Gaza será criada imediatamente”, disse Gallant no mês passado.

Comunicado oficial

Netanyahu, que anunciou a decisão em uma declaração em vídeo emitida por seu gabinete, disse que surgiram “lacunas significativas na condução da batalha” entre ele e Gallant. Para substituí-lo, o primeiro-ministro nomeou Israel Katz, o ministro das Relações Exteriores, como novo chefe da pasta de Defesa. Agora ele passa sua cadeira para Gideon Sa’ar, que o substituirá como ministro das Relações Exteriores.“No auge de uma guerra, é necessária total confiança entre o primeiro-ministro e o ministro da Defesa”, disse Netanyahu na declaração em vídeo. “Nos últimos meses, essa confiança entre mim e o ministro da Defesa foi prejudicada.” Minutos depois que Netanyahu divulgou sua declaração, Gallant publicou nas redes sociais que a segurança de Israel “foi e sempre será a missão da minha vida”. Ele não falou diretamente sobre sua demissão.

Em uma carta datada de 5 de novembro, Netanyahu informou a Gallant que ele encerraria seu mandato como ministro da defesa dentro de 48 horas após o recebimento da notificação.

Gallant, membro do partido Likud de Netanyahu e ministro da Defesa desde 2022, tem frequentemente se desentendido com o primeiro-ministro, entrando em conflito com ele em relação à legislação que busca a revisão do judiciário israelense, propostas para a futura administração de Gaza e as negociações de cessar-fogo. Em agosto, o Gallant menosprezou o objetivo do líder israelense de “vitória total” sobre o Hamas em Gaza como “absurdo”.

