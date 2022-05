Relembre os ataques a tiros mais recentes nos Estados Unidos

Um atirador abriu fogo em uma escola primária no sul do Texas nesta terça-feira, 24, matando 14 alunos e 1 professor, disse o governador Greg Abbott. O suspeito foi morto em troca de tiros com a polícia na Robb Elementary School na cidade de Uvalde, Texas, cerca de 120 km da fronteira com o México.

Trata-se do ataque mais mortal em uma escola primária desde 2012, segundo a Everytown for Gun Safety, uma organização sem fins lucrativos que defende o controle de armas. Naquele ano, 20 alunos e 6 adultos foram mortos na Sandy Hook Elementary, em Connecticut.

A tragédia desta terça-feira no Texas é a mais recente de uma série de ataques a tiros em massa de alto perfil nos Estados Unidos. Relembre os mais recentes:

2022

BUFFALO, NOVA YORK - 14 de maio

Um jovem branco de 18 anos, como colete à prova de tiros, matou 10 pessoas em uma loja de alimentos em um bairro de maioria negra.

Grupo reza em memorial por vítimas do ataque em Buffalo, Nova York, em 21 de maio de 2022. Foto: Joshua Bessex/AP Foto: Joshua Bessex/AP

2021

OXFORD, MICHIGAN - 30 de novembro

Quatro estudantes morreram e outras sete pessoas ficaram feridas quando um adolescente abriu fogo em uma escola secundária em Oxford

INDIANÁPOLIS, INDIANA - 16 de abril

Um funcionário da Fedex com problemas psiquiátricos matou a tiros oito pessoas e feriu várias outras em uma filial da companhia em Indiana antes de se suicidar.

LOS ANGELES, CALIFÓRNIA - 31 de março

Quatro pessoas morreram, entre elas um menino, em um ataque a tiros em um prédio comercial no subúrbio de Los Angeles. O atirador foi preso.

BOULDER, COLORADO, 22 de março

Um ataque a tiros em um supermercado na cidade de Boulder deixou dez mortos, entre eles um policial.

ATLANTA, GEÓRGIA - 16 de março

Oito pessoas, entre elas seis mulheres de ascendência asiática, foram mortas a tiros em uma série de ataques a SPAs em Atlanta e imediações. O atirador foi detido.

2020

MILWAUKEE, WISCONSIN - 26 de fevereiro

Um homem abriu fogo em uma fábrica de cerveja, matando cinco companheiros de trabalho antes de tirar a própria vida.

2019

AURORA, ILLINOIS - 15 de fevereiro

Um ex-funcionário de uma fábrica de Illinois matou cinco trabalhadores depois de ser demitido e acabou sendo morto pela polícia.

DAYTON, OHIO - 4 de agosto

Um homem com um colete à prova de balas abriu fogo no centro de Dayton, Ohio, matando nove pessoas, entre elas sua irmã, antes de ser morto pela polícia.

EL PASO, TEXAS - 3 de agosto

Um homem matou 22 pessoas a tiros em uma loja do Walmart. Em uma declaração escrita, o atirador disse que o ataque era uma “resposta à invasão hispânica do Texas. Ele foi preso.

VIRGINIA BEACH, VIRGÍNIA - 31 de maio

Um funcionário público, descontente com seu trabalho, disparou contra seus companheiros em um prédio municipal, matando 12 pessoas. Foi morto pela polícia.

2018

THOUSAND OAKS, CALIFÓRNIA - 7 de novembro

Um ex-marine matou 12 pessoas em um bar e se suicidou.

PITTSBURG, PENSILVÂNIA - 27 de outubro

Um homem armado invadiu uma sinagoga e disparou contra os fiéis, matando 11 pessoas.

SANTA FÉ, TEXAS - 18 de maio

Um estudante de 17 anos abriu fogo em uma escola secundária nas imediações de Houston, matando 9 estudantes e 1 professor, antes de se entregar.

PARKLAND, FLÓRIDA - 14 de fevereiro

Um ex-aluno da escola secundária Marjory Stoneman Douglas em Parkland, Florida, matou 17 estudantes e professores.

2017

SUTHERLAND SPRINGS, TEXAS - 5 de novembro

Um homem expulso da Força Aérea dos EUA por espancar sua mulher e filho mata 26 pessoas a tiros em uma igreja rural do Texas antes de se matar.

LAS VEGAS, NEVADA - 1º de outubro

Um homem disparou contra um festival de música country do 32º andar de um hotel. Matou 58 pessoas antes de se suicidar.

2016

ORLANDO, FLÓRIDA - 12 de junho

Atirador matou 49 pessoas em uma boate gay, Pulse, antes de ser morto a tiros pela polícia.

2015

SAN BERNARDINO, CALIFÓRNIA - 2 de dezembro

Marido e mulher matam 14 pessoas em uma festa de fim de ano no local de trabalho em San Bernardino antes de morrerem em um tiroteio com a polícia.

ROSEBURG, OREGON - 1º de outubro

Um atirador perseguiu estudantes em um campus universitário e abriu fogo, matando nove pessoas antes de ser morto pela polícia.

CHARLESTON, CAROLINA DO SUL - 17 de junho

Um supremacista branco mata nove fiéis negros em uma igreja em Charleston. Ele foi preso e sentenciado à morte.

2013

WASHINGTON, DC - 16 de setembro

Um ex-reservista da Marinha trabalhando como empreiteiro do governo matou 12 pessoas no Estaleiro da Marinha de Washington. Ele foi morto a tiros pela polícia.

2012

NEWTOWN, CONNECTICUT - 14 de dezembro

Um atirador fortemente armado matou 26 pessoas, incluindo 20 crianças de 5 a 10 anos, em um ataque na Sandy Hook Elementary School.

AURORA, COLORADO - 20 de julho

Um atirador mascarado matou 12 pessoas em um cinema em Aurora. Ele recebeu várias condenações de prisão perpétua.

2009

FORT HOOD, TEXAS - 5 de novembro

Um major do Exército e psiquiatra abriu fogo em Fort Hood, uma base do Exército dos EUA no Texas, matando 13 pessoas.