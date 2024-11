Um restaurante de comida asiática na Inglaterra divulgou em suas redes sociais um vídeo que mostraria um cliente aparentemente colocando um pedaço de vidro em sua própria refeição para evitar pagar a conta. Ele jantava com uma mulher no Buddha Lounge, na cidade de Tynemouth. As informações são do jornal Daily Mail.

Pelas imagens, é possível ver que o homem morde um pedaço da comida, tira algo do bolso (segundo o restaurante, é um pedaço de vidro), leva a mão à boca e então apresenta indignação - segundo o restaurante, é quando ele finge ter descoberto o vidro na sua boca, alegando que o objeto estava originalmente em sua comida. Ele se recusou a pagar e saiu do estabelecimento, segundo a reportagem do jornal britânico. Os funcionários do restaurante chamaram a polícia.

Câmera de segurança de restaurante flagra o homem colocando vidro na comida para não pagar a conta Foto: Reprodução Facebook/Buddha Lounge Tynemouth

PUBLICIDADE No Facebook, o restaurante divulgou as imagens captadas pela sua câmera de segurança que mostram o momento em que o homem tira o pedaço de vidro do bolso e o coloca na sua comida. “Postando este vídeo para alertar outros pequenos negócios e restaurantes da área sobre golpistas como este. Ele abusou verbalmente de nossa equipe e nos mandou chamar a polícia, recusando-se a pagar a conta sob a alegação de que servimos comida com vidro. Mal sabia ele (claramente) que nossa câmera de segurança estava apontada diretamente para a área onde ele estava sentado”, escreveu o restaurante no post. “Já entramos em contato com a polícia, mas qualquer informação sobre quem é esse homem seria muito bem-vinda!”, complementou o restaurante na publicação.

Gerente relata conversa “tensa”

A gerente do estabelecimento, Stephanie Bambrough, de 42 anos, disse ao Daily Mail: “Achamos que eles podem ser namorados, e durante a refeição ela descobriu que ele havia traído ela. Estava muito tenso e, em algum momento, eles decidiram que não podiam pagar”.

A gerente afirmou que vidro na cozinha é proibido, então tinha certeza de que a culpa não seria do restaurante. De qualquer forma, resolveu investigar. “Verifiquei as imagens [da câmera de segurança] e deu para ver imediatamente que ele estava atuando. Ele tirou o vidro direto do bolso.”

O homem, aparentando estar furioso, disse que não pagaria pela refeição e que a situação era “um absurdo”. A mulher deixou o restaurante durante a confusão. Os clientes não tinham feito uma reserva e, portanto, a sua identidade era desconhecida.

Funcionários acreditam que o homem já cometeu esse golpe antes e querem alertar outros negócios da área. “Acreditamos que ele tinha um táxi esperando do lado de fora, pois fomos atrás dele, mas ele já não estava em lugar nenhum”, disse a gerente. Um porta-voz da polícia disse que as investigações sobre o caso estão em andamento.