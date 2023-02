Rumor sobre ossos de mamute leva caçadores de tesouros a buscar artefatos em rio de Nova York

Pergunte às pessoas o que você pode encontrar enterrado na lama no fundo do East River de Nova York, nos Estados Unidos, e elas provavelmente dirão “um chefe da máfia” antes de pensar em ossos de mamute.

Mas vários grupos de caçadores de tesouros foram para a hidrovia nas últimas semanas depois de ouvir um convidado no podcast do comediante Joe Rogan afirmar que um compartimento com ossos de mamute pré-históricos potencialmente valiosos foi despejado no rio na década de 1940.

Apesar da falta de evidências para apoiar a história, caçadores de tesouros usando barcos, aparelhos de mergulho e tecnologia, como câmeras operadas remotamente, têm procurado, na esperança de que presas de mamute se escondam nas águas turvas do rio.

O esqueleto reconstituído do Mammuthus, um mamute, exibido no Museu Americano de História Natural; lenda urbana levou a busca desenfreada por similares no East River, em NY Foto: Mary Altaffer/AP

“Acho que as chances são tão boas quanto na loteria. E as pessoas compram esses ingressos todos os dias”, disse Don Gann, 35, de Nova Jersey, um mergulhador comercial que está na “caçada” desde o início da semana passada com seu irmão e dois funcionários.

Tudo começou em um episódio do podcast “The Joe Rogan Experience” que foi ao ar em dezembro de 2022. No programa, John Reeves, um garimpeiro do Alasca apaixonado por fósseis, falou sobre suas terras, onde descobriu ossadas e presas antigas.

Segundo ele, na primeira metade do século 20, quando a propriedade ainda era de outra pessoa, a busca por ouro no terreno revelou restos de mamíferos pré-históricos. Parte desse material foi levado para a cidade de Nova York décadas atrás para ser entregue ao Museu Americano de História Natural.

Reeves citou o rascunho de um relatório elaborado por três homens, incluindo um que trabalhava no museu, que incluía uma referência a alguns fósseis e ossos considerados inadequados para o museu — e que acabaram sendo descartados no rio.

Visão da região do Upper East Side de Manhattan das margens do East River, em New York: invasão de caçadores de ossos de mamute Foto: Mary Altaffer/AP

“Vou começar uma corrida por ossos”, disse Reeves a Rogan no podcast antes de ler o documento, que especifica o local de despejo como a antiga East River Drive, que agora é conhecida como FDR Drive, por volta da 65th Street.

“Vamos ver se alguém aí tem senso de aventura (...). Deixe-me contar uma coisa sobre ossos de mamute, presas de mamute: eles são extremamente valiosos”, afirmou Reeves.

Depois que o episódio foi ao ar, o Museu Americano de História Natural se manifestou: “Não temos nenhum registro do descarte desses fósseis no East River, nem conseguimos encontrar nenhum registro desse relatório nos arquivos do museu ou em outras fontes científicas”, afirmou em comunicado.

Quando contatado pela Associated Press por telefone, Reeves se recusou a falar e, em vez disso, disse a um repórter para ler as páginas do rascunho que ele havia postado nas redes sociais.

As páginas publicadas nas redes sociais identificam três homens como autores: Richard Osborne, antropólogo; Robert Evander, que anteriormente trabalhou no departamento de paleontologia do Museu Americano de História Natural; e Robert Sattler, arqueólogo de um consórcio de tribos nativas do Alasca.

Contatado pela Associated Press, Sattler disse que a história sobre os ossos despejados veio de Osborne, que morreu em 2005.

'Effie', os restos mumificados de um bebê mamute achado no Alasca em 1948 e expostos no Museu Americano de História Natural, em NY Foto: Mary Altaffer/AP Photo

O documento citado por Reeves era real, disse ele, e escrito em meados da década de 1990. Mas não era algo destinado a uma revista acadêmica. Foi um ponto de partida para algo, talvez um livro, baseado no conhecimento de Osborne de um período no Alasca em que restos de mamutes estavam sendo descobertos em abundância. O pai de Osborne trabalhava em uma empresa envolvida na escavação.

Sattler disse que Osborne passou algum tempo trabalhando na empresa quando jovem e provavelmente ouviu a história sobre ossos sendo jogados no rio de outra pessoa. Sattler disse que não tinha nenhum detalhe além das lembranças de Osborne.

“Ele teria algum conhecimento de alguém dizendo que despejaram alguma sobra de material no East River”, disse Sattler. Restos de mamute descobertos no Alasca acabaram no Museu Americano de História Natural, incluindo alguns ainda em exibição hoje.

A área da costa de Manhattan onde Reeves alegou que os ossos foram despejados passou por grandes mudanças nas décadas de 1930 e 1940, quando a East River Drive, mais tarde renomeada para o presidente Franklin D. Roosevelt, foi construída. A rodovia foi totalmente aberta aos motoristas em 1942, levantando questões sobre como alguém poderia ter despejado um enorme tesouro ali sem interromper o tráfego.

Gann disse que viu cerca de duas dúzias de outros grupos de caçadores de fósseis no tempo que passou procurando por restos de mamute no East River. A visibilidade no rio é extremamente ruim e a corrente no fundo é forte, disse ele. Em um bom dia, talvez seja possível ver trinta centímetros à frente.

Ainda assim, o ávido mergulhador gosta bastante de procurar por itens incomuns. “Eu procurei por artefatos estranhos durante toda a minha vida, então este meio que se encaixa no meu repertório”, disse Gann.

Ele e sua equipe não encontraram nada, o que Gann admite ser decepcionante, mas isso o estimulou a fazer algumas de suas próprias investigações na história. Agora, Gann mudou o foco das buscas para um local fora da parte sul do Brooklyn, que, de acordo com ele, seria uma área mais provável para a carga ter sido despejada do que no East River.