Ataque a tiros no Texas mata 14 crianças e um professor em escola infantil

Um homem armado abriu fogo em uma escola infantil da cidade de Uvalde, no Texas, e matou ao menos 14 crianças e um professor na tarde desta terça-feira, 24. Trata-se do ataque mais mortal em uma escola primária dos Estados Unidos desde o massacre da Sandy Hook Elementary, Connecticut, em 2012.

Segundo a CNN, o atirador foi identificado como Salvador Ramos, de 18 anos. Ele também foi morto no local. O governador do Texas, Greg Abbott, afirmou que ele era aluno do ensino médio de uma escola próxima.

Também há informações de que ele atirou na avó antes de se dirigir ao local onde realizou os disparos -- criando outra conexão com o massacre de Sandy Hook, no qual o assassino matou a mãe antes de ir para a escola e matar 20 crianças e 6 adultos.

O atirador do Texas tinha um revolver e possivelmente um fuzil e agiu sozinho durante o ataque, disse a polícia. O novo massacre acontece menos de duas semanas depois que um atirador abriu fogo em um supermercado em Buffalo, em Nova York, e matou 10 negros em um episódio descrito pelas autoridades como um crime racista.

Mulher reage fora do centro cívico de Uvalde, nos EUA, após ataque a tiros matar 14 crianças e 1 professor em escola infantil nesta terça-feira, 24 Foto: Marco Bello / Reuters

As autoridades médicas do Texas informaram inicialmente que as crianças foram socorridas após o tiroteios e transportadas feridas ao Uvalde Memorial Hospital com vida. Abbott disse posteriormente que 14 delas morreram. “Ele atirou e matou horrivelmente, incompreensivelmente, 14 alunos e matou um professor”, disse Abbott.

Segundo o diretor do Uvalde Memorial Hospital, Adam Apolinar, duas crianças morreram ao chegar no hospital. Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgadas.

Outro hospital, o University Health, em San Antonio, a 120 quilômetros de Uvalde, afirmou que atendeu uma criança e um adulto vítimas do tiroteio. O adulto é uma mulher de 66 anos e a criança é uma menina de 10 anos, que estavam em estado crítico.

A escola, que é frequentada por alunos da segunda à quarta série, pediu aos pais que não busquem os filhos até que todas as crianças tenham sido contabilizadas. “Por favor, não pegue os alunos neste momento. Os alunos devem ser contabilizados antes de serem liberados para sua responsabilidade. Você será notificado para pegar os alunos assim que todos estiverem contabilizados”, informa no site.

Policiais dos Estados Unidos foram informados sobre o ataque durante a tarde desta terça-feira, 24 Foto: Dario Lopez-Mills/AP

O tiroteio aconteceu por volta das 11h30 do horário local e o atirador estava sob custódia pouco depois das 13h, segundo informou Departamento de Polícia de Uvalde. Mais detalhes sobre como aconteceu o ataque ainda são desconhecidos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi avisado do ataque e ordenou que as bandeiras dos Estados Unidos fossem abaixadas em prédios federais em luto às vítimas. O anúncio da Casa Branca afirma que o gesto é “uma marca de respeito às vítimas dos atos de violência sem sentido perpetrados em 24 de maio de 2022 por um atirador na Robb Elementary School em Uvalde, Texas”. Biden deve se pronunciar em breve.

O Distrito Escolar Independente Consolidado de Uvalde disse no Twitter que houve um “atirador ativo” na escola por volta do meio-dia. O distrito escolar disse que designou o Centro Cívico DeLeon, a cerca de um quilômetro e meio da escola, como um local de reunificação para os pais buscarem seus filhos.

Uvalde é uma cidade de cerca de 16 mil pessoas localizada a cerca de 120 quilômetros da fronteira dos Estados Unidos com o México.

A Robb Elementary fica em um bairro predominantemente residencial de casas modestas. Há uma casa funerária do outro lado da rua da escola. /AFP, EFE, NYT