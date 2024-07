O que eleitores dos Estados-pêndulo pensam sobre Kamala Harris substituindo Joe Biden

A decisão de Joe Biden de encerrar sua candidatura presidencial e apoiar a vice-presidente Kamala Harris provocou reações decididamente mistas em um grupo de eleitores cujas decisões em novembro podem determinar o resultado da eleição de 2024.

PUBLICIDADE “Sinto alívio por ter um candidato melhor do que Biden ou (o ex-presidente americano Donald) Trump”, disse um arizonense de 26 anos. “Como democrata, estou reenergizado e mais esperançoso para a eleição que está por vir.” Um independente de 47 anos de Michigan, de tendência republicana, discordou fortemente. “Eu não daria [a Harris] um emprego para iniciantes, muito menos a contrataria para POTUS (sigla em inglês para ‘presidente dos Estados Unidos’).”

Os dois estavam entre os 152 eleitores registrados de seis Estados-chave que responderam a um e-mail Washington Post e da Escola Schar da Universidade George Mason buscando suas reações ao desenvolvimento dramático na eleição presidencial americana. O democrata do Arizona disse que agora ele definitivame apoiará Harris. Há alguns meses, ele disse só que “provavelmente” votaria em Biden. O independente de Michigan disse que não votará em Harris, mas também provavelmente não votará em Donald Trump.

No geral, 55 dos 152 eleitores que responderam disseram coisas positivas sobre a candidatura de Harris, 53 ofereceram visões negativas, 31 não foram nem totalmente positivos nem totalmente negativos e 13 estavam simplesmente inseguros sobre o que pensava. Os contatados foram solicitados a fornecer suas reações imediatas de forma confidencial, como é típico em pesquisas, permitindo que eles dessem respostas sinceras.

Todos os eleitores que participaram da pesquisa fazem parte de um grande grupo de pessoas que o Post classificou como “decisores”, eleitores que não estavam firmemente comprometidos com Biden ou Trump ou cuja participação na votação em novembro não é totalmente previsível por conta de sua idade, histórico de votação ou ambos. Eles vivem em um dos seis principais Estados indecisos: Arizona, Geórgia, Nevada, Michigan, Pensilvânia ou Wisconsin.

Uma pesquisa anterior com esses eleitores descobriu que eles eram mais jovens e menos brancos do que o eleitorado em geral, e também mais insatisfeitos do que o eleitorado como um todo sobre a escolha de Biden ou Trump.

Muitos disseram que nem Trump nem Biden representavam totalmente suas visões. Agora, eles precisam avaliar uma campanha diferente, uma na qual Harris parece provável que se torne a indicada democrata e a campanha de Trump está se reajustando para encarar um oponente diferente.

“Ideia fantástica”, disse uma mulher de 48 anos do Arizona. “Ela é competente, capaz e uma ótima candidata à presidência.” Uma mulher de 20 anos de Michigan disse que Harris “se importa com todas as pessoas que vivem neste país e se importa com seus valores também.”

Outros democratas foram mais cautelosos. Uma mulher branca do Arizona de 41 anos que disse que definitivamente apoiará Harris, no entanto, se preocupou sobre que tipo de candidata Harris será. “Até agora, ela não demonstrou força pública como líder”, disse ela, embora tenha observado que adoraria ver uma mulher como presidente.

Uma mulher negra democrata de 31 anos da Geórgia demonstrou outra preocupação. “Não tenho certeza se o racismo e a misoginia permitiriam que ela fosse eleita”, disse. Mas ela disse que definitivamente votará em Harris se ela for nomeada.

Outro democrata, entretanto, citou o gênero de Harris como um potencial obstáculo. “Não sei se este país já está pronto para uma mulher presidente e esta eleição é importante demais para arriscar”, disse uma mulher branca de 74 anos do Arizona.

Pesquisas nacionais descobriram que grandes maiorias dos democratas estão satisfeitas com Harris substituindo Biden. Foto: AP Photo/Kayla Wolf

A importância que os democratas veem no resultado de novembro foi ilustrada pela resposta de uma mulher branca de 72 anos da Pensilvânia. Ela disse que “não tinha certeza se ela conseguiria lidar com o trabalho”. No entanto, ela disse que definitivamente apoiará Harris como a indicada democrata.

Pesquisas nacionais descobriram que grandes maiorias dos democratas estão satisfeitas com Harris substituindo Biden. Entre os “decisores” republicanos, as respostas foram quase iguais, chamando Harris de desqualificada ou incompetente.

“De jeito nenhum! Ela será pior que Biden”, disse um homem republicano branco de 70 anos de Michigan.

“Acho que Biden fez a escolha correta ao desistir, pois não tinha mais condições de concorrer”, disse uma mulher republicana branca de 30 anos no Arizona, “mas acredito que há candidatos melhores do que Kamala”. Esta eleitora não votará em Harris, mas disse que provavelmente também não votará em Trump.

Uma mulher hispânica republicana de 60 anos de Michigan foi ainda mais negativa em relação a Harris. "Ela (irá) levar nosso país a um caos ainda maior e nunca será levada a sério como líder", disse a apoiadora de Trump. "A Terceira Guerra Mundial continuaria a pairar sobre nós e, muito provavelmente, haveria uma guerra civil." Os independentes entre os "decisores" ofereceram uma gama de opiniões, desde totalmente positivas até fortemente negativas. "Definitivamente vou votar agora", disse uma eleitora negra de 37 anos da Geórgia. "Não ia votar, mas já que ela está concorrendo, definitivamente vou votar." E uma independente de tendência democrata disse que definitivamente votaria em Harris. Se essa eleitora for representativa de outros "decisores", os democratas podem se beneficiar. A pesquisa anterior com esse grupo descobriu que alguns grupos que faziam parte da coalizão de Biden em 2020, especialmente os mais jovens ou não brancos, não estavam entusiasmados em votar nele em 2024 ou sequer em ir votar. "Estou emocionado que este seja o resultado", disse um independente de 24 anos, de tendência democrata branca, de Wisconsin. "Eu queria Kamala em primeiro lugar.

“Harris é de longe uma candidatura mais atraente em termos de idade e posições políticas mais alinhadas com pessoas da minha idade”, disse um homem branco da Pensilvânia de 26 anos, que é um independente com tendência democrata.

Uma mulher negra de 27 anos da Geórgia, que é independente e de tendência democrata, disse: “Estou nervosa, mas animada”. Um homem branco independente e de tendência democrata, de 20 anos, do Arizona, colocou desta forma: “Estou relutante sobre suas habilidades como presidente e moral como pessoa, mas votarei nela se tiver que fazer isso”.

Democratas podem se beneficiar se os eleitores jovens ou não brancos se sentirem mais atraídos a votar com a indicação de Kamala Harris. Foto: AP Photo/Kayla Wolf

Outros independentes, especialmente aqueles que pendem para o lado republicano, fizeram observações negativas sobre Harris.

“Ela é pior que Biden”, disse uma eleitora de Nevada de 75 anos, independente e de tendência republicana. Essa eleitora criticou Harris na questão da imigração e seu histórico geral. “Ela não fez nada impressionante nos últimos quatro anos”, disse.

“Harris é incompetente e desqualificada para seu papel atual”, disse um homem de 45 anos de Michigan, um independente com orientação republicana, firmemente a favor de Trump.. “Ela só foi escolhida para ser vice-presidente por razões raciais. Seu histórico é patético. A menos que um candidato melhor seja selecionado, espero que Trump vença por uma vitória esmagadora.”

Esses “decisores” veem algumas diferenças entre Biden e Harris, embora principalmente relacionadas à idade e à força física e mental. Em política, eles veem pouca diferença, embora pelo menos um tenha dito que Harris provavelmente se inclina mais para a esquerda do que o presidente.

“Ela está mais apta mental e fisicamente para o cargo neste momento. Mas ela também é mais nefasta e tem um histórico de inadequação quando se trata de questões entregues a ela”, disse uma mulher hispânica de 28 anos que é independente e disse que provavelmente votará em Trump.

Mas os independentes com tendência democrata foram mais positivos em relação ao atual vice-presidente.

“A idade dela é um grande fator”, disse um homem branco de 26 anos da Pensilvânia, que é um independente de tendência democrata e espera votar em Harris. “A América precisa de líderes mais jovens que entendam os problemas de hoje, em vez de líderes do passado que continuam no mesmo caminho.”

Este eleitor foi um dos vários que disseram que a idade, o gênero e a herança mestiça de Harris a tornam uma candidata mais atraente do que Biden.

Uma mulher branca independente de 44 anos do Arizona disse que Harris é “mais eloquente ao falar e mais alinhada com meu grupo demográfico”. Uma mulher branca independente de 20 anos de tendência democrata da Geórgia disse que, como Harris faz parte de um grupo minoritário e é filha de imigrantes, “ela pode obter mais apoio de outros grupos minoritários em comparação a Biden”.

É muito cedo para saber se essa avaliação está correta.

Um homem negro democrata de 39 anos de Wisconsin disse que Harris não tinha “feito nada para me impressionar”.

Vários republicanos disseram que não viam diferenças reais entre Biden e Harris em termos de política. “Não acho que ela tenha algo que a separe de Biden”, disse uma republicana de Nevada de 21 anos, uma mulher branca que definitivamente apoiará Trump. Uma mulher branca de 40 anos do Arizona disse que “Harris é muito mais coerente, mas ambos são terríveis”.

Um homem branco de 23 anos de Michigan, que é um independente de tendência democrata, resumiu como muitos no Partido Democrata pareciam se sentir na segunda-feira. “Arriscado no geral, mas ao mesmo tempo provavelmente a melhor aposta para uma recuperação.”