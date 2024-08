A fundação criada pelo ator americano George Clooney e sua esposa, a advogada britânica e libanesa Amal Clooney, para lutar por justiça e igualdade, foi declarada “indesejável” e, portanto, proibida na Rússia, anunciou nesta segunda-feira, 19, a Procuradoria-Geral do país.

A Fundação Clooney pela Justiça, lançada em 2016, “realiza um trabalho amplo voltado para desacreditar a Rússia, apoia ativamente falsos patriotas e membros de grupos extremistas e terroristas proibidos”, afirmou a procuradoria em um comunicado.

Fundação criada por George Clooney e sua esposa, a advogada Amal Clooney, foi proibida na Rússia. Foto: Magdalena Wosinska/The New York Times

“Sob a aparência de ideias humanitárias, esses ‘lutadores pela justiça’ (...) promovem iniciativas para instaurar ações penais contra as mais altas autoridades russas”, denunciou a procuradoria. “As atividades da ONG Fundação Clooney pela Justiça são declaradas indesejáveis no território do nosso país”, conclui o comunicado.

Desde o início de sua ofensiva militar na Ucrânia, em fevereiro de 2022, as autoridades russas intensificaram a repressão contra todas as vozes dissidentes. No início de agosto, a Procuradoria-Geral russa declarou “indesejável” a fundação alemã Konrad Adenauer, cujo objetivo é promover a democracia. Em julho, o meio de comunicação russo The Moscow Times também foi proibido. / AFP