Repórteres do Estadão percorrem EUA e realizam minidocumentários sobre principais temas do pleito

O ciclo eleitoral nos Estados Unidos está chegando ao fim e os americanos devem decidir quem será o próximo ocupante da Casa Branca na terça-feira, 5. Nesta corrida presidencial americana o Estadão percorreu os Estados mais importantes para a definição do resultado e conversou com eleitores sobre temas decisivos como economia, imigração e aborto. Os registros foram feitos através de reportagens e minidocumentários que mostraram a realidade local.

O enviado especial Luiz Raatz documentou a decadência industrial e o clima de renascimento que permeia Michigan e Pensilvânia, dois Estados-pêndulo, que determinaram as vitórias de Donald Trump, em 2016, e Joe Biden, em 2020.

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato presidencial republicano, Donald Trump, enfrenta a vice-presidente dos Estados Unidos e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, nas eleições presidenciais americanas Foto: AP / AP

Veja os minidocumentários produzidos pelos enviados especiais do Estadão:

Como vivem os americanos nos Estados que podem definir as eleições nos EUA; veja o minidoc

O enviado especial Luiz Raatz visitou cidades de Michigan e Pensilvânia que vivem um período de renascimento. O minidocumentário do Estadão percorreu de Erie, na Pensilvânia, até a Filadélfia, para descobrir como a corrida presidencial tem afetado o Estado-pêndulo que decidiu as eleições de 2020.

Da Pensilvânia, a reportagem seguiu para Detroit, no Michigan, a cidade que ficou conhecida pela sua decadência pós desindustrialização e que hoje vê uma nova busca pelos tempos áureos.

Como é a fronteira México-EUA? Imigrantes relatam sequestros, extorsões e ação de Gangues; veja o vídeo

A enviada especial Jéssica Petrovna visitou a cidade de El Paso, no Estado do Texas, e também o município de Ciudad Juarez, que fica no lado mexicano da fronteira.

O minidocumentário do Estadão relata a crise migratória e as histórias de famílias que atravessam o estreito de Darién, a chamada “selva da morte”, em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos.

Obama, Clinton e Carter: conheça o bar dos presidentes democratas em Atlanta; veja vídeo

A cidade de Atlanta, capital do Estado da Geórgia, é um reduto democrata em um Estado que era considerado um bastião republicano até as eleições presidenciais de 2020. Por menos de 12 mil votos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu na Geórgia. Ele foi o primeiro democrata a vencer uma eleição presidencial no Estado desde 1992, com Bill Clinton.

O minidocumentário do Estadão registra uma visita ao Manuel´s Tavern, bar que é reduto tradicional do Partido Democrata em Atlanta. Figuras importantes do partido já passaram pelo bar, como os ex-presidentes Bill Clinton, Barack Obama e Jimmy Carter, que é da Geórgia.