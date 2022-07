‘RoboCop’, o professor de direito que virou presidente e ameaça a jovem democracia da Tunísia

THE WASHINGTON POST - Logo após ser eleito presidente da Tunísia, no fim de 2019, Kais Saied entrou em seu café habitual na capital como se nada tivesse mudado. Farouk Chihaoui, que serve shisha, ou cachimbos de água e tabaco, no café, não podia acreditar no que via. Ali estava o homem que até recentemente dava aulas de direito na universidade, sempre estacionava do lado de fora o velho Peugeot, pagava suas contas e “parecia exatamente com outras pessoas”.

Exceto que agora, acompanhado por seguranças e saudado por uma multidão, ele é o presidente da outras pessoas. “Eu tirei uma selfie como um amigo faria. Francamente, foi muito especial.”

Para Chihaoui, esse encontro reforçou sua crença, compartilhada por muitos dos apoiadores do presidente, de que Saied é um deles. Ele votou “sim” no controverso referendo sobre uma nova constituição que Saied insiste que levará a Tunísia a um futuro mais próspero.

Kais Saied durante uma entrevista coletiva em Túnis durante a campanha presidencial, em 17 de setembro de 2019 Foto: Muhammad Hamed/Reuters

Muitos outros tunisianos acreditam que o oposto se tornará realidade. Eles dizem que Saied passou o ano passado executando uma prolongada tomada de poder e sua proposta de Constituição, publicada apenas algumas semanas antes da votação, foi concebida por meio de um processo ilegítimo. A proposta foi aprovada pelos tunisianos.

Eles dizem que o referendo apenas consolida ainda mais o governo de um homem só e destruirá o progresso feito desde que a revolução de 2011 que derrubou o ditador Zine al-Abidine Ben Ali e deu início à Primavera Árabe em todo o Oriente Médio.

Sem taxa mínima de participação exigida e muitos dos oponentes de Saied boicotando o processo para evitar dar credibilidade, o referendo foi amplamente aprovado. Os oponentes de Saied criticaram sua decisão de falar publicamente sobre o referendo no que eles chamaram de uma violação flagrante das regras de silêncio eleitoral.

No final da noite de segunda-feira, autoridades eleitorais disseram que a participação ultrapassou 27%, um resultado mais alto do que muitos observadores esperavam.

Fim do Parlamento

A votação ocorre um ano depois que Saied desfez o Parlamento e demitiu seu primeiro-ministro, dividindo repentinamente o país entre aqueles que comemoraram sua decisão como necessária para acabar com uma crise política em andamento e aqueles que a condenaram como um golpe que ameaçava a sobrevivência do governo da única democracia que saiu da Primavera Árabe.

A medida, que ocorreu em meio a uma onda mortal de casos de coronavírus e um impasse político entre o presidente e um Parlamento dividido, foi inicialmente comemorada na Tunísia e jogou Saied, um homem que antes parecia um candidato improvável para exercer um poder político tão imenso, nos holofotes do poder.

Sua maneira empolada de falar e insistência em usar o árabe formal em vez do dialeto tunisiano lhe rendeu o apelido de “RoboCop”. Até mesmo alguns de seus apoiadores, incluindo Chihaoui, reconhecem que ele não tem o carisma típico que tantas vezes acompanha uma figura política de sucesso.

Ainda assim, ele concorreu à presidência em um momento em que os tunisianos, cansados de uma década de fracasso em melhorar a economia e políticos que não cumpriram suas promessas, saudaram seu status de relativamente estranho no sistema político e uma percepção de sua confiabilidade. Ele ganhou 73% dos votos.

Tunisianos pró-presidente celebram aprovação de nova Constituição no país Foto: Riadh Dridi/AP

Saied se tornou imensamente popular no ano passado com aqueles que viram suas medidas drásticas para suspender o Parlamento como necessárias para eliminar funcionários corruptos ou ineficazes, incluindo no moderado partido islâmico Ennahda, que já foi uma força dominante no governo.

Mas para alguns desses apoiadores, a popularidade durou pouco. Agora, o país, submerso em uma crise econômica que se agrava e enfrentando uma divisão política generalizada, está lutando com o que muitos de seus antigos apoiadores veem como as consequências de seu equívoco anterior.

“Ele passou bem debaixo do nariz de todos”, disse Abderraouf Betbaieb, diplomata aposentado que conhece Saied há décadas e fazia parte de seu grupo próximo antes de deixar o cargo em 2020. “Ele mergulhou o país na crise.”

A advogada e política Samia Abbou nunca se encantou com Saied, mas estava entre os que aplaudiram sua intervenção não convencional em julho passado, esperando que isso marcasse um novo começo para a democracia do país.

Mas em setembro, quando Saied anunciou uma extensão do estado de emergência e uma nova expansão de seus poderes, ela sentiu que havia se desviado demais do roteiro. Então, em dezembro, proclamou que o Parlamento permaneceria suspenso até depois do referendo de julho.

Finalmente, em março, ele disse que o Parlamento havia sido dissolvido e, desde então, substituiu os membros da comissão eleitoral independente por seus indicados.

Agora, a advogada Samia diz ter certeza de que a nova Constituição está apenas lançando as bases para uma “ditadura”. “Não posso me arrepender de algo que precisava acontecer”, disse ela sobre seu apoio à decisão inicial dele, há um ano. “Mas o que veio a seguir foi feito de má fé. Não foi honesto”.

Divisões

“Ele conseguiu dividir as pessoas”, disse Samia. “Nós nunca passamos por isso, mesmo sob o regime de Ben Ali”, referiu-se ao ditador deposto em 2011. “Nós nos tornamos fanáticos, seja a favor ou contra. As pessoas não sorriem mais juntas, mesmo em um única família.”

Mesmo o especialista que Saied encarregou de escrever a nova Constituição está entre os que agora criticam publicamente o presidente e boicotaram a votação de segunda-feira, dizendo que seria uma “traição” ética para ele participar.

Sadok Belaid, ex-reitor da faculdade de direito da Universidade de Túnis que ensinou Saied quando jovem, concordou nesta primavera em liderar a comissão consultiva responsável pela elaboração do novo documento legal. Ele conhecia Saied há décadas, disse ele, e o descreveu como tendo sido “muito afável, muito legal, muito modesto”.

Durante semanas, lembrou Belaid, ele trabalhou incansavelmente no projeto. Um dia depois de apresentar sua versão completa da nova Constituição, disse ele, deu entrada no hospital para uma operação que havia adiado para redigir o documento.

Mais tarde naquele dia, em sua cama de hospital e ainda sob os efeitos da anestesia, ele disse que Saied o visitou e lhe entregou uma pilha de papéis que descreveu como uma versão modificada de seu trabalho.

Mural com a foto do presidente Kais Saied, que moldou nova Constituição para dar a ele mais poderes Foto: Kabil Bousena/AFP

Foi só quando o presidente saiu que Belaid, com cerca de 80 anos, percebeu que estava segurando uma versão totalmente diferente da Constituição, uma que Saied parecia ter escrito em grande parte. A nova versão dá a Saied mais poderes e reduz a influência do Parlamento, entre outras mudanças amplamente condenadas por seus oponentes.

“É uma verdadeira comédia que termina mal”, disse Belaid. “A realidade é que o presidente usou esse prestígio que tem aos olhos da população para aprovar um texto que não responde às necessidades ou demandas do povo, mas às suas próprias intenções.”

De volta ao café, Chihaoui disse que foi de fato a reputação de Saied como alguém “culto” que o atraiu para sua candidatura. Ainda assim, em uma Tunísia atormentada por lutas políticas internas, “pensei que era um sonho”. Ele disse: “Um homem do povo tornando-se presidente? Não era muito lógico.” Agora que Saied está no poder, Chihaoui disse que apoia qualquer decisão que o presidente possa tomar. “Tudo o que ele faz é para o povo.”

Do lado de fora do café, Sami bin Mohamed, de 42 anos, um vendedor, expressou uma opinião muito menos otimista. Fumando um cigarro, ele lamentou a piora da situação econômica. “Qualquer presidente trabalha para seu próprio bem”, disse ele. Nos bairros mais pobres, acrescentou, “todo mundo está planejando sair ilegalmente. Não acho que seja possível consertar as coisas por aqui”.

No centro da cidade, no dia 23, uma pequena multidão se reuniu para protestar contra o referendo e expressar seu apoio ao Partido Ennahda. “Estamos aqui porque Kais Saied está dando um golpe na Tunísia”, disse Fathia Azaiz, de 63 anos. “Ele está mudando tudo”, disse ela. “O presidente está se isolando e não sendo democrático.”

Perto dali, Kawthar Guettiti, de 36 anos, designer gráfica, caminhava com sua filha de 6 anos, que segurava uma pequena bandeira da Tunísia. Ela votaria “sim”, disse ela, porque confia que Saied pretende colocar o país em um caminho mais sólido para o futuro de sua filha. “Ele tem formação em direito. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele não será um ditador mais do que os outros”, disse ela.